Soğuktan korunmaları İçin 282 adet ev yapıldı

Kuşadası Belediyesi, kış şartlarının başlamasıyla sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve su ihtiyaçları için çalışmalarına hız verdi

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören ve bu alanda yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, pandemi tedbirleri nedeniyle kapanan işletmeler tarafından beslenen sokak hayvanlarının kış şartlarının başlaması nedeniyle mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri aldı.

Onlara sahip çıkalım

Park ve yeşil alanlar başta olmak üzere kentin 232 noktasına kedi evi, 50 noktasına da köpek evleri konuldu. Ekipler ayrıca belirli aralıklarla bakımlarını yaptıkları mevcut kedi ve köpek evlerinin de temizliğini yaptı. Su ve mama takviyesi yapılan kaplar ile mamamatikler elden geçirildi. Sokak hayvanlarının korunmasının önemine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hemşerilerine de bir çağrıda bulundu: “Bir kentin çağdaşlık düzeyi sokak hayvanlarına nasıl muamele edildiği ile yakından ilişkilidir. Biz Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarımız olan sokak hayvanları için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. 10 yıldır tartışılan Hayvan Hakları Yasası nihayet yeniden güncellendi. Tasarının 2021 Bütçe Yasa Teklifi görüşmeleri sonrası TBMM’nde yasalaştırılması planlanıyor. Taslakta can dostlara kötü muameleye en az iki yıl ceza önerilirken, ev hayvanlarına çip takılması ile sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Hemşehrilerimizin bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek, havaların soğumaya başladığı bugünlerde sokaklarımızda yaşayan can dostlarımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum.”

Sağlık çalışanlarına destek

Eylül 2020’den günümüze kadar geçen süre içinde Covid-19’un artış göstermesi üzerine, alınan önlemlere bir katkı da Aydem ve Gediz Elektrik’ten geldi. İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Muğla kentleri ile bu illere bağlı tüm ilçe ve mahallelere elektrik hizmeti veren şirketin yöneticileri verdikleri desteği şöyle dile getirdi: “Covid-19 pandemisi ortaya çıktığı günden itibaren sağlık çalışanlarımız, canla başla ve özveri ile hizmet veriyorlar. Biz de sağlık çalışanlarımızın maske, mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarına yardımcı olmak üzere elektrik tüketim faturalarımızın arka tarafına bir logo ile destek olduk. Onların süreç devam ettiği zaman dilimi içinde hep yanlarında olacağız. Sağlık çalışanlarımıza bu vesile ile şükran ve minnet duygularımızı iletiyoruz.”