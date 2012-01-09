Trafik ve otopark sorununu çözün

Karşıyakalı Milliyet okurları, “Lütfen, koltuklarınızdan kalkıp şehri gizlice dolaşın. Vatandaşın gördüğü çirkinlikleri siz de göreceksiniz. Ayrıca şehri gezeceğinizden kimsenin haberi olmamalı. İşte o zaman sizden saklanan çirkinlikleri görürsünüz” diye başladıkları sorunlarını şöyle sıralıyorlar: “Karşıyaka’da son birkaç yıldır trafik ve otopark sorunu yaşıyoruz. Örneğin; Bahriye Üçok Bulvarı’nda yeraltına kapalı bir otopark yapıldı. Niçin yapıldı? Kentin kamu binalarının bulunduğu bu bulvarı her vatandaş kullanabilsin diye. Ancak ne mümkün. Atatürk Bulvarı ve Bahriye Üçok Bulvarı halen hem de çift sıra otopark yeri gibi kullanılıyor.



Çarşı’ya yakışmıyor

En önemlisi de kaldırımlar araçlar tarafından işgal ediliyor. Bu yetmezmiş gibi belediyemizin bulunduğu Bahriye Üçok Bulvarı’ndaki kaldırıma kondurulan çubuk bariyerler (!), park yapmayı engelleyeceği yerde, belediyemizin hizmet araçları ile meclis üyelerinin özel otolarıyla ikinci sıra park yapılarak trafik aksatılıyor.

İkincisi; Bahriye Üçok Bulvarı’nda kaldırımlara engellilerin araçları veya yürüyerek çıkmaları için rampalar yapıldı. Ancak bu rampalar engellilere yarayacağına araç sahiplerine yarıyor. Yani bulvar da yaya kaldırımları da araç park yeri olarak kullanılıyor. Bu kaldırımların otopark olarak kullanılmasının engellenmesi için acilen metal bariyerlerin koyulması gerekmektedir. Vergi Dairesi’nin önündeki daracık yol da saat 18.00’den sonra araç oto parkı olarak kullanılıyor. Ayrıca hamallar bir alanı parsellemişler, taksiler de ‘Park yapılmaz’ levhasının altını durak haline getirmişler. Gelelim Çarşı içine. Çarşı araç trafiğine kapalı. Ancak Karşıyaka Polis Karakolu’nun önü ve çevresi görülmeye değer. Karakol, krom borularla özel engelle çevrelenmiş ve önünde de resmi ve özel araçlar park ediyor. Tabii bu görüntü çarşıya yakışmıyor. Karşıyaka Karakolu bunu yaparsa diğer işyerlerinin de bunu yapma hakkı doğmayacak mı? Yasaksa herkese yasak olmalı. Araç girecekse de acil durumlarda girmeli ve hemen çıkmalı.”

Yüzlerce çam ağacı acımadan katledildi

Kuşadası Yeniköy sakinleri, “Köyümüzde yüzlerce yetişmiş ağaç kesildi” diye başladıkları şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “25-30 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi için izin alındı mı? Bu ağaçlar köyümüzün ormanla olan sınırlarında bulunuyordu. 2B yasasından yararlanmak için kesildiği kanısındayız. Orman dibinde bomboş bir alan açıldı. Konuyu Kuşadası Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına’da ilettik. Kim izin verdi ve neden kesildi? Daha sonra öğrendiğimize göre, K.E. isimli bir şahıs arazinin ne mal müdürlüğüne, ne de köy muhtarlığına ait olmadığını öğrenince, araziyi sahiplenmek için ağaçları kestirmiş. Hazineye ait arazide hızlı şekilde kesilen ağaçlar traktör ve kamyonlarla taşındı ve yaklaşık 5 dönümlük arazi açıldı. Orman dışı makilik arazi olan söz konusu arazide çok sayıda kızılçam ağacı bulunuyordu. Şahsın bulunarak bu alanın yeniden ağaçlandırılmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”

