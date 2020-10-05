'Problem kökten çözüldü'

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Bayraklı, Alaybey, Çiğli ve Gümrük istasyonlarında kurulan koku giderim sisteminin tamamlandığı açıklandı.

Konak, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde, çevreyi rahatsız eden koku nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilimsel bir araştırma yapılmasına karar verdi. Kokuya neden olan gazların giderilmesine yönelik mevcut sistemlerin, artan nüfusla birlikte yetersiz kalması üzerine, İZSU Genel Müdürlüğü, sorunun çözümünde uygulanacak projenin akademik araştırmalar sonucunda olacağını tespit etti. DEÜ Teknoloji Geliştirme A.Ş. tarafından yürütülen “Atıksu Terfi Merkezlerindeki Kokunun Giderilmesine Yönelik Yöntemlerin Araştırılması ve Uygun Süreç Belirlenmesi” projesi kapsamında alternatif koku arıtma yöntemleri belirlendi.

Ana kuşak 65 kilometre

Bu yeni sistemle dört pompa istasyonu aynı anda hayata geçirildi. Başkan Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından koku giderim sistemi kurulan Bayraklı Pompa İstasyonu’ndaki incelemeler sırasında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’dan bilgi aldı, “Aynı sistemi Alaybey, Çiğli ve Gümrük istasyonlarında da kurduk ve bu bölgelerde çevreyi rahatsız eden koku problemi böylece ortadan kalkmış oldu. İZSU, Büyük Kanal Projesi kapsamında dört bölgeye nefes aldıracak olan bu proje için Güzelbahçe’den başlayıp,

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne kadar İzmir Körfezi’ni çevreleyen 65 kilometre uzunluğundaki ana kuşaklama kanalı üzerindeki dört pompa istasyonuna ‘Koku giderim sistemi’ kurdu. Atık suların Çiğli Arıtma Tesisi’ne iletilmesini sağlayan Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka Alaybey ve Çiğli pompa istasyonları için oluşturulan proje ile tesislerin yakın çevresini etkileyen koku sorunu böylece ortadan kaldırıldı. Bundan böyle koku ile ilgili şikayet artık olmayacak” şeklinde açıklama yaptı.

Neden Gürçeşme ve Levent de yok?





Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Gültepe planlarını onaylayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslenen Mustafa Özdemi, “Gültepe’nin imar planları Konak ve İzmir Büyükşehir meclislerinden geçerek askıya çıktı, teşekkür ederiz. Ancak, çalışmaları başlamış yeni imar planları arasında Levent ve Gürçeşme mahalleleri niçin yok? Bu semtlerde yapılacak olan dönüşüm hem vatandaşı sevindirecek hem bölgedeki görsel kirliliği ortadan kaldıracak” dedi.