Rahat ve aktarmasız ulaşım istiyoruz







Üçyol-Üçkuyular arasındaki metro çalışmaları nedeniyle toplu ulaşım konusunda eziyet ve işkence çektiklerini söyleyen okurlarımız yetkililerden ilgi bekliyorlar

Okurumuz Yıldız Keskin, “Biz İnönü Caddesi’nde oturan kişiler olarak eskiden tek arabayla Balçova’ya ve Narlıdere’ye vb. yerlere belediye otobüsleriyle ulaşabiliyorduk. Ne zaman aktarmalı ulaşım denilen eziyet ve işkence sistemi yürürlüğe kondu, Balçova ya Narlıdere’ye ulaşmak veya oradan geri dönmek büyük ve zorlu bir iş haline geldi. Aktarma merkezinde inip tekrar kuyruğa girmek ve araba beklemek veya Üçkuyular otobüs durağına pazaryerinin içinden yürüyerek ulaşmak, orada da yine otobüs beklemek, insanların sinir katsayılarını yükseltti. Belediyenin temel hizmet kuruluşu olan ulaşımı kolaylaştırmak yerine zorlaştırması, hangi akla ve gerekçeye dayanmaktadır. Bizim bu eziyeti çekmek için günahımız nedir? İzmir’de yaşamamız mıdır? Bitmeyen metronun aktarması mıdır? Vatandaş olarak belediyeden en temel sorunumuz olan toplu ulaşımın rahat, aktarmasız, konforlu ulaşım olarak çözülmesini istiyoruz. Bedava değil, kaç para olursa olsun rahat, huzurlu ve aktarmasız ulaşım istiyoruz. Büyük Başkan, lütfen bu sorunu çözünüz. Yoksa...” diyor.











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