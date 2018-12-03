Topuklu Efe, toplu hizmet atağında

Aydın’ın 17 ilçesinde Büyükşehir TIR’ıyla vatandaşlarla ve muhtarlarla buluşan bürokratlar kendilerine aktarılan tüm sorun, istek ve önerileri dinliyor, hemen çözüme kavuşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin TIR’ı, bürokratlarıyla birlikte 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası çerçevesinde, sorumluluk alanına giren tüm ilçeleri (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar) ile bu ilçelere bağlı mahalleleri tek tek ziyaret ediyor, binlerce vatandaşla buluşuyor. Özellikle muhtarların da hazır bulunduğu buluşmalarda gelen tüm talepler anında değerlendiriliyor ve çözüm için ilgili birimler hemen harekete geçiriliyor. Aydınlı vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nin TIR uygulamasından çok memnun olduklarını belirten bürokratlar, bu buluşmaları bakın nasıl değerlerdiriyor:

“Bu hafta (geçen hafta) Buharkent’te, Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda, Karpuzlu’da, Nazilli’de, Didim’de ve Köşk’te vatandaşlarımızla buluştuk. Halkımız bu projemiz nedeniyle o kadar memnun oluyor ki, ‘Yıllar sonra ilk defa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ayağımıza kadar gelip sorunlarımızı dinliyor, anında çözüme kavuşturuyor. Bu hizmet ağını başlatanları ve uygulayanları kutluyoruz’ diye mutluluklarını dile getiriyor. ‘Büyükşehir Sahada’ uygulamasının gelecek yıllarda da sürdürülmesini istiyorlar. Özellikle Fen İşleri ile ASKİ olarak bizlerin aynı gün içinde veya ertesi gün sorunlarına çözüm üretmemizi takdirle karşıladılar. Ayrıca Didim ziyaretimizde, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da mobil aracımızı ziyaret ederek Didim Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri vatandaşlara anlattı. Başkan Atabay, Büyükşehir TIR’ının halkı dinlemek için Didim’e gelmesinden mutlu olduklarını belirtti ve teşekkür etti. Vatandaş sorunları yerinde çözüme kavuşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...