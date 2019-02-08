Tarım alanları su altında

Ocak ayında günlerce süren sağanak yağış sonrası Torbalı’da 64 bin dekar tarım alanının selden etkilendiği, bunun binlerce dekarının da ekili ve dikili alanlardan oluştuğu bildirildi

İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Kınık ilçesindeki ekili tarım alanlarının tamamının sular altında olduğunu dile getirmiş ve yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Sağanak yağış, bir ay süreyle gündelik yaşamı zorlaştırdığı gibi, bölgemizdeki birçok ilçedeki tarım alanlarını da sular altında bıraktı. Özellikle İzmir, Manisa ve Aydın’daki tarım alanlarında büyük zarar meydana geldi. Torbalı’da binlerce dekar tarım alanının su altında kaldığı iletildi. Bugün, Torbalı’dan arayan çiftçilerimizin yağışlar sonrası yaşadığı sorunu aktaracağım. 11 Şubat 2019 Pazartesi günü de Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları dile getireceğim.

‘Doğal afet yaşadık’

Yağış sonrası ekili tarlaların göllere dönüştüğünü ve çiftçilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, ilçede 64 bin dekar alanın sular altında kaldığını açıkladı. Ekili ve dikili alanlarda çiftçilerin büyük zararının oluştuğunu söyleyen Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zarar tespiti tam olarak yapılamıyor. Kapsamlı bir çalışma, su çekildikten sonra yapılabilecek. Yağışlar sonucu şu anda 10 bin dekar ekili ve dikili alan su altında. 100 kadar çiftçimiz, zararlarının belirlenmesi için başvuruda bulundu. Tarım alanlarına günlerdir giremiyoruz. İzmir-Aydın Otoyolu’nun doğusunda kalan bütün tarım alanları göl haline geldi. Otoyolun batı tarafı da aynı durumda. Bu alanlarda genellikle buğday ve arpa ekiliydi. 10 bin dekar dikili alan içinde ayrıca ülkemizin birçok haline ve marketine gönderdiğimiz kaliteli ve organik, kışlık sebze ve meyve de ekiliydi. Çiftçilerimizin zararı büyük. Yaşanan olay bir doğal afet. Burası da doğal afet bölgesi ilan edildi. Bu zararın devletimiz tarafından karşılanmasını ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz.”