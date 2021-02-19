Sarma Barajı, seneye hizmetinizde olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da yapacağı yatırımla verimli toprakları suyla buluşturacağını, bölge halkını da içme ve kullanma suyuna kavuşturacağını açıkladı

Manisa’nın 8 mahallesinin (köyün) kavuşacağı, içme ve kullanma suyuyla ilgili açıklamayı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ’nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek yatırım yaptıklarını belirten Yıldız, “Manisa’daki bu yatırımla verimli toprakları suyla buluşturacak ve derelerin taşkın riskini azaltacağız. Bölgedeki vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılayacağız. Üretim deseni çeşitlenecek, çiftçinin geliri de artacak” dedi. Yıldız, barajla ilgili şu bilgileri verdi:

‘Yüzde 5’i tamam’

“Barajda sona doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edecek, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için köyden şehre göçü önleyecek. Yunusemre ve Şehzadeler’e bağlı 8 mahalle, modern sulamayla buluşacak. 9 bin 50 dekar verimli araziye can suyu verecek bu barajın, şu anda yüzde 85’i tamamlandı. Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerinde inşa edilen barajda şu ana kadar gövde sıyırma, dolusavak ve dipsavak kazıları ile plinth betonu, kondüvi betonarme imalatları, enjeksiyon imalatları ve rölakasyon yolu bitirildi. Ön yüzü beton kaplama dolgu tipinde projelendirilen barajın 723 bin metreküplük gövde dolgusunun da yüzde 70’i tamamlandı. Hedefimiz, 2021 yılı içinde gövdenin oturmasına bağlı olarak beton kaplama işlemlerine başlamak ve Sarma Barajı inşasını bitirmek olacak. Sarma Barajı ve Sulaması Projesi hizmete girdiğinde 2021 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 12 milyon lira katkı sağlanacak, 450 kişi de iş sahibi olacak.”

İki başkana sesleniyorlar

2020 yılı ilkbaharından sonbahar aylarına kadar, tatillerini kamp ve karavan tesislerinde geçiren okurlarımız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a, 2021 yılı turizm sezonu için isteklerini iletti: “2020 sezonunda Milas’a bağlı Ören’de, karavancılar ve çadırlarıyla tatillerini geçirmek için gelen bizler, su ve tuvalet konusunda sıkıntılı günler yaşadık. Turizm kenti Muğla’nın çalışkan iki belediye başkanından, kamp ve karavancılar dernekleri üyeleri olarak, Ören’de, içinde tuvaleti olan ve su temin edebileceğimiz bir kamp alanı tahsis ettirmelerini istiyoruz.”