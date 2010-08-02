Sahillerde her türlü olumsuzluk bitecek





Menderes Belediye Başkanı Ergün Özgün , 40 kilometrelik sahil şeridinde en iyi hizmeti vermeye çaba sarfettiklerini söyledi.





Bu sözler; topraklarında yaşayan medeniyetleri, İzmir’in suyunun temin edildiği Tahtalı Havzası’nın bulunduğu bereketli ovaları, 40 kilometrelik kıyı şeridindeki yeşil ile mavinin buluştuğu doğa harikası koylarıyla Ege’nin ve İzmir’in şirin ilçesi Menderes Belediye Başkanı Ergün Özgün’e ait. Menderes ayrıca, 40 kilometrelik sahili nedeniyle de ikinci konutların yani sitelerin ağırlıklı olarak yer aldığı, turistik işletme ve tesisleri ile de İzmir’in potansiyeli en yüksek turistik bir ilçesidir. Bunları niçin söylediğimizi aşağıda aktaracağız.



“Yapılan eleştiriler haksız”

Son haftalarda bu ilçenin Başkanı Özgün’e bazı kurum ve kişilerce, Özdere’de fosseptik sularını taşıyan vidanjörlerin döküm alanının 70 kilometre uzağa taşınması sonucu maliyetlerin yükselmesi ve atıkların sıkışıklığı nedeniyle eleştirilerde bulunulmuştu. Başkan Özgün eleştirileri haksız bulduğunu belirterek şöyle dedi:



“Hiç durmadan çalışıyoruz”

“Yakında bu olumsuzluklardan kurtulacağız. Çünkü, arıtmanın yapılacağı yer satın alındı, İZSU bugünlerde arıtmayı ihaleye çıkartacak ve 14 ay gibi bir sürede de bitirilecek. Tabii biz de bu sürede İZSU’nun desteği ile vidanjör sayımızı artırdık. Sorumlulukları başkalarına ihale etmek yaşanan sorunu ve ayıbı ortadan kaldırmaz. Turizm zarar görürse Türkiye zarar görür ve ‘Bunda benim payım yok!’ demek genelde kimseyi aklamayacaktır. Bu olumsuz sonuçlardan sadece ben değil daha önce görev yapan kamu görevlileri sorumludur. Aklımızı ve gücümüzü birleştirip işin içine siyaseti katmadan bu sorunu kısa vadede çözmek zorundayız.”



Başkan Özgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölgede altyapı çalışmalarıyla ilgili tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik. Ayrıca bölgede ciddi bir enerji problemi vardı bu sorunu da çözmek üzereyiz. Menderes’i daha da yaşanabilir hale getirmek için yürüyüş yolları, parklar, spor alanları oluşturduk. Yazlıkçıların ve yöre halkının güncel yaşamlarını keyifli bir hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce işgal edilen tüm alanları temizledik ve halkın kullanımına sunduk. Bu sebeple nasırına bastıklarımız olumsuz sesler çıkarıyor. Plajları üç misli büyüttük; duş yeri, soyunma kabini, sahil gölgelikleri yaptık ve bunların hepsi ücretsiz. Sahillerimizi görülmeye değer birer köşe oldu. Altyapı sorunu da bitince İzmir dendiğinde akla Menderes ve sahilleri gelecek.”





Halil Rıfat Paşa’da yollar geçit vermiyor

Konak Kılıç Reis Mahallesi sakinlerinden Yaşar Korucuoğlu Halil Rıfat Paşa Caddesi ile ilgili çözüm getirilmesini istedi. Okurumuz, “80 yaşındayım ve Halil Rıfat Paşa Caddesi’nde bugün yaşanan olumsuzluklar 35 yıldır sürüyor. 1960 ve 1970’li yıllarda araç sayısı az olduğu için bu kadar sorun yaşanmıyordu. En önemlisi de çift yönlü trafiğe açık olması. Problem de bu yüzden yaşanıyor. Tek yönlü olsa belki bu kadar sorun yaşanmaz. Kaldırım da yok ve yayalar için çok tehlikeli bir yol. Sabahları ve akşamları otobüs veya aracınızla Konak yönüne veya Konak’tan Halil Rıfat Paşa son durağa en az bir saatte ulaşabiliyoruz. Halbuki yürüyerek 15 -20 dakikada Konak’a iner ve Halil Rıfat Paşa son durağa ulaşabiliriz. Çözüm önerimiz; zaten dar olan bu yola kesinlikle araç park ettirilmemeli. Ayrıca yola çıkıntılı eski binalar acilen istimlak edilerek yol genişletilmeli. Bu yolun sağlıklı çalışması ve bugünün trafiğine hizmet etmesi için ya tek yön yapılmalı, ya da hiçbir şekilde araç parkına izin verilmemeli” diyor.





