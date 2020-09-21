Onbinlerce balık telef oldu

Aşırı kirlilik nedeniyle yıllardır çözüm getirilemeyen ve alarm veren nehir, yaşanan olumsuzluklarla yine gündeme geldi. Buharlaşmayla su azaldı, hiçbir fayda sağlamıyor.

İzmir’in Foça ilçesinde Ege Denizi’ne dökülen Gediz Nehri, artık can çekişir halde ve sadece ölmüyor, öldürüyor da. Aşırı derecede kirliliğin olduğu nehir, aktığı güzergâhlarda hiçbir fayda sağlamadığı gibi, tüm canlıları da öldürüyor. Son olarak Foça’da, eski nehir yatağındaki balıkların telef olması, vatandaşı isyan ettirdi. Edinilen bilgiye göre, onbinlerce balık oksijensizlik nedeniyle telef oldu. Ayrıca nehir yatağındaki suyun seviyesi kullanım ve buharlaşma nedeniyle azaldığı, hiçbir faydasının kalmadığı dile getirildi.

Bölgenin en kirlisi

Milliyet Ege’yi arayan okurlarımız, bakın ne diyor: “Çiftçiler olarak yıllarca faydalandığımız nehirde artık su akmıyor, zehir akıyor. Çünkü Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir, Gediz Nehri’ne evsel ve sanayi atıklarını acımasızca akıtıyor. Ne yazık ki, Devlet Su İşleri ve yerel yönetimler de denetim ve görevini yapmıyor. Nehrimize yıllardır zehir akıtılıyor. Ayrıca suyun azlığı doğal hayatı etkilediği gibi, kentlerin atık suları tüm canlıları yok ediyor. Şu anda susuz kalan nehrin yatağında adacık ve kumsallar oluştu. Nehirdeki aşırı kirlenme nedeniyle, ne yazık ki tarımın, endüstrinin, madenlerin ve kentlerin atıkları, besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye’de ve dünyada tüketiliyor. Gediz Nehri artık can çekişiyor. Sıklıkla balık ölümleri görülüyor. Gediz’deki sorunun bir havza sorunu olarak ele alınması gerekiyor. Zira su, son dönemde simsiyah akıyor. Kirliliğin en başında ise, sanayi tesislerinin Gediz’i atık kanalı gibi kullanmaları gerektiği ifade ediliyor. Ağır metaller, toksik kimyasallar ve organik maddelerle kirletilen nehir, tüm canlıları yok ettiği gibi, insan sağlığına da zarar veriyor. Çiftçi, arazisini sulasa bir türlü, sulamasa başka dert. Sıcaklığın artması ile birlikte su çekiliyor ve nehir dibindeki balçık ve adacıklar açığa çıkıyor. Ayrıca etrafa çok ağır koku yayılıyor. Biz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve tüm kamu kuruluşları ile yerel yönetimlerin bu kirliliğe acilen çözüm getirmesini istiyoruz.”

Proje tamamlandığında 450 kişiye istihdam var

Bu açıklamayı, “Hem çiftçi hem Türkiye kazanacak” diye sözlerine başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar yaptı, şu bilgileri verdi: “9050 dekar araziye can suyu sağlayacak Manisa Sarma Barajı’nın yüzde 65’i tamam. Temelden yüksekliği 47.5 metre olan baraj hizmete girdiğinde Manisalı çiftçilerimiz yılda ortalama 10 milyon lira ek gelir elde edecek ve Yunusemre’ye bağlı 8 mahalle modern sulamayla tanışacak. 723 bin metreküp dolgu yapılacak. Barajda şu ana kadar gövde sıyırma kazıları, dolu savak ve dip savak kazıları, plinth betonu, kondüvi betonarme imalatları ile enjeksiyon imalatları ve rölakasyon yolu bitti. Barajın gövde dolgusu işlemi sürüyor. Proje tamamlandığında, 450 kişiye de istihdam sağlayacak.”