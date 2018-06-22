Sitenin basınçlı su şebekesi hazır

İkinci kata suyun çıkmadığı sitenin şikayetini dikkate alan Büyükşehir, site yönetiminin sorumluluğunu yerine getirmesi halinde ekiplerin bağlantıları kuracağı, böylece susuzluğun giderileceğini bildirdi

Torbalı’nın en kalabalık sitelerinden olan 60 Evler’de yaşayan vatandaşlar 4 aydır sularının akmadığını belirterek şikayetçi olmuşlardı. 15 Haziran’daki yazımızda site sakinlerinin Ramazan ayını susuz geçirdiklerini, bayram temizliği yapamadıklarını, çamaşır yıkayamadıklarını ve banyo dahi yapamadıklarını dile getirmiştik. Site sakinlerinden Emel Özkan, Ümmühan Yardımcı ve Şenay Doğu yaşanan sıkıntıları, “Sabah saat 08.00’den gece 24.00’e kadar suyumuz hiç akmıyor. Gece gelen su ise 2’nci ve daha üst katlara hiç çıkmıyor. Site olarak çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Bayramda ne yapacağız? Muslukları açtığımızda ses geliyor ve bunun için fatura ödüyoruz; ama su gelmiyor. İZSU yetkililerinin gelip çektiğimiz bu eziyeti görmelerini istiyoruz” diye yaşadıklarını özetlemişlerdi.

Site içi, yönetime ait

Haberimiz üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şikayetlerini yerinde araştırarak, İZSU Genel Müdürlüğü’nden aldığı konu ile ilgili bilgileri köşemize iletti, aktarıyorum: “İZSU Genel Müdürlüğü olarak, Torbalı ilçesinin içme suyu şebeke hattını yenileme çalışmalarını tamamladık ve bu siteye ait cadde üzerinde içme suyu borusunu da döşedik. 60 Evler Sitesi’ne ait içme suyu bağlantı hattının yüksek basınçlı ucu da hazır. Ancak ‘İZSU Su Sayaç Yerleri Düzenleme Esasları’ kapsamında site yönetimi tarafından site içindeki ana kolon hattının da yenilenmesi gerekmektedir. Bu konu 60 Evler Site Yönetimi’ne yazılı ve şifai olarak bildirilmiştir. Site sakinlerinin susuzluk çekmesi bu nedenle yaşanmaktadır. Çünkü, yeni yüksek basınçlı su şebekesi bu düzenleme yapılmadığından, site halkı eski şebekedeki düşük basınçlı suyu kullanmak zorunda kalmaktadır. 60 Evler Site Yönetimi sayaç yerini acilen düzenlemelidir. Akabinde de İZSU ekiplerimiz yeni şebekeyi bağlayarak susuzluk yaşanmaması sağlanmış olacaktır.”

Açıktaki kablolar tehlike saçıyor

Bu ihbar ve uyarıyı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Banu Piriçcioğlu yaptı. Okurumuz bakın ne diyor: “Semtimizdeki aydınlatma direklerinin kapatılmayan alt bölümündeki elektrik kabloları tehlike saçtığını sitemiz yönetimine defalarca ilettik. Karşıyaka’da 20 blok ile 88 villanın bulunduğu, toplamda 2.877 daireden oluşan Mavişehir Sitesi’ndeki kat malikleri olarak, üstelik yüksek miktarda aidat ödememize rağmen kapatılmayan elektrik kablolarını ısıran bir kedi ne yazık ki telef oldu. Şu anda site sakinleri olarak hayvan sevgisi olmayan bir site yönetimi tarafından yönetiliyoruz. Israrımız olmasa hiç kedi ve köpek barınamayacak. Aydınlatma direklerinin altında bir bölüm var ve içindeki elektrik kabloları açıkta. Bunların acilen kapaklarla kapatılması gerekiyor”