Üst geçit yapıldı ama kullanılmıyor

Bu ifadeler İzmir Aliağa arasında yolculuk yapan bir okurumuza ait. Bakın ne diyor: “Menemen İzmir minibüslerinin kural tanımayan sürücüleri hız sınırlarını da aşarak kullandıkları araçlarını yolcu almak için aniden frene basıp trafiği tehlikeye sokuyorlar. İlginç olan da bunu trafik ekipleri görmüyor. Ayrıca yıllar önce Menemen Mezarlığı’nın bulunduğu yere yapılan üst geçit kullanılmıyor. Hatırlanırsa bu civarda yaşayan insanlar o yıllarda üst geçitin yapılması için yolu trafiğe kapatmışlar, hatta geçen araçları taşlamışlardı. Şimdi ise bu üst geçit ne yazıkki kullanmıyor. Bu üst geçit kullanılmayacaksa kaldırılsın ve bir alt geçit yapılsın ve yol da yüksek tel örgü ile kapatılsın.”



‘Sulamaya özen göstermiyor’

Bu ihbarı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda her gün spor yapan Cemal Koyun yaptı. Göztepe civarındaki sahil tarafında yeşil alanların bakımından sorumlu olan kişinin sulama için kullandığı hortumu yukarıdan tuttuğu için çim zemine zarar verdiğini belirten okurumuz bakın neler anlatıyor:

“Çimler böyle sulama sonucunda yerinden sökülüyor ve toprak kısımları ortaya çıkıyor. Şu anda Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kenarındaki çimlerin çoğu sökülmüş durumda ve çok kötü görünüyor.”



Güzelbahçe’de araçlar kafa kafaya geliyor

Atınç İnanç Güzelbahçe Otoyol Kavşağı’nın yanlış yapıldığını söylüyor. Okurumuz, “Kavşağın çap büyüklüğü, kavşak girişlerindeki yol açıları ve eğimleri hatalı” diyor ve yaşadığı sıkıntıyı şöyle ifade ediyor:

“Seferihisar yönündeki çift şeritli yoldan İzmir istikametine giden bir araç kavşağa sağdan gelerek otoyola girerken, Güzelbahçe’den gelip Seferihisar yönüne gitmek isteyen araç ile kafa kafaya geliyor. İzmir veya Çeşme yönünden Güzelbahçe gişelerini OGS tarafından geçip en sağdan kavşağın tam ortasına denk geliyorum. Aynı anda Seferihisar yönünden gelip otoyola giriş yapacak bir araçla karşılaşınca kararsızlık yaşıyorum.”



Kaldırımları işgal ettiler

Çiğli Köyiçi Mahallesi 8073 Sokak sakinlerinden Metin Şimşek, “Sokağımız çok dar.Bir kişi evinin önündeki kaldırıma araç park edilmesin diye içi taş dolu yağ tenekeleri koydu. Diğer bir kişi de beton babalarla araç park edilmesini engelledi. Tabii kaldırıma aracını park edemeyenler, araçlarını yola park ederek trafiği aksatıyor. Yapılan yasal mı?” diyor.



Yeni şebeke evlere gelsin

Yeni Foça Donat Kent Sitesi sakinlerinden Necati Bilgiç, “İZSU sitemizin bulunduğu alanda çalışma yapıyor.Su şebekesi hattı sitemizin girişine kadar geldi. Ancak, site içinde çalışma yapımayacağı ve tek tek abone yapılmayacağı söylendi. Site girişine takılacak su saatinde ne çıkarsa üye sayısına bölüneceği belirtildi. Biz tek tek abone yapılmasını istiyoruz” diyor.