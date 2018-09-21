Gazetemizde yer alan haberin ardından harekete geçen yetkililere kent içi trafiği rahatlattığı için teşekkür eden Milliyet Ege okurları, bu uygulamanın yıl boyunca devam etmesini talep etti

15 Eylül 2018 tarihli köşemizde, “İzmirliler kent içindeki ağır vasıta trafiğinden dert yanıyor: TIR’lar, günün her saati kent içine girmesin” başlığı ile yetkililere iletmiştik. Yazımızda, sabah ve akşam pik saatlerde bile kentin ana arterleri ile caddelerde ağır tonajlı araçların trafiği zora soktuğunu söyleyen okurlarımızın, okullar açılmadın önce kalıcı bir çözüm getirilmesini istediklerini dile getirdik. Haberimizin devamında ise; ağır tonajlı araçların günün her saatinde trafiğin içinde olduğunu, ana arterler ile bulvar ve caddelerde seyir halindeyken sürekli sol şeritleri işgal ettiklerini, kent trafiğini yöneten yetkililerin dikkatine sunduk. Neler mi oldu?

Sürekli böyle olsun

Okulların açıldığı 17 Eylül ve hafta boyunca gazetemizi arayan okurlarımız, günün erken saatlerinden itibaren kent içi trafiğinin çok rahat olduğunu söylediler. Okurlarımız, 07.00 ile 09.00 saatleri arasında bir tek ağır tonajlı araç görmediklerini belirterek yetkililere şöyle seslendiler: “İzmir trafiği sanki hafta sonu, yani bir pazar günü erken saatlerde nasılsa öyleydi. Sanki araçlar azalmış ve yollar boştu. Öğrenci servisleri trafiğe takılmadan yollarına devam ediyordu. Hatta daha önce 45 ile 60 dakikada ulaştığımız iş yerlerimize 15-20 dakikada ulaştık. Tabii şaşırdık. 15 Eylül 2018 Cumartesi günkü yazınızın da faydası olduğu kanısındayız. Milliyet Ege’ye teşekkür ediyoruz. Ancak esas teşekkürü; İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Dairesi yetkilileri ile İzmir Büyükşehir Beledeyesi UKOME üyeleri ve toplu taşıma için karar altına alınan önlemleri 17 Eylül günü sabah saat 06.00’dan itibaren bizzat izleyen, aksaklıkları anında ilgilere aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’ye ediyoruz. Demek ki istendiği zaman oluyormuş. Bu uygulamanın hafta içi her gün devam etmesini, ağır tonajlı araçların günün erken saatlerinde ve akşamları işyeri çıkış saatlerinde acil olmadığı sürece kent içine sokulmamalarını (belirli saatler aralığında olmak koşuluyla) istiyoruz.”

