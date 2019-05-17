Ortak amacımız, bu güzel kente hizmet

Başkan Çakın, basın mensuplarıyla buluşmasında, “Yapacak çok işimiz var. Meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve halkımızla birlikte, gösterişten uzak, hiç kimseyi ayırt etmeden görev yapacağız” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Çakın, 9 Nisan’da mazbatasını aldıktan sonra, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Nurullah Cahan’dan devraldı. Nurullah Cahan’ın 5 yılda şehrin kalkınmasında büyük emekleri olduğunu belirten Çakın, şunları söyledi: “Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz Uşak’a hiçbir menfaat gözetmeden çalışmaya geldik. Yeni dönemde el birliğiyle ilimizi daha da güzelleştirmek ve kalkındırmak için çalışacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun, halkımızdan gelen sosyal, kültürel, sanatsal ve kentsel istek, öneri ve sorunlara anında çözüm üreteceğiz. En önemlisi de, israftan kaçınacağız. Uşaklılara adil bir şekilde hizmet götüreceğimizin sözünü veriyorum.”

‘Güçlü kadro oluşturduk’

Başkan Mehmet Çakın, ilk meclis toplantısında komisyonları oluşturduktan sonra, işadamı Hikmet Kahraman, mimar Zeynep Ceylaner ve mali müşavir Gökhan Yalçın’ı başkan yardımcısı olarak belirledi. Halka en iyi hizmeti sunmak adına güçlü bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Çakın, “5 yıl boyunca ortak akılla kentimize en güzel hizmetleri kazandırmak adına, uyumlu bir şekilde çalışacağız. Meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Uşak halkına önemli avantajlar sağlayacağız. Meclisimizin bu birlik ve beraberlikle pek çok karara da oybirliğiyle imza atacağına eminim, bunun güzel bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Belediyemizin 509 milyon lira civarında, UTAŞ’ın ise 150 milyon lira civarında borcu var. Bu rakamları şeffaflık ilkesi gereği açıklıyoruz. Görev teslim süremiz geldiğinde de aynı şekilde belediyenin mali durumunu kamuoyuyla paylaşacağız. Atacağımız her adımda önceliğimiz şeffaflık olacak” dedi.

‘Kitap ve mama istedim’

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim sonuçlarından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrı yaptığını ve bunun karşılık bulduğunu dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Tebrik ziyaretlerine gelen misafirlerimizden, çiçek getirmek yerine Uşak’ta ihtiyacı olan kütüphane ve okullara kitap bağışında bulunmalarını veya hayvan barınağına mama getirilmesini rica ettim. Talebim geniş yankı buldu. Onlarca kitap, ihtiyaç sahibi okullara ve kütüphanelere teslim edildi. Çok sayıda mama da hayvan barınağına ulaştırıldı. Belediye meclis toplantıları ile ihalelerin de internetten canlı yayınla halka ulaştırılacağını sosyal medya hesabımdan duyurdum.”

İşçileriyle buluştu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenen Aile Şenliği’nde çalışanlarıyla buluşan Çakın, “Her güzel çalışmada, ortaya çıkan her güzel eserde sizlerin emeği, imzası var” dedi; sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni dönemde de tüm güzel çalışmaları birlikte başaracağız. Belediyemizin iştiraki olan UTAŞ şirketimizde de yeniden yapılanmanın ilk adımlarını atmaya başladık. Bu kapsamda, seçim döneminde verilen söz gereği UTAŞ’ın asıl amacına uygun olarak, şehre hizmet etmesi ve bu süreçte belediyemizin önüne geçmemesi gerektiğini belirtmiştik. Yapacağı tüm çalışmaları şeffaf bir şekilde yürüteceğine inandığımız, pek çok önemli görevi üstlenmiş Ahmet Çelik’i Genel Müdür olarak göreve getirdik.”

‘Kayaağıl’ı yeniliyoruz’

Kayaağıl Termal Tesisi’nde de iyileştirme çalışmalarının başlatıldığına dikkat çeken Başkan Çakın, şu bilgileri verdi: “Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli bir hizmet için Kayaağıl’da tadilatımıza başladık. Çalışmalarımız ramazan ayı sonuna kadar sürecek. Ardından, tesisimiz daha modern ve kullanışlı haliyle halkımızın hizmetine açılacak.”

‘Kavşaklar kapatılacak’

Bu arada, seçim öncesi yarım kalan işleri de takip ettiğini söyleyen Başkan Çakın, Uşak-Sivaslı Yolu üzerinde ve Alparslan Caddesi’nde yürütülen çalışmaları incelediğini açıkladı; Alparslan Caddesi üzerinden Kemalöz Mahallesi, Huzurpark ve İzmir yoluna doğrudan bağlantı sağlayacak kavşakta yaptığı inceleme sonunda trafiğin bu bölgede sorun olmaktan çıkacağını vurguladı.

Trafik rahatlayacak

Kazaların büyük ölçüde azalacağını ifade eden Çakın, Sivaslı girişini güzel bir görünüme kavuşturmayı ve yapılacak olan kavşakla kent içi trafiği rahatlatmayı hedeflediklerini kaydetti, “Alparslan Caddesi üzerinde yer alan çok sayıda kavşak da kapatılacak” vurgusunu yaptı.