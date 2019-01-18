Tahtalı’da 21 yılın rekoru

İzmir’de yaklaşık 15 günde etkisini gösteren sağanak yağışla son bir hafta içinde 7 aylık ihtiyacını karşılayacak suyun Tahtalı Barajı’na aktığı bildirildi.

İZSU Genel Müdürlüğü, 9 Ocak’tan bu yana etkili olan sağanak yağışların barajları doldurduğunu açıkladı. İzmir’de yaklaşık 15 gündür etkisini gösteren sağanak yağışla, son bir hafta içinde 7 aylık ihtiyacı karşılayacak olan suyun Tahtalı Barajı’na dolduğu bildirildi. 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip bu baraja sadece Ocak ayının ilk 16 gününde 57 milyon metreküp suyun geldiği ifade edildi. Sadece 12 Ocak 2019 Cumartesi günü gelen su miktarıyla kentin 2,5 aylık su ihtiyacının karşılanacağı açıklandı.

434 günlük su var

Tahtalı Barajı’ndan su temin edilmeye başlanan, Ağustos 1997’den bu yana son 21 yılın “Ocak ayı” rakamlarıyla kıyaslandığında, baraja gelen su miktarının rekor seviyeye ulaştığı, 12 Ocak Cumartesi günü yapılan ölçümlerde sadece o gün içinde baraja 20 milyon metreküp su geldiği tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili ilettiği diğer bilgiler şöyle: “Bu rakam, Tahtalı Barajı’na bir günde gelen su miktarını rekor seviyeye taşıdı. Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı 31 Aralık 2018’de yüzde 42.50 iken, bu oran yüzde 47.84’e çıktı. Bir yıl önce bu oran yüzde 42.50’ydi. Tahtalı’ya hiç yağmur yağmasa dahi şu anda 434 günlük su bulunuyor. Balçova Barajı’na Ocak ayının 16 gününde 3.2 milyon metreküp yani bölgenin 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak kadar su geldi. Barajın doluluk oranı yüzde 62.58’e çıktı ve 275 gün yetecek kadar su var. Bir önceki yıl bu oran yüzde 25.10’du. Ürkmez Barajı’na ise Ocak ayının 16 gününde 3.6 milyon metreküp su geldi ve barajın doluluk oranı yüzde 98.82’ye ulaştı. Geçen yıl barajın doluluk oranı yüzde 63.72’ydi. Barajda hiç yağmur yağmasa dahi şu anda 4 yıl yetecek kadar su bulunuyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’na da 16 günde 2.8 milyon metreküp su geldi; aktif doluluk oranı bir önceki yıl yüzde 20.56 iken bu yıl yüzde 52.64’e yükseldi. Buraya da hiç yağmur yağmasa 558 gün yetecek kadar su doldu.”