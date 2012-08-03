Önlem icin ölümlü kaza mı bekleniyor?

Bu yıl içinde Yeni Girne Caddesi’ne girişin kapatılmasından sonra günde en az 2-3 trafik kazası yaşanan yola trafik ışığı veya bariyer konulması isteniyor

Karşıyaka Örnekköy 7445 Sokak sakinlerinden Ahmet Anter, her gün 2-3 trafik kazası seyretmekten bıktıklarını belirterek isteklerini şöyle dile getirdi: “Başpehlivan Karaali Caddesi’nin kesiştiği 4 yol ağzı kazalara ortam hazırlıyor, önlem alınmaması ve yetkililerin ilgilenmemesi nedeniyle de çok tepkiliyiz. Yeni açılan bulvar Yeni Girne Caddesi’ne kapalı olduğu için yolun devamı var düşüncesiyle sürücüler hızla kavşaktan içeriye giriyor ve kaza yapıyorlar.



Önlem alınsın

Tabii sonuç ağır oluyor. Komşular ve esnaf olarak bu konuda imza topladık. Gerekirse yolu kapatıp kendimiz önlem almayı düşünüyoruz. Muhtarımız Avni Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na 17 Mayıs 2012 tarihinde 43482 sayılı dilekçe ve acil kaydıyla başvuru yaptı. Biz bu kavşağa acilen trafik lambası takılmasını veya Yeni Girne yolu açılıncaya kadar bariyer konularak önlem alınmasını istiyoruz.”

Boş süs havuzu için bir öneri

Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi sakinlerinden Esin Yalman, yıllardır semtlerinde bakımsız olarak duran süs havuzu için şöyle bir öneride bulunuyor: “Bu havuz yıllardır boş bir çukur olarak görüntü kirliliği yaratıyor. Almanya’nın Hannover kentindeki gibi fıskiyeler zeminin içinde gizli olarak duracak, istenen zamanda ve seviyede su fışkırtması ile harika bir görüntü elde edilecek.”

Belediye bize hizmet vermiyor

Konak Cengiz Topel Mahalle sakinleri temizlik ve parkların bakımı konusunda dertliler: “Bizim mahalle Gıda Çarşısı’nın karşısında ve hareketlilik yaşanan bir bölge. Özellikle temizlik konusunda dertliyiz. Haftada bir gün saat 13.00’de 4 işçi geliyor 2 saat çalışıp gidiyorlar. İki sokak ancak temizleniyor. Parkımız da bakımsız, ne sulanıyor, ne budanıyor” diyorlar.

Çocuk parkındaki baz kaldırılsın

Çiğli EVKA-3 sakinlerinden Bilal Taş, “Semtimizdeki çocuk parkının üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Bu yetmezmiş gibi parka bir de baz istasyonu kuruldu. Gerek baz istasyonun gerekse yüksek gerilim hattının insanlara zararı var. Yüksek gerilimi buradan geçirmeyeceklerdi, ya da parkı buraya yapmayacaklardı. Buraya kondurulan baz istasyonuna kim izin verdi?” diye soruyor.

Sahilde 50 kuruşa çay içebiliyoruz

Kuşadası Plaj-Tur sakinlerinden Murat Ayçe, Kuşadası Belediyesi tarafından Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda oluşturulan çay bahçeleri nedeniyle Başkan Altungün’e iletilmek üzere şunları söyledi: “Eskiden sahile inip bir bardak çay içtik mi, 1.50 TL ile 2.50 TL arasında bir bedel ödüyorduk. Son yıllarda bu zevklerimizden mahrum olmuştuk. Kuşadası Belediyesi tarafından sahilde oluşturulan iki çay bahçesinde artık bir bardak çayı 50 kuruşa içebiliyoruz. Eskiden Güvercinli Ada’ya kadar yürüyor pahalı olduğu için bir yerde oturup çay ve kahve içemiyorduk.

Dışarı çıkıyoruz

Ayrıca Kuşadası’nın en güzel yerinde oluşturulan bu iki dinlenme yeri bizleri sıcak evlerimizden dışarı çıkmamıza neden oldu. Bu nedenle Başkanımız Esat Altungün’e teşekkür ediyoruz.”

Tüm halkımız faydalansın

Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün, “İki ayrı çay bahçesi ile Kuşadalılara ve Kuşadası’na gelen konuklarımıza ilçemizin güzelliklerini yaşattığımız için mutluyuz. Her iki çay bahçesi de belediyemiz tarafından işletiliyor. İsteyen herkes uygun fiyata Kuşadası sahilinde oturup çay içebiliyor. Kuşadası’nın güzelliklerinden tüm halkımız faydalanıyor” diyor.

Bakımevinin atık suları sitemize akıyor

Gümüldür 6306 Sokak sakinleri Sahil Caddesi No:26’daki Evim Özel Bakımevi Merkezi’nin aykırı görüntülerini yetkililere iletmemiz için köşemize göndermişler. Okurlarımız bakın ne diyorlar: “Buradaki bakımevi yasal bazı sorumluluklarını yerine getirmiyor. Öncelikle görüntü olarak bazı çirkinlikler buraya gelenleri tedirgin ediyor. En önemlisi de lağım kanallarının açık olması yüzünden pis kokular tüm semti sarıyor. Taşan lağım suları sitemize geliyor ve kötü kokmasını dışında sineklerin üremesine neden oluyor. Konu ile ilgili yetkililerin bu sorunlara çözüm getirmesini istiyoruz.”

Kaldırım ve yollar yine işgal altında

Karşıyaka Tuna Mahallesi 1711 Sokak sakinlerinden Ercan Kokulu, semtlerinde kaldırım ve yol işgallerinin devam ettiğini iletti. Okurumuz, “Karşıyaka Belediyesi çarşıda kaldırım işgallerinin engellediğini açıkladı. Hatta yüksek miktarda para cezası verildiği söylendi. Çarşı dışındaki neredeyse bütün sokaklar yine işgal altında. Kaldırımlarda yürüyemiyoruz” diye dert yandı.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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