Radyatörün üstünü ve önünü kapatmayın

Kent genelinde 1 milyon 5 bin (Konut/BBS) abone sayısına ulaşan doğalgazı nasıl daha verimli kullanacağız? İşte, yetkili uzmanların abonelerine yaptığı öneriler...

Çevreci ve konforlu bir enerji olmasının yanı sıra, ekonomik özelliğiyle de ön plana çıkan doğalgazın kullanımının kış aylarında artması üzerine, bugün İzmirlilerin, “Doğalgazı daha verimli nasıl değerlendiririz?” sorusuna, uzmanlardan gelen önerileri paylaşıyoruz sizlerle... Ayrıca, 21 Ocak 2019 Pazartesi gecesi, Karşıyaka’da doğalgaz kokusu nedeniyle vatandaşların yaşadığı korku gecesini de uzmanlara sorduk. Doğalgazdan ısınmanın yanı sıra, ocak ve sıcak su gibi diğer kullanım alanlarıyla birlikte, yıl bazında nasıl bir tasarruf sağlanacağını ve koku duyulduğunda nelere dikkat edileceğini, İzmir Doğalgaz yetkililerine sorduk. İşte uzmanların tüketicilere önerileri:

‘Açık tutun’

“Öncelikle doğalgaz yakma cihazı belirlenirken evin ısıl ihtiyacına göre cihaz seçilmeli. Tabii, binanın/konutun ısı yalıtımının da iyi olması şart. Çünkü, yalıtım ne kadar iyi olursa tüketilen yakıt miktarı da o kadar az olacaktır. İlk yapılacak işlerin başında, evlerde izolesiz kapı ve pencerelerin kenarlarındaki boşlukların pencere süngeriyle kapatılması geliyor. Unutulmamalı ki, konutlarda ısı kaybının yüzde 15’i, pencere ve kapılardan olmaktadır. Ayrıca, binanın çatı izolasyonu yetersiz ise uygun bir şekilde onarılmalıdır. Radyatörlerin üstleri ile önleri, kesinlikle mobilya ve benzeri eşyayla kapatılmamalı, radyatörler ile duvarın arasına izolasyon levhası konulmalı. Radyatörlerin üzeri ve önü örtüldüğünde de yakıt tüketimi artacaktır. Konutlarda, yakıtta büyük ölçüde tasarruf sağlamanın bir yolu da termostatik vanalı radyatörlerin kullanılmasıdır. Oda sıcaklığı için yükseltilen her bir derece sıcaklığın, yakıt tüketiminde yüzde 6 artışa neden olduğu asla unutulmamalıdır. Kombinin gündüz ve gece çalışma aralığı ayarlanarak, ihtiyaca göre uygun sıcaklıkta ‘sürekli açık tutulması’ önemli yakıt tasarrufu sağlayacaktır.”

Koku duyarsanız...

İzmir Doğalgaz yetkilileri, doğalgaz kokusu duyulması halinde üzücü bir olay yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Aynen aktarıyorum: “Öncelikle asla panik yapmayınız, sakin olunuz. Herhangi bir yanıcı ve yakıcı madde kullanmayınız. Ateş yakmayınız, elektrik fişlerini çekmeyiniz, elektrik düğmelerini açıp kapatmayınız. Doğalgaz sayaç ve cihaz vanalarını hemen kapatınız. Tüm pencere ve kapıları açınız. Cep telefonu ve kapı zilini kullanmayınız. Güvenli bir yerden 187 no’lu ‘Doğalgaz Acil Müdahale Hattı’nı arayarak haber veriniz. İZMİR için Genel Müdürlük Tel: 0232 449 39 39-Faks 0232 449 50 50-info@izmirgaz.com.tr