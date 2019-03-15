‘Toprağını değil ürününü sat’

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Atatürk’ün söylediği gibi, üreten köylümüzü tekrar ‘milletin efendisi’ yapmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Üniversitesi ile Büyükşehir işbirliği ile kurulan, Muğla Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı’nda bugüne kadar 5574 toprak, 1196 bitki ve 232 su analizinin yapıldığı bildirildi. İki birimde, kent genelinde 2019 yılında da tarıma ve üreticilere destek olacağını açıkladı. 2015 yılında kurulan bu laboratuvarda, 29 farklı kent ile Kıbrıs’tan toplam 1044 adet toprak, bitki ve sulama suyu numunesi analizinin yapıldığı ifade edildi. Bunlar arasında Denizli’den 90 toprak ve 95 bitki, Tekirdağ’dan 39 toprak ve 104 bitki, Çanakkale’den 143 toprak ve 4140 bitki, Kahramanmaraş’tan 56 toprak ve 4 bitki numunesinin incelendiği belirtildi. Ayrıca, 9 farklı ilin önde gelen tarım firmalarınca gönderilen 292 adet toprak, bitki ve sulama suyu numuneleri de bu laboratuvarda incelendi.

‘Çiçek de üretiyoruz’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; toprakta, sulama suyunda, bitki analizleri alanında yetki belgesine sahip olan ve 4 alanda analiz yapabilen, Türkiye’nin sayılı laboratuvarları arasına giren bu birimle ilgili şunları vurguladı: “Muğla, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında bereketli topraklara da sahip bir kent. Bu toprakların hakkını vermek ve çiftçimizin toprağını satmaması, köyden kente göç etmemesi için uğraş veriyoruz. Laboratuvarın yanında yerel tohum merkezi, meyve kurutma tesisi, tıbbi aromatik bitkiler çiftliğini kurduk. Mera projesini hayata geçirdik. Çiftçimize fidan ve yem bitkisi desteği sağladık. Kurduğumuz kooperatiflerle alım garantili çiçek üretimine destek olduk.”

‘İthalat ülkesi olduk’

Türkiye’de izlenen tarım politikalarındaki yanlışlar yüzünden üreticinin toprağını satıp büyük şehirlere göç ettiğini belirten Başkan Gürün sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok ürünün dışarıdan ithal edildiği günümüzde, biz üretim yapan köylümüze katkı sağlıyor ve toprağına sahip çıkmasını, kentimizin kazanmasını amaçladık. Bu nedenle, ‘Toprağını Satma Ürününü Sat’ sloganımızla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’yle üreten köylümüze destek oluyoruz. Kurduğumuz laboratuvarla toprakları analiz ederek hangi ürüne hangi gübrenin daha uygun olduğunu, üreticilerimize bilimsel olarak öneriyor, böylece eski yöntemlerle değil bilimsel verilerle, katma değeri yüksek ürün üretilmesini sağlıyoruz. Bu projemizde, bize Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Üreten Köylü Milletin Efendisidir’ sözü hedefimiz oldu.”