Seyirtepe yolu hiç güvenli değil

Bayraklı’da Orman Bakanlığı’na ait tesise giden İzmirliler, dar, delik-deşik ve zifiri karanlık yolda üzücü bir kaza yaşanmadan düzenlenmesini istediler...

Havaların ısınmasıyla birlikte İzmir’in mesire, eğlence ve dinlenme tesislerine akın eden vatandaşlar dertli. Arayan okurlarımız, “Kent yöneticileri siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp, biraz da İzmir ile ilgilenseler çok iyi olacak” dedikten sonra şunları söylediler: “İzmir’in güzelliklerine ulaşmak için yollara koyulduk. Ancak, yollar o kadar kötü ki. Özellikle Bayraklı Postacılar Mahallesi içinden çıkılan Seyirtepe yolu tehlikelerle dolu.







Kaza korkusu

Bu tepeye ve dinlenme tesisine ulaşmak için dar, bozuk ve kenarları delik deşik yollardan geçiyoruz. Yol boyunca trafik işareti ve çizgi de yok. İki araç karşılaştığında sürücüler yol verirken araçlar kayıyor ve zor durumlarda kalıyoruz. Geçen hafta sonu akşam üstü Karşıyaka Belediyesi Şantiyesi’nin bulunduğu kavşaktan, Seyirtepe tesislerine kadar giden 1500 metrelik mesafeyi bir saatte aldık. Yüzlerce sürücü zor durumda kaldı. Çünkü, Seyirtepe’ye çıkan ve inen araçlar yolun darlığı yüzünden kaydı ve trafik durdu. En önemlisi de kimse kimseye yol vermediği için tartışmalar yaşandı. Hele hele hava karardıktan sonra bu tesise gelmek ve dönmek çok daha tehlikeli. Çünkü, yol boyunca elektrik direkleri var ama bir tek aydınlatma lambası yok. Yetkililerin, İzmir’in güzelliklerini sergileyen bu tepeye ulaşmamız için bu yolda düzenleme yapmalarını ve aydınlatma lambaları koymalarını istiyoruz.”

İZBAN güzergahı çirkinliklerle dolu

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi okurumuz, yıllardır çözüm üretilmeyen bir sorunu kent yöneticilerine iletmemizi istedi. Hocamız bakın ne dedi: “Turizm sezonu başladı. İZBAN ve İzmir Metrosu hattı boyunca İzmir’e hiç mi hiç yakışmayan görüntüler duruyor. Çarpık yapılar ve çirkin çatılar, çöp ve atık yığınları ile dolu sanayi kuruluşları. İZBAN hattı neyse de, İzmir Metrosu başladığından bu güne kadar Basmane ile Stadyum istasyonları arasındaki çirkinlikler ne yazık ki giderilmedi. Demiryolu kenarındaki Hilal Futbol Sahası halen faytoncuların atlarını bağladıkları derme çatma barakalarla dolu. Çim sahada (!) atlar otluyor. Bu çirkinlikler Ege Mahallesi’nde Meles Çayı kenarında ve viyadük altında da devam ediyor. Stadyum İstasyonu’na kadar aynı çirkinlikleri görüyoruz. İzmir içine havaalanından İZBAN ile ulaşacak her yabancının, karşılaşacağı kötü görüntü ile olumsuz izlenimler edinmesi yeter de artar galiba. Merak ediyorum bu rezillikler ne zaman kaldırılacak?”

Onarılan patlak yine arızalandı

İzmir 1. Sanayi 2827 Sokak sakinlerinden Mustafa Kaya, “Bir ay kadar önce sokağımızda su patlağı olmuştu. Siz ve aAynı gün İZSU ekipleri gelip patlağı onardı. Ancak, onarılan yerden yine su sızıntısı çıkmaya başladı. İlgililerin ve yetkililerin su patlağını bir kez daha dikkatli ve patlamayacak şekilde onarmalarını istiyoruz” dedi.

Seyyar satıcılarla kalıcı olarak mücadele edilsin

Göztepe sakinleri, “Seyyar satıcılardan dertliyiz. Havalar ısındı ve sayıları arttı. Her gün hem de sabah saat 07.00’den itibaren simitçilerin bitmek tükenmek bilmeyen bağırışlarıyla uyanıyoruz. Bunlar bitiyor, seyyar manavlar ve diğerleri geliyor. Zabıta ekipleri bunlara müdahale ediyor. Ama yetmiyor. Biz ses ve görüntü kirliliği yaratan seyyarlarla kalıcı olarak mücadele edilmesini istiyoruz. Hafta sonları ise çileden çıkıyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama biz dinlenmek istiyoruz.”

Başıboş köpekler korku salıyor

Karabağlar Kibar Mahallesi sakinleri son haftalarda başıboş köpeklerin grup halinde gezdiğini ve sabah erken saatlerde işe ve okula gidenlere saldırdıklarını ilettiler. Semt sakinlerinden Ali Derin, “Sabahları ne zaman sokağa çıksam grup halinde köpeklerin saldırısına uğruyorum. Vardiye usulü çalışan bir kişi olmam nedeniyle bazen gece yarısı eve gelirken aynı köpekleri görüyor ve köpeklerin arasından korku içinde geçiyorum. Aç köpeklerin sahiplenilmesini istiyorum” diye dert yandı.

GEDİZ Elektrik arızaları giderdi

“Alaçatı Kavşağı 5 yıldır karanlıkta” başlığı ile Halil Doğaner’in ilettiği sorunu inceleyen GEDİZ Elektrik yetkilileri, söz konusu yerdeki M-22 nolu kabini devreye alarak bölgedeki aydınlatma sorununun giderildiğini ilettiler. “Sokak aydınlatmaları aylardır onarılmadı” başlıkları ile Bayraklı 244 Sokak sakini Barış Sevinç ile Bayraklı Osmangazi Mahallesi 582 Sokak sakini Abuzer Kama’nın isteklerini de yerine getiren GEDİZ Elektrik yetkilileri, her iki sokaktaki söz konusu aydınlatma arızalarını ekiplerin gidererek soruna çözüm ürettiklerini bildirdiler.

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