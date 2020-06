Sahilevleri lağım kokuyor

İzmir Körfezi’nin en güzel seyir noktalarından Narlıdere Sahilevleri’nde yaşayanlar isyan noktasında. Neden mi? 7 ay önce İZSU Genel Müdürlüğü’nün ihale sonucu Gürler Caddesi ve çevresinde kanalizasyon işini verdiği yüklenici firmanın işini tamamlamadığı ve düzensiz çalıştığı için. Narlıdereliler, “Haziran 2011’de Sahilevlerinde işe başlayan yüklenici firma düzensiz, dağınık ve dikkatsiz çalıştı ve halen de aynı zihniyetle çalışıyor. En önemlisi yeni hat döşenen yerlerde kanalizasyon atıkları haftalardır denize akıtılıyor. Şu anda semtimiz lağım ve ağır bir koku altında. Gürler Caddesi’ndeki çalışmanın aylardır tamamlanmaması ve bağlantıların yapılmaması nedeniyle semtimiz yaşanmaz hale geldi” diyor ve yaşananları şöyle ifade ediyorlar:



Tek yetkili görmedik

“Bu tespitlerimizi yazılı ve sözlü olarak defalarca yetkililere ilettik, ilgilenen olmadı. Narlıdere Belediyesi’ne de ilettik, onlar da sorumluluklarında olmadığını, Büyükşehir ve İZSU ’nun ilgilenmesi gerektiğini söylediler. İlginçtir ama 7 aydır Büyükşehir ve İZSU ’dan bölgemizde tek sorumlu görmedik. Şu anda bölgemiz oturulamaz ve yaşanamaz bir halde. Bağlantı yapılan birçok yerde patlaklar var ve lağım suları bu patlaklardan sahile akıyor. Tabii pis kokular da evlerin içine kadar geliyor. Hatta lağım akan yerlerde denizin rengi değişiyor. Üzücü olan da, yeni döşenen hatlarda lağım suları dışarı akıyor ve ilkel yollarla da denize akıtılıyor. Yapılan işin eksikliği, yanlışlığı ve ilgisizliği ortada. Yüklenici firma yetkili ve ilgilileri de ortada yok.”

Çalışmalar 23 Haziran 2011 de başladı. Sahil ulaşımı trafiğe kapatıldı. Çalışma yapan ekip sahildeki yeşillikleri yok ettiği gibi, düzensiz ve dağınık çalışma nedeniyle kuru havalarda her yer toz , yağışların başlamasıyla da Sahilevleri çamur içinde kaldı. Semt sakinlerinin “Bahara zor biter” dedikleri çalışmaların bir an önce bitirilmesi ve üst yapı işlerinin başlatılmasını bekliyor.





Karaburun’un çevresi ve zeytinler katlediliyor



Karaburunlu Mustafa Şenbahar, 5 kişi ile birlikte Seki avlusu mevkinde, 570 dekarlık alana 15 bin adet Ayvalık yağlık zeytini diktiklerini belirttikten sonra yaşadıkları olumsuzlukları yetkililere iletmemizi istedi. Okurumuz, “Biz bu işi ilçe mal müdürlüğünden Çevre ve Orman Bakanlığı onayı ile ‘özel zeytin ağaçlandırma projesi’ çerçevesinde gerçekleştirdik” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “2007 yılında başlattığımız bu çalışma şu anda yok ediliyor. ‘Elektrik üretimi yapacağız’ diye ortaya çıkan bir firma rüzgar enerji santrali amaçlı 2080 adet zeytinimizi ve 15 bin adet zeytini suladığımız biner tonluk 2 göletimi bozdular. Ayrıca bu firma 7 bin adet keçisi bulunan köyümüzün meralarını kontrolsuz bir şekilde tahrip etti. Bunların dışında köyümüzdeki yarımadanın en büyük kilisesinin kalıntılarını toprağa gümdüler. Asırlık çam ağaçlarını kestiler. Şikayet etmediğim yer kalmadı. Ancak bir sonuç alamadım. Firma 7 aydan beri Parlak, Tepeboz ve Yayla köyü sınırlarında çevreye ve zeytin ağaçlarına zarar veriyor. Nedense bunlara kimse dokunmuyor.”





