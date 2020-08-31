'Sahip çıkın!'

Gazeteci Gürol Tolunay, fotoğraflarını da çekip gönderdiği 150 yıllık binalar için “Bir an evvel bu işe el atılması lazım” diyor.

İzmir’de eski eser olarak kabul edilebilecek işleri yapacak ustaların ve onlara öğretecek başustaların kalmadığını belirten, bu nedenle eldeki eserlerin, duvar süslerinin, pencere veya kapı ferforjelerinin en iyi şekilde korunması gerektiğini söyleyen gazeteci Gürol Tolunay, “Bu işler eski zamanın, yani en az 150-200 yıl öncesinin İzmirli ustaları tarafından yapılmış. Şimdi bu işleri yapacak usta da kalmadı. Yerel yönetimlere çok yoğun tempoları ve hayli birikmiş işleri nedeniyle hak veriyorum. Ancak, bu bahsettiğim eski dokunun malzemeleri, gittiği an, çalındığı zaman yerine konulamaz” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

‘Yok olmasın’





“Ne yazık ki koruyamıyoruz. Bilmiyorum, belki bekleyecek ya da ötelenecek olanlar vardır içlerinde. Ama bunlar o sınıfa girmiyor. O bakımdan bir an evvel bu işe el atılması lazım. Yerel yönetimlerin bu konularda elemanı var, görevi alacak kişi ya da kişiler, işleri halledip yetkililere rapor vereceklerdir. Onun için bir an önce başlamakta yarar var. Hele içlerinde bir üçgen alınlıklı bina ve giriş kapısı var ki, ilgili kişi gidip o kapıyı bizzat görmelidir. Konak-Basmane 1272/3 Sokak’ta zaten görür görmez tanıyacaksınız. Bence İzmir de bunun kadar muhteşem alınlığı ve ferforje kapısı da mükemmel olan bir başka kapı yoktur. Burası da diğerleri gibi yok olmasın. Burası, restore edildikten sonra, yerel yönetime ait bir çalışma ofisi de olabilir. Şu anda durumları hiç de iç açıcı değil. Çöktü çökecek gibi görüntü veriyor.”

Gediz Nehri’ne zehir akıyor





Bu ihbarı Gema Vakfı yaptı. Yöneticileri bakın ne diyor: “Salihli’de bir beldemizin evsel atıkları tahliye kanalı ile Gediz Nehri’ne dökülüyor. Gediz Havzası’nda 800 köy, 100 belde ve bazı ilçelerimizin de evsel atıkları, bazı organize sanayi atıkları ne yazık ki nehri kirletiyor. Çözüm mü? Şu anda yok. 2030 yılına kadar çözüm olmadığı ile ilgili karar alındı. Çözüm, Gema Vakfı yaşamsal kararlarında.”

Aylardır onarılmadı





Sabriye Rasimova Güler, “Karşıyaka İş Bankası önündeki yağmur suyu kanalının döküm kapağının kalkık olan uç kısmına onlarca kişi çarparak düştü. İnsanların çoğunun canı yandığı gibi sakatlananlar da oldu. İZSU Karşıyaka yetkilileri bunu görmüyor mu? Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilgilileri uyarmasını ve bozuk kanal kapağı ve zeminini onartmasını istiyoruz” dedi.