'Söz verildi, yine gazi sayılmadık'

Ege Bölgesi Gaziler Derneği’nin ‘malul gazi’ sayılmayan üyeleri, terör saldırısında uzuvlarını kaybettiklerini ve vücutlarında hainlerin kurşunlarını taşıdıklarını söylüyor.

Mesut Kılıçaslan ve S. Serhat Köksal adlı iki gazimiz, yıllardır dile getirdikleri bu konuyu bir kez de gazetemizin devlet büyüklerine aktarmasını istedi. Terör örgütüyle 1994 yılında cephelerde verilen mücadelelerde yaralandıklarını, kiminin uzuvlarını kaybettiğini, bir kısmının da vücutlarına aldığı kurşunlarla yaşadığını, gazi sayılmadıklarını söyleyen iki gazi, yaşadıkları süreci “Bizim gibi vatan sevdalısı arkadaşlarımız, terör örgütüyle verilen mücadelelerde yaralandı ve üzücü olan ise ‘malul gazi’ sayılmadık. SGK’nın bizleri santim santim, milim milim ölçmesi sonucu böyle bir karar verildi” diye özetledi ve isteklerini şöyle dile getirdi:

‘20 bin mağdur’

“Sakatlık derecemiz, sosyal güvenlik kurumunun 1953 yılında çıkarmış olduğu 1053 sayılı nizamnamede belirtilen değerlerin altında olması nedeniyle bizler ‘malul gazi’ sayılmamışız. Bizlerin yaralandığı yıllarda doğan çocuklar bugün büyüdü, asker ve polis oldu, onlar da tıpkı bizler gibi bölücü terör örgütleri ile mücadele etti. Onlar da yaralandı, bu yasa nedeniyle malul gazi olamadı. Bir tek yetkili, yaramıza merhem olmadı. Her yıl sadece 19 Eylül Gaziler Günü’nde anıldık, sonra da unutulduk. Yani ‘malul gazi’ sayılmadık. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmanın, dahası gazi olup olamayacağına karar vermenin, isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanının verilmesini ve geciken adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyor; zatıalilerinin talimatıyla Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarıyla ortak bir komisyonun kurulmasını ve ivedilikle bir çalışma yapılmasını diliyoruz. O dönem, terör örgütleriyle verilen mücadelede yaralanmış, tazminat almaya hak kazanmış, 20 bin civarında malul sayılmayan gazimizin geç de olsa hak ettikleri onurlarının verilmesini diliyoruz. TBMM’deki diğer siyasi parti başkanları ile milletvekillerimizin de sesimiz olmasını istiyoruz. Malul gazi sayılmayanlara haklarının bir an önce verilmesi için konunun ele alınmasını bekliyoruz.”