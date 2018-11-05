‘Çöpler, çöp kutusuna atılmalı’ çağrısında bulunan çevre dostu gençler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çevre Bilinci Projesi’ne katkı sağlamak için Kuşadası sahilinde temizlik yaptı

Bilinçli toplum ve temiz bir kent hedefiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Çevre Bilinci Projesi’nin çığ gibi büyüyerek devam ettiği belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Örgütleri’nin (STK) birlikte yürüttüğü projeye gençlerin verdiği katkının artarak devam ettiği ifade edildi. Temiz bir kent için ‘Biz de varız’ diyen Aydınlı gençlere Özel Kuşadası İstek Okulları’ndaki gençler, ‘Çevre Bilinci Projesi’ kapsamında sahil temizliği yaparak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasına destek oldu.

Vatandaşlar uyarıldı

Konuyla ilgili gelen bilgiler şöyle: “Özel Kuşadası İstek Okulları’nda eğitim gören 60 gönüllü öğrenci, öğretmenleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte Kuşadası Atatürk Bulvarı’nda yer alan sahilde çevre temizliği yaptı. Kuşadası’na öğretmenleriyle birlikte gelen gençler, temiz bir kent için çöplerin çöp kutularına atılmasını istedi. ‘Bu sorumluluk hepimizin’ diyerek Kuşadası’nda karşılaştıkları vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırdılar.

‘Modern bir kent için işbirliği şart’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu projeye destek olan gençleri kutladıktan sonra şunları söyledi: “Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi; genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm toplumun bilinçli davranmasını gerektiren bir konudur. Biz bu konuda bütün gücümüzle çalışıyor ve bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Modern bir kent olmanın temel unsuru olan temiz bir çevre için, toplumun her kesimiyle işbirliği yapmamız şart. Bu çerçevede gençlerin böylesine bir farkındalık çalışması yaparak örnek davranış sergilemeleri çok anlamlı; bu nedenle gençlerimize ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum.”

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