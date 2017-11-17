Sokağımızı bir an önce trafiğe açın

İzmir’in en güzel semti Susuzdede’deki 96 Sokak sakinleri dertli mi dertli. Çünkü bu sokak, 1.5 aydır (45 gündür) trafiğe kapalı. Gediz Elektrik’in yolda yaptığı çalışmanın bir aydan fazla sürdüğünü, tam sokağın trafiğe açılacağını beklerlerken bu kez de Konak Belediyesi ekiplerinin kaldırımları yenilemeye başlaması sokak sakinlerini çileden çıkarmış. Vatandaşlar, “Cambazlık yaparak evimize girebiliyoruz. Ayağımızı burkmadan, düşmeden evine giren, kendini şanlı sayıyor. Şanslı olmayanlar, soluğu hastanede alıyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a soruyoruz; sokağımızda ne zaman rahat rahat, huzur içinde yürüyebilecek ve araçlarımızı park edebileceğiz?” diyor ve çektikleri çileyi şu sözlerle dile getiriyorlar:

1 ay daha sürer

“Sokakta evi olan herkes, hem GDZ Elektrik’e, hem Konak Belediyesi’ne şikayette bulundu. GDZ Elektrik, kontrol amacıyla yolumuzda yine çalışma yapacakmış. Umarım bu kez kazmazlar. GDZ Elektrik işi bitirdi, yolumuzu kullanmaya başlayacağımız umuduyla sevinirken, Konak Belediyesi kaldırım çalışması başlattı. Teşekkür ediyoruz. Ancak, 3-4 personelle 96 sokak, İnönü Caddesi’nden Mithatpaşa Caddesi’ne kadar bir ayda bitmez. Hastalar için ambulans geliyor ve sokağa giremiyor. Kadınlar, topuklu ayakkabı giyerek bir yere gidemiyor.

Öğrendiğimize göre, belediyenin kaldırımları yenilemesi, GDZ’nin kontrolleri yapmasından sonra asfaltlanacakmış. 45 gündür sokağımıza giremiyorduk, bu gidişle bir ay daha giremeyeceğiz. Dileriz, bu çalışmalar bitmeden sokağımızda yangın çıkmaz. Çünkü, itfaiye hiç mi hiç giremez. Biz sokağımızdaki ekip sayısının artırılarak işlerin bitirilmesini ve bir an önce trafiğe açılmasını istiyoruz.”

‘Park yeri çok büyük sorun’

Sokağın kapalı olması nedeniyle park yeri sorunu yaşadıklarını belirten sokak sakinleri, bunun için şunları söylediler: “Yan sokaklar, tekin değil. Berduşlar, tehlike saçıyor. Arabalarımızı onların yaşadığı yerlere bırakmak zorunda kalıyor ve başımıza iş gelecek diye korkuyoruz.”

Basmane’deki asansör çalışmıyor

Bu şikayet Basmane sakinlerinden geldi. Okurlarımızdan Sait Kuruşçu bakın ne diyor: “Kapılar ile Kahramanlar bölgesini birbirine bağlayan yaya geçidinde asansörler uzun süredir çalıştırılmıyor. Biz onarılmasını beklerken asansörler demir kapaklarla kapatıldı. Bu üstgeçidi yaşlılar, hamileler ile özellikle engelli vatandaşlar kullanıyordu. Şu anda herkes bu haktan mahrum edildi. Bölgede demiryolu hattı üzerinden ulaşım sağlanan başka yol da yok. Kendini bilmez bazı kişiler yüzünden biz niçin bu sıkıntıyı çekiyoruz? Acaba buraya kamera sistemi kurularak bu asansör tekrar devreye sokulamaz mı?”

