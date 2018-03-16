Pamucak bölgesi pırıl pırıl oldu

UNESCO Dünya Mirası listesine giren Selçuk’un kıyı şeridi Pamucak, İzmir Büyükşehir ile Selçuk belediyelerinin çalışmasıyla çirkin görüntüden kurtarıldı.

19 Şubat 2018 Pazartesi günkü köşemizde, ‘UNESCO Dünya Mirası listesine giren Selçuk’un sahil kesimi dökülüyor. Pamucak bölgesi Allah’a emanet!’ başlığıyla ülkemiz turizminin en önemli köşesindeki olumsuzlukları dile getirmiştik.

Yazımızda, İzmir’in deniz, güneş ve özellikle ince kumuyla ülkemizin en önemli koyları arasındaki Pamucak sahilindeki turizm sektörleri ve sitelerin hizmet açısından üvey evlat muamelesi gördüğünü ilettik. Ayrıca Ephesus Princess, Aqua Fantasy Aquapark, Palm Wings Ephesus, Richmond Ephesus, Korumar Ephesus, Hedef Beyt gibi tesisler ile sitelerin bulunduğu bölgenin, turizm hareketliliğinin başladığı şu günlerde aşağıda belirttiğimiz eksikliklerin acilen ele alınmasını istemiştik.

‘Teşekkür ediyoruz!’

Eksiklikler nelerdi, hatırlayalım: 1. Pamucak kavşağından Ephesus Princess otele kadar uzanan yoldaki 8 adet yolcu durağının hali içler acısı bir durumdaydı. 2. Duraklardaki levhalara konulan reklam panoları parçalanmıştı. 3. Moloz dökülen alanın görüntüsü bölgeye hiç yakışmıyordu. 4. Çevre temizliği ve yeşil alan düzenlemeleri diye bir hizmet, Park ve Bahçeler biriminin akıllarına gelirse yapılıyordu. 5. Kavşaktan itibaren oteller arasında uzanan yoldaki kaldırım bordür ve parke taşları yıllardır sökülmüş ve onarılmamıştı. 6. Sitelerdeki çöp konteynerleri ise yıllardır delik, kirli ve rezil bir durumdaydı. 5-6 yıldır ne değiştirimiş, ne de yıkanıp dezefenkte edilmişti. Yazımızın çıktığı hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi bölgede yaptığı inceleme sonrası turizmciler ve bölgede yaşayanların isteklerinin bir kısmını yerine getirdi. Turizmciler ve bölge sakinleri gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı’ya teşekkür ettiler ve hizmetlerin devamını istediler.



Duraklar yenilendi

1. Durakların tamamı Büyükşehir Bealediyesi tarafından yenilendi ve özellikle oturaklar çok güzel oldu. Tabii ‘PATUYAP’ yönetimi, Jandarma ve 2 site sakinleri duraklara zarar verilmemesi konusunda destek olmalı. 2. Panolar ne yazık ki ele alınmadı. 3. Moloz dökülen alan düzeltildi ve giriş kapatıldı. 4. Refüjdeki yeşil doku ve kaldırım kenarlarındaki otlar sıra bekliyor. 5. Kaldırım ve bordür taşlarının sadece köprüden sonraki kaldırım girişi ele alındı. Diğerleri de düzenlenecek. 6. Delik ve bozuk olan çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi.