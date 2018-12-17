Paket arıtma tesis sayısı 41’e ulaştı

2018 yılında 2 milyon liralık yatırımla Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kınık ilçelerine içme suyu arıtma tesisi yapan İZSU, 2019’da da aynı tesisleri Kiraz, Dikili ve Bergama’da kuracak

Sağlıklı su üretiminde Türkiye’nin en güvenli kentlerinden biri olan İzmir’in yerel yönetimi, vatandaşların standardı yüksek ve kaliteli su içebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ödemiş’in 2 bin nüfuslu Birgi Mahallesi’ne bir kaynak ve 2 derin kuyu ile temin edilen su için saniyede 15 litre, 700 nüfuslu Bayındır Kızıloba Mahallesi’ne verilen içme suyu için saniyede 8 litre, Tire Akmescit’te ise saniyede 3 litre kapasiteli paket arıtma tesisleri kuruldu. Ayrıca 12 bin vatandaşın yaşadığı Kınık ilçe merkezine de su temin eden 4 adet derin kuyuya kurulan ve saniyede 100 litre kapasiteli tesisin de önümüzdeki haftalarda devreye alınacağı bildirildi.

11 yılda 27 proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU ile 2007 yılından bu yana 5216 ve 6360 sayılı yasalarla görev sahasına bağlanan kent merkezinden uzak ilçe ve köylere yaklaşık 7 milyon liralık 27 adet paket içme suyu arıtma tesisi kurdu. Bunlar sırasıyla; Torbalı Helvacı (2), Bayındır Çınardibi, Dernekli, Çamlıbel, Söğütören, Özdere Çukuraltı (2), Seferihisar Eskiorhanlı, Tire Dallık, Bayındır Yusuflu, Foça Ilıpınar, Menemen Bozalan, Aliağa Yukarı Şehit Kemal, Bözköy, Samurlu, Menemen Seyrek Deposu, Bornova Çiçekli, Yaka (2 adet), Bergama Aşağıkırıklar, Yenikent, Kurfallı, Pınarköy, Menemen Buruncuk, Musabey, Çavuş ve Kesik ile Kemalpaşa Kamberler. Kınık Cumalı, Taştepe, Bayındır Lütuflar, Bergama Örenli, Eğiller, İneşir, Kınık Bağalan, Ödemiş Emirli, Tire Yamandere, Kınık Arpaseki tesisleri de İzmir İl Özel İdare’den devralındı. İZSU Genel Müdürlüğü 2018 yılında bu listeye Ödemiş, Tire, Bayındır ve Kınık’ı da ekledi. 4 yeni tesis, önümüzdeki günlerde devreye alınacak. 2019 yılında da Kiraz ilçe merkezi, Dikili’nin Salihler, Kıratlı, Deliktaş ve Demirtaş ile Bergama Örenli mahallelerinin ihtiyacını karşılayacak toplam 4 paket içme suyu arıtma tesisini daha hayata geçirecek. Yeni kurulanlarla birlikte İzmir’deki toplam sayının 41’e çıktığı ifade edildi.