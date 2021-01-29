Tarihi Çarşı, yedi kocalı Hürmüz gibi

Kemeraltı Çarşısı esnafı dertli mi dertli. İki belediye arasında kalıcı hiçbir çözüm üretilmediğini söyleyen iş insanları, tek sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olmasını öneriyor

Kovid-19 salgını nedeniyle çok büyük sıkıntı içine girdiklerini söyleyen, İzmir’in 80 bin civarında işyeri bulunan İzmir’in Tarihi Çarşısı Kemeraltı esnafı, isyanda ve dertli. İlgisizlik bir yana, çarşının her geçen gün yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden yüzlerce işyeri sahibi, yanlış işler yapıldığını, bu yüzden umut ve ümitlerini kaybettiklerini dile getirdi. “Çarşımız ne yazık ki, ‘yedi kocalı Hürmüz’ gibi karışanı çok ama çözüm üreteni ve kalıcı yatırım yapanı olmayan sekiz bin yıllık bir değer” dedi.

‘Ne gelen ne giden var’

60-70 yıllık işyeri sahipleri, “Çarşımız özellikle seçim zamanı başta ‘milletvekili aday adayları’ ile ‘İzmir Büyükşehir ve Konak Belediye başkan aday adaylarının’ hatta diğer ilçe başkan aday adaylarının da her gün uğrayıp boy gösterdiği umut ve ümit dağıttıkları, seçildikten sonra da hiç uğramadıkları bir değer. Uğrasalar da göstermelik gülücük atıp gidiyorlar. Gidişleri de o gidiş” dedi. Kemeraltı’nın çok dertli olan iş insanları şikayet, sorun, istek ve önerilerini bakın nasıl ifade ediyor:

‘Perişan olduk’

“Öncelikle belirtelim, bizim hiçbir seçilen ve seçilenlerin atadıkları yetkililerle kişisel sorunumuz yok. Hepsi öyle veya böyle görevini yapmaya çalışıyor. Sorunumuz çok başlılık nedeniyle; başta ilgisizlik, baskıcı ve kaba uygulama, taraf tutularak kayırma, kalıcı ve sorun giderici çözüm üretilmemesi, göstermelik bir iki yatırım ile yarım yamalak yapılan altyapı çalışmaları, ana caddenin sorumluluğunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, bağlantılı ara sokakların Konak Belediyesi sorumluluğunda olması gibi uygulamalar nedeniyle dertliyiz. Hatta öfkeliyiz. Bu çarşıyı 100 yıldır terk etmeyen köklü aileler mevcut. Ancak onları da ne dinleyen ne de dikkate alan var. Bizim onlarca şikayet, sorun, istek ve önerilerimiz oluyor; ilgili ve yetkili diye gittiklerimiz bizi başından savıp başka bir birime gönderiyor, bu yüzden sıkıntılarımıza çözüm bulamıyoruz. Bulsak da bir şekilde atlatılıyoruz. Buna bir de Kovid-19 süreci eklenince kalp ve sinir hastası olduk. Hatta içimizde intihar aşamasına gelen var. Tek istek ve önerimiz, ‘7 kocalı Hürmüz’ yapısından bir an önce kurtarılmak. Biz ana cadde ve bağlantılı sokaklar ile çarşının tamamının yönetimi ve sorumluluğunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmasını istiyoruz. Konak Belediyesi de böylece ikilem yaşamaktan ve sorumluluk yükünden kurtulur. Büyükşehir’in de dünyanın en büyük çarşısı için ‘Tarihi Çarşı Kemeraltı Masası’ veya Kemeraltı Dairesi gibi bir birim kurarak ‘kalıcı ve çözüm üretici yapı oluşturulmasını öneriyoruz. Çünkü, bu çarşının hafta içi her gün nüfusu 1.5, hatta iki milyonu buluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında bu konunun görüşülerek sorunumuzun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.”