'Organik tarımda öncü bir kentiz'

İzmir’de organik pazarların sayısını artırarak üreticilerin ürününün daha fazla yer ve zamanda tüketiciye ulaştırılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye’de organik tarım faaliyetlerinin 5262 sayılı ‘Organik Tarım Kanunu’ ve bu kapsamdaki yönetmelikle yürütüldüğü, 2019 yılı TÜİK verilerine göre ülke genelinde 213 çeşitle, 540 bin hektar alanda organik tarım yapıldığı açıklandı. Bu alanda öncü kent olan İzmir’de de 26 ilçede 126 çeşit ürünle, 24 bin 658 hektar alanda, 3221 üreticiyle organik tarım yapılıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Organik tarım için ekolojik sistemde hatalı uygulamalarla kaybolan doğal denge yeniden kuruluyor, insana ve çevreye dost üretim sistemleri kullanılarak doğa korunuyor, organik ve yeşil gübrelemeyle de toprağın muhafazası sağlanıyor” diye başladığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘Eğitim veriyoruz’

“Organik tarım; üretimde sadece miktar artışının değil, aynı zamanda ürün kalitesinin yükselmesini amaçlayan, alternatif bir üretim şeklidir. İzmir’de şu anda toplam tarım alanlarımızın yüzde 7’sinde organik tarım yapılıyor. Bu oran, Türkiye ortalamasının üzerinde. Organik ihracatın büyük bir kısmının ilimizde yapılması, organik faaliyet gösteren işletmelerin yine çoğunun kentimizde faaliyet göstermesi ve organik fuarın da İzmir’de düzenlenmesi nedeniyle öncü bir şehiriz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, organik tarım faaliyetlerinin kontrolünü ve sertifikasyon işlemlerini yapan ve dünya çapında iyi konumda olan kuruluşların 14’ü İzmir’de faaliyet gösteriyor. İlimizde kurum ve kuruluş çalışanlarına, tüketicilere ve özellikle ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik organik ürün bilincinin artırılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla eğitimler veriyoruz. Tüketicilerin organik ürünlere olan güveninin ve talebinin artması için de çalışıyoruz. Bu şehir organik tarımın doğduğu bir şehir ve biz İzmir’de tüm üretimin organik olmasını ve toplumun organik beslenmesini istiyoruz.”

‘DİTAP’a bekliyoruz’

Mustafa Özen, organik üretim yapan çiftçilere de şu bilgileri de verdi: “Bakanlığımız, 2019’da toplam 59 adet gıda numunesi aldı ve hiçbir kalıntıya rastlanmadı. Bu yıl da numune alma işlemleri devam edecek. Önceliğimiz; organik üretim yapan çiftçi sayısındaki artış yerine, elimizdeki sayının korunması ve pazarlama konusunda yaşanan sorunların giderilmesi. Bu nedenle üreticileri ve alıcıları buluşturan online platformumuz Dijital Tarım Pazarı’na (DİTAP) bekliyoruz. Platforma, ditap.gov.tr veya dijitaltarimpazari.gov.tr adresleri üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapılabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm üreticilerimiz, ‘SATICI’ olarak kayıt yapabilir. İzmir’de organik pazar sayısını da artırmak istiyoruz.”