Sayaçlar, salgın bitene kadar okunmayacak

KOVİD-19 salgını nedeniyle işyerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesislere su faturası tahakkuk ettirmeyecek olan İZSU, konutlar için de tüketimin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının ortalamasını alacak





Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüse yönelik Türkiye’nin birçok kentinde alınan önlemler çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi de İZSU’nun tüm konut ve ticari işletmelerindeki abonelerini mağdur etmemek için sayaç okuma faaliyetini geçici olarak durdurduklarını açıkladı. Yetkililer, faturalandırma işlemlerine farklı bir çözüm getirdiklerini, zamanında okunamayan sayaçlar nedeniyle ödeme bildirimlerinin yüksek gelmesini engellemek amacıyla böyle bir karar aldıklarını ifade etti.



Kolaylık sağlanacak



Özellikle konut amaçlı kullanımlarda her abonenin son üç aylık su tüketim ortalamasını baz alarak fatura tahakkuk ettireceklerini bildiren İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:



“Konutlar için uygulama kapsamında tüketimin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının ortalamasını alarak faturalandıracağız. Konut dışı abone kapsamındaki; işyeri, ticarethane, otel, motel, sanayi tesisi, mal ve hizmet üreten işletmelerle benzerlerine ise, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkarılmayacak. Uygulamanın, salgın nedeniyle iş hacmi düşen işletmeler için de kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yaşanan olağandışı koşulların sona ermesi ve sayaçların yeniden okunmaya başlamasının ardından tüm aboneler için normal faturalandırılma yapılacak ve avans tahakkuku ile faturalandırılmış miktar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.”



Araç yıkamaya iki gün sınırı



İzmir’de iki aydır su tüketiminin artması nedeniyle Büyükşehir tarafından ek önlemler alındığı bildirildi. Bu yıl mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon metreküp fazla su kullanıldığını, 30 ilçe belediye başkanlığına yazılı olarak ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, su kaynaklarının kontrollü kullanımının virüsle mücadeledeki önemi gereğince, ruhsatsız araç yıkama istasyonlarının kapatılacağını bildirdi. Yazıda, ilçe belediyelerinden yasal şartları taşıyan araç yıkama istasyonlarının da haftada en fazla iki gün çalışmasına izin verecek düzenlemelerin yapılması istendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda, binalar ile toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Bu uygulamaların su tüketimini artırdığı vurgulandı. Bu yazı üzerine harekete geçen Konak Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki ruhsatsız ve kaçak olduğu tespit edilen araç yıkama istasyonlarını mühürledi. Ruhsatlı olanların ise haftada iki gün çalışacağını duyurdu.



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