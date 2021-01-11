'Sorunumuz, bu ülkede hayvansever olmaması'

Özdemir, “Biz anladık ki, bu ülkede kimsenin veteriner hekimlerle derdi yokmuş. Olay, hayvan haklarına saygının ne olduğunu bilmemekmiş” dedi.

“Gün geçmiyor ki, hayvan hakları ihlallerine dair haberler izlemeyelim. Gün geçmiyor ki, hayvancılık sektörüne vurulan darbeleri görmeyelim. Özellikle de ‘veteriner hekimlik’ mesleğini küçük düşürücü yazılar okumayalım. Gün geçmiyor ki hayvancılık sektörüne vurulan darbeleri görmeyelim.

Bunların hepsi ‘veteriner hekimleri’ doğrudan ilgilendiren konular. Bugüne kadar hep sorunun ‘veteriner hekimlik’ mesleğinin yeterince tanınmadığı olduğunu düşünmüştük. Haberleri yapan ilgililerden ya da sosyal medyada paylaşanlardan düzeltmeler talep ettik. Meğerse yanılmışız” diye sözlerine başlayan İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Gökhan Özdemir görüntülü ve sesli (TV ve Radyo) basın kurum ve kuruluşları ile kamuoyuna serzenişlerini bakın nasıl dile getirdi:

“Meğerse yanılmışız. Oysa sorun bu ülkede gerçekten bilinçli hayvansever bir kitlenin olmamasıymış. Neden mi? Bir gün ana haber bültenlerinde yer alan ‘iki yıllık laborant veteriner sağlık bölümünü bitirdi, 71 yaşında veteriner hekim’ oldu haberi ve haberin takdirle karşılanması bizi şaşırttı. Bu haber, bu ülkede gerçek ve bilinçli bir hayvansever kitlenin olmadığını ortaya çıkardı. ‘Veteriner hekimlik’, ‘hayvan doktorluğudur. Bildiğiniz ‘doktorluk’, bildiğiniz ‘hekimlik’ yani. İki yılda ‘doktor ve hekim’ olunmaz. İki yıl okumakla hayvan hastalıklarına çare de olunmaz. Üniversitelerin veteriner hekimliği fakültesi beş yıl eğitim verir. İki yılda veteriner hekim olunacağını haber yapan yayın organı aslında; kedileri, köpekleri, inekleri, atları, ayıları, kuşları ve doğadaki kendisinden başka yaşayan yaratıkları canlı olarak göremiyor demektir. İki yılda ‘hekim’ olunacağına ikna oluyorsanız, hayvanların da can taşıdığının, hastalıklarının insan hastalıkları kadar karmaşık olabileceğinin ve gerçekten acı çektiklerinin farkında değilsiniz demektir. Kusura bakmayın ama bu haberi yapanlar ile bu bilgilerin doğruluğuna inananlar hayvansever olamaz. İşte en basit mantıkla her canlının temel hakkı olan sağlıklı yaşama hakkını sağlayan meslek grubu olan ‘veteriner hekimlik’ hakkında bu kadar bile fikriniz yoksa, hayvan haklarına dair yaptığınız haberlerin samimiyetine nasıl inanalım bilemedik.”

‘DÜŞÜNMEYE DAVET EDİYORUZ’

“Hayvana acı çektirecek eylemlerin yasal yaptırımı 2020 yılında sadece 947 lira iken, hiçbir hayvana zarar gelmemiş hatta tedavileri başarılı olarak yapılan tek bir doz ilaç kaydını sehven işlememiş bir ‘veteriner hekime’ verilen ceza 13 bin 934 lira. Biz anladık ki, bu ülkede kimsenin veteriner hekimlerle derdi yok aslında. Olay hayvan sevgisinin ve hayvan haklarına saygının aslında ne olduğunu bilmemek. Veteriner hekimler olarak hayvan sağlığının, haklarının ve refahının ‘canım kedim ve köpeğimden’ daha ileri bir kavram olduğunu göremeyen gördüğü halde kabullenmekte güçlük çekenleri bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz.”