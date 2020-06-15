'Tarihi istasyona bekliyoruz'

İzmir’de abonelere, eski merkeze göre ulaşım ve büyüklük açısından daha iyi koşullarda hizmet vermek için bu değişikliğin yapıldığı bildirildi.

1865’te İzmir’de kentin ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri göz önüne alınarak İngilizler tarafından Türkiye’nin ilk raylı sistemi olarak inşa edilen Bornova demiryolunun Tarihi Tren İstasyonu, İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü’nün yeni abone merkezi olarak hizmete girdi. Merkez; Kemalpaşa, Bayraklı ve Bornovalılar başta olmak üzere, tüm vatandaşlara hizmet verecek. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, önemli bir tarihi eseri yaşatmanın sorumluluğunu almaktan mutluluk duyduklarını belirtti, “Tarihi Tren İstasyonu’nda hizmet verirken, bu eserin sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasında da sorumluluk alacağız” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “2013’ten bu yana Bornova ile birlikte Bayraklı sakinlerine de hizmet veren abone merkezini, artan müşteri potansiyeli ve gelen talepleri göz önüne alarak bu yeni yerimize taşındık. Bu istasyon, Bornova banliyö hattının en merkezi ve işlek istasyonu olarak 1990’lara kadar aktif olarak kullanılmış. 1996’da hattın kapatılıp rayların sökülmesiyle beraber kullanım dışı kalmış. Daha sonra bakımsız kalan istasyon, 2012’de başarılı bir restorasyonla eski günlerine döndürülmüş. İzmir Doğalgaz olarak biz de koruma misyonu üstlenerek bu tarihi mekânda hem İzmirlileri ağırlayacağız, hem de doğal dokuya uygun olarak canlı ve bakımlı olmasını sağlayacağız. Bornova Üniversite Caddesi (Ağaçlı Yol) No: 2 adresinde, metro istasyonunun hemen yanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Merkezimizde hafta içi 08.30-18.30, hafta sonu da 09.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Merkezimizde, başta abonelik olmak üzere doğalgazla ilgili her türlü işlem yapılabilecek. İzmirlileri sadece işlem yapmaya değil, burada dinlemeye de davet ediyorum.”

Çağrı merkezi devreye girdi

Adres değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel her türlü sorunun çözümü için 0850 222 33 35 no’lu çağrı merkezi aranabilecek. İzmir Doğalgaz’ın Bornova’da hizmete giren yeni abone merkezi dışında; Karşıyaka, Halkapınar, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Ödemiş, Torbalı, Bergama, Selçuk ve Kınık’ta da merkezleri bulunuyor.