'Süt fiyatını güncelleyin yoksa inekleri keseceğiz!'

Girdi maliyetlerinin sürekli arttığını ve bir yıl içinde en az beş kez zam yapıldığını söyleyen üreticiler, “15 Kasım 2019’dan bu yana üreticinin süt fiyatı ise aynı kaldı” dedi.

S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’ne bağlı süt besiciliği yapan üreticiler, girdi maliyetlerinin artışına artık dayanacak güçleri kalmadığını açıkladı. Tarım Bakanlığı yetkililerini son kez uyardıklarını bildiren üreticiler, “Asıl olan yerli üretimdir, ithalata bağlı tarım politikasını bırakıp yerli üreticimizi desteklemeliyiz. Bakanlık öncelikle süt ve süt ürünü mamulleri ithalatını engellemeli. Çözüm olarak da bir an önce süt fiyatlarını güncellemeli. Bunu yaparken de üreticinin hangi dönemde ne kadar destekleme alacağı belirlenmeli. Ayrıca bakanlık, girdi maliyetlerine de müdahale etmelidir” diye dert yandı.

Gıda, hayat demek

Üreticiler, hayvan kesim fiyatlarının kilo başına 40 liradan 33-35 liraya kadar gerilediğini, yükseldiği anda hayvanları kesime göndereceklerini söyledi. Üretici süt fiyatının ise 15 Kasım 2019 tarihinden bu yana artırılmadığını ifade eden S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’ne bağlı süt besiciliği yapan besiciler, “Yem, gübre, ilaç, akaryakıt, elektrik ve su girdi rakamları sürekli artıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Günlük yaşamımızı sürdürebilmek için süt veren ineklerimizi tek tek kestirmek zorunda kalıyoruz” dedi ve isteklerini şöyle dile getirdi:

“Böyle giderse hayvan kesim fiyatları yükseldiği an süt veren ineklerimizin tamamını kesime göndermek zorunda kalacağız. Hayvancılıkla uğraşan üreticiler olarak yaklaşık yüzde 40 gibi ciddi bir oranda fakirleştik ve borçlanmaya başladık. Süreç bu şekilde ilerlerse elimizdeki hayvanları kesmeye devam etmek zorunda kalacağız. Bakanlığımızdan ilk olarak üretici süt fiyatlarının bir an önce güncellenmesini istiyoruz. Süt besiciliği yapan üreticiler olarak girdi fiyatlarımıza müdahale ve iyileştirme yapılmasını öneriyoruz. Pandemi döneminde görüyoruz ki gıda olmazsa hayat olmuyor.”

İZSU’nun kazdığı sokak sekiz aydır onarılmadı





İzmir Çeşme Ilıca Mahallesi 5108/2 sokak sakinleri 2020 Mart ayından bu yana dertli olduklarını bildirdi. Nedenini de bakın nasıl dile getirdi:

“İZSU 2020 yılı başında su saatlerinin dışarı alınması için çalışma yaptı ve sokak, kazı sonrası kapatılmadan bırakıldı. O gün bugün sokağımız öylece bırakıldı. Hatta 5108/2 Sokak girişindeki 5 numaralı Yusuf Özerbay’a ait evin duvarı da bu kazı çalışmasında kırıldı ve öylece bırakıldı. Bu konuda şikayetimizi Çeşme Belediyesi’ne ve Başkan Ekrem Oran’a ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca bildirdik. Hatta İzmir Büyükşehir’e 09.07.2020 tarih E.90430 sayılı başvurumuz mevcuttur. Büyükşehir bu başvurumuzu Çeşme Belediyesi Fen İşleri’ne sevk etti. Yaz aylarını toz toprak içinde geçirdik. Yağışlar başladı, kış aylarını da çamur içinde geçirmek istemiyoruz. Sokağımızın sökülüp yeniden düzenlenmesini ve Çeşme’ye yakışır şekilde onarılmasını rica ediyoruz.”