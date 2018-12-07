'Ölümle burun buruna karşıya geçiyoruz'

İzmirliler, “Geçen ay genç bir polis memuru görevine gelirken, uyuşturucu kullanan bir sürücünün çarpması sonucu şehit oldu. Bu yolda daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor?” diye yetkililere seslendi.

Bu yol, Menderes, İzmir-Aydın Karayolu’nun Adnan Menderes Havalimanı’nın girişi... Gaziemir Akçay Caddesi bağlantılı olan bu yol, günün her saati trafik yoğunluğu yaşanan ve hız yapılan bir güzergâh. Ayrıca, Aydın istikametinden gelen araçların polis kontrol noktasında denetlendiği bir köşe. En önemlisi ise, bu iki durakta Menderes, Kısıkköy ve Pancar sanayi kuruluşları ile Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışanlar otobüs ve dolmuşlardan bu duraklarda inip biniyor.

‘Allah’a emanetiz’

Geçen hafta bizzat giderek gözlemlediğim bu yolda, yüzlerce İzmirli iki durağı kullanıyor. Neler mi yaşanıyor? Duraklarda inen insanlar, Menderes ve İzmir-Aydın Karayolu’nda, bütün tehlikesine rağmen karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyor.

Torbalı, Ayrancılar, Menderes ve iç mahallelerden gelen insanlar, bu iki durağı kullanarak işlerine gidiyor, akşamları da evlerine gitmek için yine bu durakları kullanıyor. Her gün onlarca insan tehlikeyle burun buruna kalıyor. Çünkü, bu tehlikeli yolda ne yayalar için üstgeçit ne de altgeçit bulunuyor.

İzmirliler bakın ne diyor:

“Bu yolu kullanan bizler ne kadar dikkat edersek edelim, sürücüler asla hızlarını kesmediği gibi, zaman zaman da araçlarını üstümüze doğru sürüyor. Burası, Menderes’te oturup Kısıkköy, Pancar ve Ayrancılar ile Torbalı sanayi kuruluşlarında çalışanların kullandığı tek yol. Durağın birisi Menderes Yolu’nda, diğeri İzmir-Aydın Karayolu’nda karşılıklı iki durak ve biz yayalar, bu yolda Allah’a emanetiz! Polis kontrol noktasının da bulunduğu bu yola, yayalar için acilen bir üst veya altgeçit yapılmasını istiyoruz.”

28 yaşındaydı

Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktasında görevli 3 aylık polis Buket Keleş’e İzmir-Aydın Karayolu’ndaki görev yerine geçerken panelvan sürücüsü Sedat Ayverdi adlı şahıs çarpmıştı. Keleş, 8 gün yoğun bakımda kaldı; tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. İzmir’de geçen hafta yapılan resmi tören sonrası, şehit polisin cenazesi memleketi Kırşehir’de defnedildi. Kaza sonrası uyuşturucu kullandığı tespit edilen şoför Sedat Ayverdi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.