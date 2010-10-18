PAZARLARDA KANDIRMACA





İzmir Bayraklı’dan arayan bir okurumuz pazaryerlerinde gözüne çarpan olayı yazmamızı istiyor.

Okurumuz, “Ülkemizde ağırlık ölçüsü birimi ‘Kg’ yani kilogramdır. Çünkü, son bir yıldır pazaryerlerinde ‘Yarım kg, 2 -3 TL’ gibi etiketler yer almaya başladı.’Yarım kg’ ibaresi küçücük yazılıp, fiyatın büyük yazılmasını; en hafifinden iyi niyetten uzak bir anlayış olarak görüyorum. Vatandaşları yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Bu etiketleme yöntemi geçen yıldan beri katlanarak artarak neredeyse tüm pazaryerlerini kapsar hale geldi” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:



Açıkta yufka satılıyor

“Ayrıca bazı pazar esnafı da fiyat etiketi koymuyorlar. Bu durumu, ilgili belediyenin ilgili birimlerine ilettiğimizde, ‘Haklısınız, ilgileneceğiz’ dediler ama değişen birşey olmadı. Özellikle pazaryerlerinde görevli zabıta çalışanlarına, ‘Şu şu satıcılar etiketsiz satış yapıyor, esnafın neredeyse tamamı, yarım kg. ibareli satış etiketi kullanıyor, gereğini yapmanızı istiyoruz’ dediğimizde, ‘Biz gereğini yapacağız’ diyorlar ama bu konuda hiçbir işlem yapılmıyor. Ayrıca pazaryerlerinde satıcıların sigara ellerinde satış yapmaları,açıkta yufka satılması ve hijyenik olmayan koşullarda gözleme yapılması da yasal mı? Bence bu görüntüler İzmir’e yakışmıyor.”

Gerçi bu sorun hemen hemen bütün semt pazarlarında var. Pazarcı esnafının çoğu ya etiket koymuyor ya da kandırmaca yapıyor. Yani bir kilogram yerine yarım kilogram yazıyor.

Buradan bütün belediye başkanlarını uyarıyorum. Gözüm üzerinizde. Zabıtalar görevini ya tam yapsın ya da yaptırın. Vatandaşı mağdur etmeye hakkınız yok.





Bu molozu kim döktü?





İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içine moloz dökme mücadelesine metropol belediyeler de astıkları tabelalarla başladılar. Başladılar ama fotoğrafa bakar mısınız? Fotoğrafı genç muhabir arkadaşlarımızdan Onur Tekin çekti. Çiğli Belediyesi’nin astığı “Moloz dökmek yasaktır. 376 99 80-376 42 76 Çiğli Belediye Başkanlığı” bu tabelaya rağmen, hem de yasak tabelasının dibine moloz dökenleri görenlerin burada yazılı telefon numaralarına ihbar etmelerini istiyoruz. Tüm okurlarımızdan kentin yasak olan bölgelerine moloz dökenleri gördüğünüzde bildirmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz.





Turisti iki gün hapsettiler

Erdinç Ispartalı, İsviçre Zürih’ten gönderdiği mektubunda bakın ne diyor: “İsviçre’nin 8 Ekim 2010 tarihli bulvar gazetesi Blick’te, Foça’da askeri yerlerin fotoğrafını çekiyor diye İsviçreli bir turistin 2 gün içeride kalıp, sonra da çıkarıldığı ile ilgili bir haber gördüm. Tabii şaşırdım. Çünkü, 15 yıl önce aynı olay benim de başımdan geçmişti. O zaman Foça Plajı’nın karşısında bir askeri üs vardı. Bir tabelada Türkçe olarak ‘Burada fotoğraf çekmek yasaktır’ yazılıydı ve ben de uyarılmıştım. Foça gibi Türkiye’nin önemli turizm bölgeleri arasında yer alan bir kentte bu gibi olaylar Türkiye Turizmi’ni baltalar.” Ispartalı mektubunun sonunda da, “Bu olayı İzmir’i yönetenlere aktarmanızı istiyorum. Ayrıca, madem Foça turizm bölgesi ‘Yasak!’ yazıları İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak da yazılsa olmaz mı” diye bir de öneride bulunuyor.

Konuyu İzmir Valisi M. Cahit Kıraç’ın bilgisine, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın da dikkatine sunuyorum.







Mahallemizde ölüm olayları arttı

Bayraklı’dan Adil Akçamlı bir iddiada bulunuyor ve şöyle diyor: “Mahallemizdeki 1631 Sokak 13 numaralı binanın üstünde tam 10 adet baz istasyonu var. Tamamı baca ve dolap yapılarak gizlenmiş. Bunların dışında bu binanın karşısındaki LPG bayisinde de baz istasyonu var. Biz bunların kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü, son aylarda mahallemizde ve özellikle sokağımızda hastalıklar, hatta ölüm olayları arttı. Hepimiz korku içindeyiz. Mahalle halkı olarak bu bazların neden olduğunu zannediyoruz. Yetkililerin ve özellikle Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın bu gidişe dur demesini istiyoruz.”





Bu cepler kim için yapıldı?

Karşıyaka’dan arayan Halil Dağyıldız, “Belediye Girne Bulvarı üzerinde düzenleme yaptı. Yol ve özellikle kaldırımlar ele alındı. Ayrıca araçlar yolun tek şeritini kaplamasın diye de, cepler yapıldı. Ancak bu cepleri yol üstündeki ‘Rent A Car’ sahipleri kaptı. Bunların yüzünden araçlar yine yolu park ediyor. ‘Rent A Car’ araçları 24 saat buraları işgal ediyor. Belediyenin bu işgali engellemesini istiyoruz” diyor.





Kanal tıkanıyor çok pis kokuyor

Buca İnkilap Mahallesi 569 Sokak sakinleri dertli mi dertli. Arayan okurlarımız, “Sokağımızdaki kanallar devamlı olarak tıkanıyor ve pislikler dışarı akıyor. Üstelik burası Şirinyer Lisesi ile Nato tesislerinin bulunduğu bir sokak. Kokudan duramıyoruz. İZSU ekipleri kanalı vidanjörlerle temizliyorlar. Kısa zaman sonra yine tıkanıyor. Kış ayları gelmeden kanal problemimizin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dediler.





Kaldırımda masa ve sandalye işgali

Karşıyaka Aksoy’dan arayan Ahmet Çakmak, “Yalı Caddesi’ndeki birçok işyeri kapı önlerine çıkardıkları masa ve sandalyelerle kaldırımları işgal ediyorlar. Yayalar da yola inerek yürümek zorunda kalıyor. Karşıyaka Çarşısı ile Alaybey arasındaki trafik yoğunluğu malum. Sürücüler de yayalar yolda yürüyor diye korna çalarak uyarıyor ve gürültü kirliliğine neden oluyorlar. Kaldırımlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını istiyoruz” diyor.