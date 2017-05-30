Ormanlarımızı siz de koruyun

Orman yangınlarının yüzde 80’inin ihmalden kaynaklandığını vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Aybal, “Mesire alanları dışında ateş yakılmamalı” dedi

İZMİR Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, orman yangınlarının yüzde 80’inin insanların ihmal ve dikkatsizliğinden kaynaklandığına dikkat çekti, vatandaşları piknik ve mesire alanları dışındaki orman alanlarında ateş yakılmaması konusunda uyardı. Önümüzdeki yaz aylarının sıcak geçeceğine dikkat çeken Aybal, şu uyarılarda bulundu:

‘Alo 177’ ücretsiz!

“8 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Manisa’da 16 adet yangın ihbarı aldık. Bunun 11’i orman alanı, 5’i orman dışı ziraat arazi yangınıydı. Ocak 2017’den bugüne kadar, erken ve yerinde müdahalelerimiz sonucu Manisa’da sadece 4 hektar orman alanı, 2 hektar da orman dışı alan zarar gördü. Manisa ormanları, toplam 30 yangın gözetleme kulesi ile 7/24 izleniyor. Ayrıca 4 kulede ısıyla ve dumana duyarlı termal kameralarımız bulunuyor. Yine gözetleme kulelerimizin dışında, 7 dozer, 3 greyder, 38 arazöz, 19 ilk müdahale aracı, 12 su ikmal aracı ile 24 saat ormanlar takip edilerek korunuyor.

İzmir’de bulunan kuvvetlerimiz de gerektiğinde takviye olarak geliyor. Yangın helikopterlerimiz için Manisa ormanlarının çeşitli noktalarına tesis edilmiş 143 adet su kaynağımız bulunuyor. Ayrıca, ALO 177 hattını Türkiye’nin her yerinden evinizden, işten, her türlü GSM operatörlerinden ve ankesörlü telefonlardan 24 saat ücretsiz olarak arayabilirsiniz.”

Sokağımız ne zaman asfaltlanacak?

İZMİR’de, Buca Şirinyer, Çamlık Mahallesi 856 Sokak’ta oluşan ve köstebek yuvasını andıran çukurların tehlike oluşturduğu belirtildi. Sokağın yaklaşık bir yıldır bu şekilde olduğunu ve tatsız durumların yaşandığını belirten Abdullah Altınsay, “Birilerinin ölmesi mi bekleniyor. Sokak ne zaman asfaltlanacak?” diye soruyor.

20 yıllık sorun çözüm buldu

BORNOVA’DA yaşanan 20 yıl önceki sorunu bir hatırlayalım... 1996’da yağan aşırı yağmur, 57. Topçu Tugayı duvarını yıkmış ve bölgeye çok büyük zarar vermişti. İşte bu sorun, Bornova ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle çözüme kavuşturuldu. Bu felaketin tekrarlanmaması için bölgeye yeni yağmur suyu toplama hattı döşendi. Bornova Belediyesi’nin talebini değerlendiren Büyükşehir, 57. Topçu Tugayı duvarının sınırına kadar yapılan çalışma kapsamında 61, 36, 58 sokak ve Türkelli Cadesi’ndeki çalışmaları tamamladı. 71 ve 35 sokaklar da bitme aşamasına geldi.

Büyükşehir, köy okulunu donattı

TİRE’NİN Eskioba Köyü İlkokul ve Ortaokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemeleriyle pırıl pırıl oldu. Basketbol ve voleybol sahası da yapılan okulu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şunları söyledi: “Eskiyen iç ve dış cepheleri yenileyerek boyuyoruz” dedi. Eskioba Muhtarı Ergün Bayır ile Okul Müdürü Ali Ertekin Kocaoğlu’na teşekkür etti.