Yağmur suyu için mazgal gerekli



Karşıyaka Yalı Mahallesi sakinlerinden Metin Levent, “Mahallemizin 6498-6499 sokaklarda yağmur suyu giderlerinin az olması nedeniyle yağan aşırı yağmurlarda sokağımız göl gibi oluyor. Nedeni, bu sokaklarda bir tane mazgal bulunuyor. İZSU’ya bu sorunumuzu iki kez dilekçe ile bildirdik. Ancak bir yıl geçmesine rağmen hiçbir iyileştirme yapılmadı” diye dert yandı.







Trafik çilesi ne zaman bitecek?



Karşıyaka sakinlerinden Aşkın Duran, “Çanakkale yolu ile Şemikleri birbirine bağlayan ve Bostanlı’ya kadar uzanan caddede trafik çilesi yaşanıyor. Yol çok dar ve sağlı sollu araçlar park ediyor. Çift yönlü açık olan yolda trafik kilitleniyor. Burada ne trafik polisi var, ne de zabıta. Semt pazarının kurulduğu günler yolda yürümek imkansılaşıyor. Yetkililerin el atmasını istiyoruz” diyor.





Susuzdede Parkı’na asansör yapılabilir mi?



Göztepe sakinlerinden 83 yaşındaki Ferit Çavdar, “96/1 Sokak’ta Susuzdede Parkı’nın yanında oturuyorum. Alışveriş ve işlerimiz için Mithatpaşa Caddesi’ne iniyorum. Tabii merdivenlerden yaya olarak ve bu yaşıma rağmen Susuzdede’ye çıkıyorum. Benim gibi yüzlerce insan ve özellikle yaşlılar merdivenleri kullanıyor. En çokta ellerimizde eşya olduğunda zorluk çekiyoruz. Acaba İzmir Büyükşehir Belediyesi Mithatpaşa Caddesi ile Susuzdede Parkı arasına Dario Morena Sokak’taki gibi insanların Mithatpaşa’dan belli bir ücretle yukarı çıkmalarını sağlayacak bir asansör monte edemez mi?” diye soruyor.







Ağaçları kesip beton döktüler

Bu şikayet Alsancak İsmet Kaptan Mahallesi 1379 Sokak sakinlerinden Yiğit Keskin, “Sokağımızda alt yapı çalışmaları yapılıyor. Semtimize yakışır hale getiriliyor. Teşekkür ediyoruz. Ancak, işyerimin önündeki 20 ve 25 yıllık iki ağaç yeniden dikileceği sözü verilerek söküldü. Ertesi gün sabah saatlerinde işyerimize geldiğimizde ağaçların yerine beton döküldüğünü gördük. Bu yapılan ağaç katliamından başka birşey değil. Ağaçlarımızın tekrar dikilmesini istiyoruz” diye tepki gösterdi.





Boş arsa çöplük gibi kullanılıyor





Konak Küçükyalı 181 Sokak 10 numaralı Kültür Apartmanı sakinlerinden Ayşen Demir, “Binamızın arka tarafındaki sokakta bulunan boş arsa semtimizin çöplüğü gibi kullanılıyor. Arsa çöp toplama yeri oldu. Çöpler binamızın bahçesine girmeye başladı. Daha öncede çöp birikmiş ve belediyemiz temizlik işleri temizlemişti. Temizlik ekipleri uzun süredir gelmediği için burası çöplük oldu ve çok pis kokuyor. Çöplerin bir an önce alınmasını istiyoruz” dedi.











Sokağımız pazaryeri sergisi gibi oluyor





Karşıyaka Nergis sakinlerinden Gürdeniz Gönül, “1775 Sokak yani Nergis’in ana caddesinde seyyar satıcı işgali devam ediyor. Hergün öğleden sonra başlayan ve geç saatlere kadar devam eden seyyar satıcı işkencesi bizi canımızdan bezdiriyor. Belediyeye haber veriyoruz, ekipler geliyor ve seyyarların hepsi ortadan yok oluyor. Ekipler gittiği zaman sokağımız tekrar işgal ediliyor. Bağırtı gürültü eksik olmuyor. Bunlar ayrıca vergisini veren marketlerin ve manavların işine engel oluyor. Başkanımızın bizi gürültü kirliliğinden ve haksız rekabetten kurtarmasını bekliyoruz” diye istekte bulundu.