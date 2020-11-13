Suyu boşa akıtmayın!

Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı’ndaki suyun hem içme suyu olarak hem de tarımsal alanda kullanılması nedeniyle, kente yeni kaynak sağlamak için Baltalı Gölü’nde inceleme başlattı

Kovid-19 salgını sonrası artan hijyen ve temizlik gereksinimi nedeniyle suyun daha dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yurdumuzda birçok kentte olduğu gibi Uşak’ta da Belediye içme suyu konusunda harekete geçti. Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, yeni içme suyu kaynağı sağlamak amacıyla, Baltalı Gölü’nde çalışma başlattı. ‘Su Varsa Hayat Var’ sloganıyla, insan ve çevre sağlığı için suyun en önemli ihtiyaç olduğunu vurguladıklarını belirten, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Turgut, çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’ın da görüşleri doğrultusunda, havzada neler yapılabilir diyerek bir çalışma başlattık. Darıderesi dediğimiz bölgeye kanalet yapılması için Başkanımızdan talimat aldık. Şehrimizde Küçükler Barajı dışında barajımız bulunmuyor; faydalanacağımız başka içme suyu kaynağımız yok. Baltalı Gölü’ndeki suyu, içme suyu olarak değerlendirmek için ölçümler yapıyoruz. Göldeki sudan örnekler ve numuneler aldık. Bu numuneler laboratuvarda ölçülecek. Hijyen sağlamak adına suyun kullanımında israftan kaçınılabilmesi çok büyük önem taşıyor. Suyumuza sahip çıkalım ve suyumuzu boş yere akıtmayalım.”

‘Kalitesi önemli’

A, B ve C planlarının hazır olduğunu belirten, Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Turgut, “Burada önemli olan nokta, sadece içilebilir suyu bulmak değil, aynı zamanda o suyun bizim beklentilerimizi karşılayacak nitelikte bir kaliteye sahip olması. Elde ettiğimiz sonuçları Başkanımıza sunacağız. Bu suyu halkımıza ve havzaya nasıl kazandırabiliriz, hep beraber tasarlayacağız. Uşak İtfaiyesi ve Sakarya Büyükşehir ekiplerine destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.