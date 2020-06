Tır, günün her saati kent içine girmesin!

Sabah ve akşamları pik saatlerde bile kentin ana arterleri ile caddelerde ağır tonajlı araçlar olduğunu söyleyen okurlarımız, okullar açılmadan önce kalıcı bir çözüm getirilmesini istedi

Bu fotoğrafı çekip köşemize gönderen İbrahim Hakkı Avcıoğlu, “Günün her saati hem de sol şeritleri işgal ederek korku salan TIR ve ağır vasıta sürücülerinden şikayetçiyiz. Haftanın her günü, Bostanlı ve Çiğli yönünden gelip Alsancak, Bornova ve Atatürk Havalimanı yönüne giden bizler, Tersane çıkışı ile Alsancak Melez Çayı’na kadar trafikte korku içinde gidiyoruz. Nedeni ise çok açık. İzmir’de 7/24, yani günün her saati ‘TIR’ ve ağır vasıta trafiği işliyor. Özellikle de günün pik saatlerinde bu araçlar kent içinde trafiği altüst ediyorlar; hem de trafik kurallarını hiçe sayarak” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

Hesabını sorarız!

“İzmir’de günün her saati TIR ve özellikle ağır yüklü kamyonların kent içinde trafiği zora soktukları yetkililer tarafından görülmüyor mu? Yasak getirilmiyor, anladık da, bu araç sürücülerinin sol şeritleri kullanmamaları gerekmiyor mu? Otoyollarda bu konu uyarı levhalarında işleniyor. Işıklı levhalarda sık sık ‘Ağır vasıtaların sol şeriti kullanmaları yasaktır’ yazısı ile sürücüler uyarılıyor. Ancak kent içi trafiğinde ne yazık ki bu uygulanmıyor, niçin? Bu araçlar İzmir’in tüm ana arterlerinde günün her saatinde trafiği alt üst ediyorlar. Okullar da açılıyor ve öğrenci servislerini bile zora sokuyorlar. Geçen yıllarda bunların yüzünden birçok trafik kazası yaşandı. Bu yıl yaşansın istemiyoruz. İzmirliler olarak trafiği yönetenlerden bu konuda kalıcı önlemler alınmasını istiyoruz.

Özellikle de Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı trafik’ projesi içinde acilen değerlendirilmesini öneriyoruz. Bunların yüzünden üzücü trafik kazaları yaşanırsa önlem almayan yetkilileriden hesabının sorulacağını da hatırlatıyoruz.”