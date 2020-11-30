Sağlığımıza veterinerlerin de katkı koyduğu unutulmamalı

18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası’nda açıklama yapan İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı H. Gökhan Özdemir: Üretici ve yetiştiricinin bilinçlenmesi için bilgilendirme yapıyoruz

'Antimikrobiyal farkındalık’, diğer adıyla ‘antimikrobiyal direnç' olarak ele alınan bu konunun temelinde ne var, isterseniz önce uzmanlardan bunu öğrenelim. Kısa ve öz olarak, “Canlılarda hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı gereksiz kullanılan, başta antibiyotikler olmak üzere tüm ilaçlara karşı canlı organizmada kendiliğinden gelişen bir durum” diye açıklanıyor. 18-24 Kasım günleri arasında, dünyanın birçok ülkesinde ele alınan, beslenmemizdeki önemli konu, ülkemizdeki veteriner hekim odalarında da değerlendirildi. İzmir Veteriner Hekimler Odası da bu konuyu, “Farkındalığımızın farkında mısınız?” sloganıyla duyurdu. Hafta boyunca yapılan etkinliklerde, her bireyde farkındalık oluşturulması hedeflendi. İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı H. Gökhan Özdemir, “Bilinçsiz ilaç kullanımının yanında, gıdalarımızda, başta antibiyotikler olmak üzere, ilaç kalıntısı oluşumunu engellemek için hassas davranıyoruz. Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin bilinçlenmesi için bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.

‘Koruyucu hekimlik önemli’

Başkan Özdemir, şöyle devam etti: “Ne yazık ki, kaç hayvanın antibiyotik kalıntısı nedeni ile mezbahalarda kesimden çevrildiğini, kaç litre sütün merdivenaltı, antibiyotik kalıntılı olarak halka sunulduğunu ya da peynir yapımına gittiğini bilmiyoruz. Hayvanların ve hayvansal ürünlerin sağlıklı olmasının insan sağlığını doğrudan etkilediğinin farkındayız ve hayvan sağlığına dair faaliyetlerimizi de bu bilinçle gerçekleştiriyoruz, halk sağlığına katkıda bulunuyoruz. Koruyucu hekimlik hizmetlerine dair farkındalığınız yüksek, antimikrobiyal direnciniz düşük, sağlığınız yerinde olsun!”

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