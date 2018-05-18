Trafik çilesi ne zaman bitecek?

Mithatpaşa Caddesi’nde, araçların sağlı ve sollu çift sıra park edilmesi yüzünden tek şeride düşen trafikte yaşanan sıkıntı, bu yolu kullanan sürücüleri ve vatandaşları kahrediyor

Bu konuyu yıllardır dile getiriyor ve kent yöneticilerinin dikkatine sunuyoruz. Özellikle de konuyu kent trafiğini yöneten İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne aktarıyor ve onlardan Güzelyalı ile Göztepe arasındaki trafik rezaletine çözüm getirmelerini istiyoruz. Ekipler, geçici de olsa yaptırımlar uyguluyorlar, sonra gidiyorlar. Tabii gidiş o gidiş, kalıcı çözümler üretilmediği için Mithatpaşa Caddesi’ndeki bu iki semt arasında yaşanan eziyet, çile ve karmaşa, ne yazık ki aynen devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, bu yolda yaşanan bu şikayet için ne yazık ki yıllardır bir proje üretmiyor. İzmirliler ve özellikle bölge sakinleri olarak sürekli dert yanan okurlarımız bakın ne diyorlar:

Yıllardır böyle

“Fotoğraftaki bu görüntüyü öğle saatlerinden itibaren gece geç saatlere kadar görebilirsiniz. Çift yön trafiğe açık olan bölgede sağlı ve sollu çift sıra, bazen de bir yöne 3 sıra araç park edilmesine göz yumuluyor. Aslında Vali Konağı’ndan Üçkuyular’a kadar uzanan Mithatpaşa Caddesi’nde günün her saati sağlı sollu hem de 2’şer sıra araç park ediliyor, trafik de bu yüzden işlemiyor. Hatta sağ veya sol tarafa bazen 3 sıra araç park edildiği bile oluyor, geçerken korkuyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi esnafta sattıkları ürünleri, buzdolaplarını, masa ve sandalyelerini çıkararak kaldırımları işgal ediyor. Bu şikayetlerimize kim bakacak? Memur çok, ama bizzat işin başında durup takip edecek amir yok. Ayrıca, kurtuluş yolunu da bulmuşlar; hangi birimi ararsak hemen ‘Bizim işimiz değil’ diyerek sıyrılıyorlar. Göztepe- Güzelyalı sakinleri olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bölgeye acilen yeraltı otoparkı yapmasını, yola da sağlı ve sollu tek sıra araç parkı yapılması yönünde İZELMAN’ı görevlendirmesini öneriyoruz. Ayrıca Güzelyalı kavşağından itibaren bu yolun Konak yönüne doğru tek yön olmasını istiyoruz. Yoksa bir gün bu yolu trafiğe biz vatandaşlar kapatacağız.”