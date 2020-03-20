Posterlerin ya yenisi takılsın ya da temizlensin!

Mezarlıkbaşı’ndaki katlı otoparkta, ‘Kurtuluştan Kurtuluşa İzmir’ yazılı Ulu Önder Atatürk posterlerinin acilen temizlenmesi ya da bir an evvel yenilerinin konulması talep edildi.



İzmir’in gerek trafik, gerekse yaya yoğunluğunun fazlasıyla yaşandığı Yenigün Mahallesi 939 Sokak No: 1 Mezarlıkbaşı-Konak adresindeki katlı otoparkta asılı olan iki Atatürk posteri için teşekkür ederek sözlerine başlayan okurumuz Tuğçe Bagatur, yetkilileri şöyle uyarıyor:



Kimse görmüyor mu?



‘Kurtuluştan Kurtuluşa İzmir’ yazılı iki Atatürk posterinin orada olması çok önemli. Ancak, 9 Eylül 2019’da katlı otoparka asılan iki posterin üzerindeki egzoz gazı kalıntıları ile kalkan toz, bu güzelliğe hiç mi hiç yakışmıyor. Hele hele İzmir gibi Atatürk sevgisiyle dolu olan bir kentte posterin kir içinde, bu şekilde sergilenmesi bizi üzüyor. Bunu hiçbir kent yöneticisi görmüyor mu? Yöneticilerimizden bu iki posterin acilen dikkatlice alınıp yıkanmasını ve yine buraya takılmasını istiyorum. Şayet yıkanırken zarar görürse, yenilerinin yaptırılarak buraya tekrar asılmasını öneriyorum. Bu iki Atatürk posteri, İzmir’e ve İzmirlilere çok yakışıyor.

