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Kemal Önderoğlu

Kemal Önderoğlu

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Rahat ve aktarmasız ulaşım istiyoruz

27 Nisan 2012

Rahat ve aktarmasız ulaşım istiyoruz


Üçyol-Üçkuyular arasındaki metro çalışmaları nedeniyle toplu ulaşım konusunda eziyet ve işkence çektiklerini söyleyen okurlarımız yetkililerden ilgi bekliyorlar



Okurumuz Yıldız Keskin, “Biz İnönü Caddesi’nde oturan kişiler olarak eskiden tek arabayla Balçova’ya ve Narlıdere’ye vb. yerlere belediye otobüsleriyle ulaşabiliyorduk. Ne zaman aktarmalı ulaşım denilen eziyet ve işkence sistemi yürürlüğe kondu, Balçova ya Narlıdere’ye ulaşmak veya oradan geri dönmek büyük ve zorlu bir iş haline geldi. Aktarma merkezinde inip tekrar kuyruğa girmek ve araba beklemek veya Üçkuyular otobüs durağına pazaryerinin içinden yürüyerek ulaşmak, orada da yine otobüs beklemek, insanların sinir katsayılarını yükseltti. Belediyenin temel hizmet kuruluşu olan ulaşımı kolaylaştırmak yerine zorlaştırması, hangi akla ve gerekçeye dayanmaktadır. Bizim bu eziyeti çekmek için günahımız nedir? İzmir’de yaşamamız mıdır? Bitmeyen metronun aktarması mıdır? Vatandaş olarak belediyeden en temel sorunumuz olan toplu ulaşımın rahat, aktarmasız, konforlu ulaşım olarak çözülmesini istiyoruz. Bedava değil, kaç para olursa olsun rahat, huzurlu ve aktarmasız ulaşım istiyoruz. Büyük Başkan, lütfen bu sorunu çözünüz. Yoksa...” diyor.





‘KEY’ alamayanlara son uyarı yapıldı


Bu uyarıyı Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptı ve tüm basın kurumlarının vatandaşlara duyurmasını istedi. Aynen aktarıyorum: “Biz daha önce çalışanlar ve maaşlarından KEY kesintisi yapılıp da alamayan vatandaşlar için dava dilekçeleri hazırlamış ve tüm hak sahiplerini uyarmıştık. Hatta üyelerimiz adına davalar açarak olumlu sonuçlar almıştık. Bu sayede 1987-1995 tarihleri arasında çalışanlar KEY ödemelerine kavuşmuştu. Bu süre içinde çalışıp da, maaşlarından kesinti yapılan ve hak ettikleri halde halen KEY ödemesi almayanlar için 8 aylık bir süre kaldı. Çünkü, 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan bir değişiklikle KEY alamayanların kurumlarına 31 Aralık 2012 tarihi itibareriyle başvurmaları gerekiyor. Yoksa dava açsalar da hak talep edemeyecekler. Bu haberi okuyanların okumayanlara haber vermesini istiyoruz.”


KEY nedir?

KEY, ‘Konut Edindirme Yardımı’ adı altında 1985 yılında maaşlara eklenip kesilen bir para idi. Bu kesintiler 1995 yılında sona erdirildi ve 23 Ağustos 2010 tarihinden itibaren sahiplerine
ödenmeye başladı.


Karabağlar’da veznelerin yeni yerini bilen yok

Karabağlar Belediyesi, emlak vergileri için Üçkuyular civarında iki tane vezne açtı ve bu çalışmayı köşemizde iki kez dile getirdik. Üçkuyular sakinlerinden Gülden Akyavaş bu veznelerden birinde vergisini ödediğini ve belediye yetkililerine, böyle bir kolaylık sağladıkları için teşekkür ediyor. Akyavaş bakın ne dedi: “Denizmen’de oturmama rağmen, Üçkuyular’daki veznenin yerini bilmiyordum. Sora sora bulurum diye yola çıktım. İnönü Lisesi’ne geldiğimde bir dükkana sordum. ‘Muhtara sorun, o bilir’ dedi. Muhtara sormama gerek kalmadı, çünkü muhtarlık binası yanında Karabağlar Belediyesi’nin veznesini gördüm. Demem o ki, veznenin yanındaki dükkan sahibi bile veznenin yerini bilmiyor. Yolda herhangi bir işaret yok. Veznenin yerini oklarla vatandaşa gösteremezler mi?”



Çeşmealtı yolları ne zaman düzelecek?

Urla Çeşmealtı sakinlerinden Handan Batır, “Ocak 2012’de Urla Çeşmealtı’na taşındım. O günden beri Saklıkoy Tesisleri’nde (eski Nebioğlu Tatilköyü) başlamış olan ve Mehmet Ali Aygüven Caddesi’nde süren yol çalışması ne hikmetse bir türlü bitirilmedi. Fotoğrafları 16 Nisan 2012 tarihinde çektim ve size gönderdim. Sadece kazılan yerleri kapatmak için dökülen bir malzeme döküldü. O da, ilk yağmurda akıp gitti ve daha büyük çukurlar açıldı. Açılan çukurlara bir yaya düşünce mi, yoksa bir araç kaza yapınca mı gerekli tedbirler alınacak?”


KGS kart ve dolumu için beklemeyeceğiz

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2012 itibariyle otoyollara bağlı gişelerde KGS kartı satış ve dolumunu kaldırdı. Sadece ana giriş ve çıkışlardaki gişelerde hafta içinde 08.30 ve 17.30 saatleri arasında KGS kartları dolumu yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uyarısı aynen şöyle: “KGS kartı temini ve dolumu görevini otoyol üzerindeki akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde sürdürmeye karar verdik. Daha önce İzmir-Çeşme Otoyolu’nda başlatılan uygulama İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarında da yürütülüyor.”


Ahırların pis suyu körfeze akıtılıyor

Çiğli Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi 8979/2 Sokak sakinleri, “Geçen yıl aynı şikayeti yapmıştık. Evlerimiz dere kenarında. Semtimizin yukarı kısımlarında ahırlar sahipleri pis sularını ve atıklarını bu dereye bırakıyor. Yağışlarla bu pislikler İzmir Körfezi’ne gidiyor. Yağışlar bitince de dere içinde kalarak leş gibi kokuyor. Karasinek ve sivrisinek istilası altındayız.Dereye çöp de atılıyor. Bu derenin ıslahını istiyoruz” diyor.

Kemal Önderoğlu

Kemal Önderoğlu

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