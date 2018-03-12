Su baskınlarının yaraları sarılıyor

Geçen hafta Aydın’da aniden gerçekleşen yağış sonucu oluşan selin yaralarının sarıldığı bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; geçen hafta Aydın Efeler merkeze düşen yağış miktarının metrekareye sadece 17 kilo 400 gram olduğu, aniden bastıran bu yağışın taşkınlara ve sel felaketine neden olduğu aktarıldı. ASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Aydın’da hayatın normale döndüğü, ancak belli bölgelerde altyapıya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Toprak kayması oldu

Konu ile ilgili gelen bilgiler aynen şöyle: Germencik’te yağış miktarının 26 kilo 200 gram oldu ve Aydın’da sel oluşmasının sebebi dakikada metrekareye 1 kiloya yakın yağış düşmesinden kaynaklandığı açıklandı. Yağışla birlikte tıkanan logarlar, Umurlu civarında bazı derelerin tıkanarak taşması sonucu çok sayıda ev ve ahır su baskına uğradı. Yağışlar ve sonrasında can kaybının yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu. Ev ve ahırları ile dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde küçük çaplı maddi hasarın oluşması vatandaşları zor durumda bıraktı. Ayrıca Karpuzlu Gölcük-Akçaabat, Ektirli-Dutağaç, Koçarlı Güdüşlü, Bağcılar ve Dedeköy, Sultanhisar Uzunlar mahallelerinde de aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları ile toprak kayması yaşandı. Yağışın başladığı andan itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aydın il genelinde hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve altyapı çalışmaları ise devam ediyor.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Su baskını ve taşkınlara maruz kalan vatandaşlar bakın ne dediler: “Yağmurun çok şiddetli olması nedeniyle sel ve taşkınlar oldu, bu yüzden büyük korku yaşadık. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile birlikte hemen çalışma başlattı ve büyük bir felaketin önüne geçildi, yollar açıldı. Oluşan su birikintilerine ve tıkanan dere yataklarına vakit kaybetmeden müdahale edildi. Tıkalı kanalların tamamı açılhdı. Bu nedenle ASKİ ekiplerine ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz.”

Çeşme’de geri dönüşüm seferberliği

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için Çeşme’de geri kazanımla ilgili bir proje hayata geçirildi. Plastik, cam ve kâğıtlar bundan böyle çöpe değil, kumbaralara atılacak. Bu nedenle çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ilçedeki anaokulu ve ilköğretim kurumları ile nüfusun yoğun olduğu meydan ve alanlara atık toplama kutuları yerleştirildi. İlk etapta 60 adet kâğıt ve karton ambalaj kutusu, 75 adet cam kumbarası ve 10 adet potalı plastik şişe kutusu kentin çeşitli yerlerine konuldu.

Ağaç kesilmeyecek

Projenin ikinci etabında ise tüm eğitim kurumlarına ve tüm mahallelere geri dönüşüm kutuları yerleştirilecek. Bu kutular sayesinde doğal kaynakların korunacağı, enerji tasarrufu sağlanacağı ve atık miktarı azaltılarak geri dönüşüme büyük katkı sağlanacağını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç konu ile ilgili şunları söyledi: “Biriken atıklar, kâğıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla kazanılması çeşitli ülkelerden ithal edilen hurda malzemelerine ödenen döviz miktarını düşürecek. En önemlisi de ağaçlarımız kesilmekten kurtulacak.”