Sorunları diyalogla çözmekten yanayız

İzmir Kordonu’ndaki işyerlerinde yaşanan tente sorunu ile ilgili olarak basında çıkan haberler konusunda üzüntü duyduğunu belirten Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, hafta başında gazetemizi ziyaret ederek içini döktü. Kordon İşadamları olarak, yaşla kurunun bir arada değerlendirildiğini belirten Başkan Şanlı şunları söyledi: “İzmir Milletvekili ve İESOB eski Başkanı Mehmet Ali Susam’ın Milliyet Ege’deki Misafir Odası’nda söylediklerine, dernek yönetimi ve Kordon İşadamları olarak aynen katılıyoruz.



Sağlamla çürük ayrılsın

Başkanımız bizi her zaman denetleyebilir ve yanlışlarımızı söyleyebilir. Biz de düzeltiriz. Tabii yanında zabıta olmadan. Biz başkanımızı İESOB ve İTO başkanlarıyla gelmesini istiyoruz. Zabıta ile baskın yapıldığında, amaç saptırılıyor ve üzüm yemek yerine bağcı dövülüyor. Biz hataların diyalogla çözülmesinden yanayız.

Amaçımız Büyükşehir’e sıkıntı yaşatmak değil, çözüm üretmek. Bizde Aziz Başkan ve İzmirlilerin Kordon’da rahatsız oldukları pazarcı tenteleri gibi görüntü veren şeffaf naylonlardan, hanutçulardan, sesli müzik yapıp vatandaşı rahatsız edenlerden, kapı aralarına masa sandalye atanlardan, kokoreççilerden, çiçekçi ve falcılardan rahatsızız. Bu konularda başkanımızın karşısında değil, sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Biz, para kazanacağız diye burada oturan aileleri rahatsız etme hakkına da sahip değiliz. Başkanımızdan istediğimiz sağlamla çürüğü ayırd etmesidir. Hatayı kim yapıyorsa ceza ona kesilsin. Kordon’da yaşayan aileler ile esnaf arasındaki kopukluğu gidermek için apartman girişlerine sticker yapıştırıp, sıkıntıları giderdik. Bizim mücadelemiz Kordon’u avam görüntüden kurtarıp, modern bir mekan haline getirmek, Avrupa tarzında işletmeler kazandırmak. Başkanımızdan; İzmire gelen 40 mimarın yaptığı tasarım çalışmasında, Kordon’un tente ve gölgelik sorununa da çözüm getirmelerini bekliyoruz.”

Kahramanlar’a da ilgi gösterilsin

Konak Kahramanlar Mahallesi’nden arayan bir grup okurumuz bakın ne diyor: “Alsancak Kültür ve Mimar Sinan mahalleleri ile Kahramanlar Mahallesi’ne yapılan belediye hizmeti çok farklı. Kahramanlar’a tenekeli mahalle gibi davranılıyor. Örnek verecek olursak, tekerlekli çöp konteynerleri yetersiz. İstek iletmemize rağmen ilgi gösterilmiyor. Ayrıca herhangi bir nedenle kazılan yol, ya da kaldırım düzgün olarak onarılmıyor. Özellikle parke taşlı yol ve kaldırımlar aynı sene içinde bozuluyor. Belediyemiz bizim mahalleye karşı ilgisiz. Önemli bir konu da, semtimizdeki hastahanelerin çokluğu nedeniyle araç parkı konusunda yaşanan sıkıntılar. Belediyemiz, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde kaldırımlara araç bırakılmaması için küçük direklerden engeller koydu. Biz de ise kaldırımların tamamı bütün gün otopark olarak kullanılıyor. Bunlar Kahramanlar Mahallesi’nde uygulanmıyor. Evlerimizin önünde eşya indiremiyor, tekelekli sandalye kullananları omuzlarda taşımak zorunda kalıyoruz.”

Parktaki dev tabela ve trafo kaldırılsın

Karşıyaka Ordu Bulvarı üzerinde oturan Demet Şimşek, “Evimizin önünde boş bir arsa vardı ve mahalle sakinleri olarak buranın park yapılacağını biliyorduk. Yaklaşık 5 ay önce park çalışması başlatıldı ve yan tarafına da bir akşam, apartman boyunda bir bilbord konuldu. Nedid diye sorduğumuzda bize ‘Parkın ismi bu bilborda yazılacak’ denildi. Bir iki gün sonra herkesin uyuduğu bir saatte (saat 04.00’te) trafo konuldu ve elektrik bağlantısı yapılınca bu bilbordun içinde baz istasyonu kurulu olduğunu öğrendik. Parkın adına Müzik hocamız ve Bestekar Yusuf Nalkesen’in ismi verildi. Biz hocamızın bu parka adının verilmesine karşı değiliz. Biz içindeki baz istasyonuna karşıyız. Tabii park çalışması da devam etmedi. Bunun benzeri Bahriye Üçok’ta Fevzipaşa İlköğretim Okulu’nun hemen dibinde ve Demirköprü alt geçidinin hemen yanında da var. Karşıyakalılar olarak evlerimizin dibinde bulunan tabela içindeki bu baz istasyonları bizi çok rahatsız ediyor. Çocuklarımızın göz göre göre sağlığıyla oynanıyor. Karşıyaka Belediyesi’nin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz” diye dert yandı.

Sprey boyalarla heykeli boyadılar

Foçalı onlarca okurumuz sprey boyalarla duvar ve heykellere yazı yazanlardan dert yandılar. Okurlarımız, “Önceki hafta Foçalı balıkçıları temsil eden bir heykel açılışı yapıldı. Foça halkı bir sanat eseri kazandı ve sevindik. Ancak, yılbaşı gecesi bazı kendini bilmezler bu heykele sprey boyalarla yazılar (Mutlu yıllar) yazarak sanat eserine zarar verdiler. ‘Mutlu yıllar’ yazacak başka bir yer mi kalmadı? Foça’nın sembolu olan balıkçı heykeline bu yapılan ahlaksızlığı kınıyor, yazıyı yazanların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz” dediler.

Yollar daraldı otobüs geçemiyor

Okurumuz İbrahim Aydın, ”Gültepe’de oturuyorum. Bu isteğimizi daha önce aktarmıştık. Ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Semtimizde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımlar ve yol çalışması yapılacaktı. Çalışma başlatıldı ve bir süre sonra durduruldu. Tabii çalışmalar sırasında yollarımız daraldı. Daralan yollardan otobüsler (42 hatlı otobüs) geçemiyor. Bazen öyle trafik oluyor ki, tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor. Kentsel dönüşüm çalışması tekrar başlatılacak mı? Bu sıkıntıları biz daha ne kadar çekeceğiz? En azından yollarımızın açılmasını istiyoruz” diyor.

Direk ve demirler tehlike yaratıyor

Karşıyaka Bostanlı 2021 Sokak sakinleri sokaklarında kullanılmayan eski elektrik direğinin kaldırılmasını istiyorlar. Semt sakinlerinden Mustafa Gökeri, “Bu direk yıllardır kullanımıyor. Çok çirkin görünüyor ve çevresindeki demir kazıklar nedeniyle de tehlike yaratıyor. Özellikle geceleri demirleri farketmeyen vatandaşlar takılarak düşüyor ve sakatlanıyorlar. Ayrıca bisiklet ve motosiklet sürücülerine de zarar veriyor. Bu elektrik direği ile çevresindeki üç kazığın acilen kaldırılmasını istiyoruz” diye uyarıyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.



