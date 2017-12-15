Ölümlü bir trafik kazası mı bekleniyor?

BORNOVA’DA YENİ AÇILAN CADDEDEKİ ARAÇLAR TEHLİKE SAÇIYORTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Polikliniği’nin hemen yanındaki yeni Sanayi Caddesi gün

BORNOVA’DA YENİ AÇILAN CADDEDEKİ ARAÇLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Polikliniği’nin hemen yanındaki yeni Sanayi Caddesi gün içinde otopark, geç saatlerde de yarış pisti gibi kullanılıyor

Bornova Kazım Dirik Mahallesi Üniversite Caddesi’nin (Ağaçlı Yol) güneyinden geçen Sanayi Caddesi’ne ek olarak yapılan yeni yol ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Milliyet ve Vatan gazetelerinin de önünden geçen bu cadde ile ilgili yaşanan sorunları dile getiren okurlarımız, “7 aydır bir cadde tamamlanmadı. Galiba kent yöneticileri yarış pisti gibi olan bu yolda ölümlü bir trafik kazası yaşanmasını bekliyor” dediler, şikayet ve önerilerini şöyle sürdürdüler:

Sanki park yeri

“1 Kasım günkü köşenizde bu yolun eksikliklerini ve yaşanacak olumsuzlukları yazdınız. Ancak, aradan 15 gün geçmesine rağmen hiçbir iyileştirme yapılmadı. Yeni açılan yol Bornova Kazım Dirik Mahallesi’ni Karacaoğlan, Rafet Paşa mahalleleri (Yeşilova) ile Bornova Forum ve İzmi-Aydın Otoyolu çevre yoluna bağlıyor. Ancak ne var ki, yeni açılan bu yol şu anda fotoğrafta da görüldüğü gibi gün içinde araç park yeri olarak kullanılıyor. Bu bölgede şu anda açılma aşamasında olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TEAH) Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, Yaşar Üniversitesi, Pastavilla Makarna Fabrikası ve onlarca işyeri ve kuruluş bulunuyor. Yol halen tamamlanmadı. Asfalt tam kaplanmadığı gibi park yasağı, trafik ve can güvenliğini sağlayacak trafik levhaları da konulmadı.”

Otopark boş duruyor

“Hafta içinde yüzlerce aracın geldiği bu bölgede Karayolları Vakfı’ndan kiralanan, 7/24 güvenlik ve kamera sistemi bulunan otopark bomboş dururken yeni açılan yol yüzlerce aracın park ettiği otopark gibi kullanılıyor. Bırakın yol kenarını hastanenin ACİL girişine bile araçlar park ediliyor. Bu yola acilen şerit çizgileri çizilmeli ve kesinlikle hız kesici engeller konulmalı. Çünkü, mesai saatleri dahil bu yol hastane yanı olmasına rağmen sürat yapılan bir yol ve geç saatlerde de yarış pisti gibi kullanılıyor. Yani, yeni açılan Sanayi Caddesi Allah’a emanet! Ayrıca trafik ekipleri niçin denetlemeye gelmiyor?”

Konuyu bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin dikkatine sunuyorum.

Muhtarlar, Başkan’a teşekkür ediyor

Ödemiş Belediyesi’nin her yıl düzenlediği kültür gezisine bu yıl da katılan muhtarlar Belediye Başkanı Mahmut Badem’e teşekkür ettiklerini bildirdiler. Geçen yıllarda Çanakkale ve Konya’dan sonra bu yıl da İstanbul gezisine götürüldüklerini söyleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, “Başkanımız bizi eşlerimizle birlikte bu yıl da İstanbul’a götürdü. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaret ettik. Gezi çok iyi organize edilmiş ve çok memnun kaldık. Belediyemiz tüm masraflarımızı karşıladı. Emeği geçenlere ve özellikle Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diyerek seslendi. Başkanı Mahmut Badem ise şunları dile getirdi: “Seçim vaatlerimiz arasında kültür gezileri yapacağımızı belirtmiştik, 3 yıldır bunu gerçekleştiriyoruz. Bu gezileri personelimiz için de uyguluyoruz. Övünülecek ve gurur duyulacak bir ilçede yaşıyoruz. Bizler insanımıza en iyi şekilde hizmet etmek için buradayız. Talepler doğrultusunda kültür gezilerimiz devam edecek.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...