Ruhsatın iptali için dava açacağız

Urla Özbek köye Burgaz mevkiinde taş ocağına izin verilmesine isyan büyüyor. Taş ocağı işletmelerinin yerleşim yerlerinden ve 1. sınıf tarım arazilerinden en az 3 bin metre mesafede olması gerektiğini söyleyen köy sakinleri bu kez tepkilerini şöyle dile getirdiler: “Geçen hafta bu konuda sesimizi duyurmak için bir eylem yaptık. Ancak, kimse bize destek olmadı. Urla Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi girişimde bulunmadı. Bizi kaderimizle başbaşa bıraktılar. Ruhsat alan işletme sahipleri çalışmalarını başlattı. Burası su kuyularının ağırlıkta olduğu bir bölge ve taş ocağı tam olarak çalışmaya başladığı anda kuyuların hepsi zarar görür. Zeytinlik alanlar toz ve toprak içinde kalır. Köyümüze de 500 metre mesafede. Dinamitle taş çıkarılmaya başladığı an buranın doğal yapısı alt üst olur ve biz de köyü terk etmek zorunda kalırız. Böyle bir alana taş ve mıcır ocağı ruhsatı nasıl verilir? İzmir Valimiz M. Cahit Kıraç’ın bu ruhsatı iptal ettirmesini istiyoruz. Şayet İzmir il yönetimi taş ocağı ruhsatını iptal ettiremeyecekse biz TBMM’ye, Başbakanlığa, Tarım Hayvancılık ve Köy İşleri Bakanlığı’na kadar gideceğiz. Ayrıca idare mahkemesinde dava açıp, ruhsatı iptal ettireceğiz.”

İnşaat çukuru, evimize zarar verir mi?

Hatay Halil Rıfat Paşa Kemalreis Mahallesi 249 Sokak 30 numaralı Serhat Apartmanı sakinleri binalarının yanındaki inşaat kazısınden şikayetçi oldular. Okurlarımız, “Bir haftadır evimiz sallanıyor. Çünkü binamızın yanında inşaat başladı ve binamızın temeline kadar girildi. Belediyeye bu konuda şikayette bulunduk. Geldiler uyarıda bulundular. Ancak, kazılan temel taşlarla dolduruldu ama binamızın dibi boşlukta kaldı. Konak Belediyesi Fen İşleri yetkililerinin gelip inşaatı kontrol etmelerini ve bizim binaya zarar verip vermediklerini bildirmelerini istiyoruz” diye dert yandılar.

Beyler’e hizmet ne zaman gelecek?

Bu konuyu iki hafta önce “Beyler, bu sokaklar İzmir’e yakışmıyor” başlığı ile dile getirmiş ve kent yöneticilerinin dikkatine sunmuştuk. 2. ve 3. Beyler’de 30 yıldır işyeri bulunan Avukat Erdoğan Çakmaklı, ”İki hafta önce Beyler sokakların rezilliğini dile getirdim. Ancak, ne gelen ne de soran oldu. Bir tek yetkili kişi gelip, ‘Haliniz nedir?’ diye sormadı. Ben rehberlik de yapıyor ve çarşımıza turist getiriyorum. Tabii bu sokaklarda gezdirmeye utanıyorum. Hele hele geceleri burada yürümek mümkün değil. Çünkü sokaklar delik deşik ve yağmur yağdığında da hepsi birer tuzak oluyor. 17. yüzyıldan kalma tarihi değeri olan bu sokaklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Konak Belediyesi’nin ve Kültür Bakanlığı yetkili ve ilgililerinin el atmalarını bekliyorum. Bu sokaklara kilit taşlar döşenmeli, ışıklandırma yapılmalı ve buraları İzmir’e yaraşır hale getirilmeli” diyor.

Esat Bozkurt Caddesi Sevgi Yolu olacak mı?

Alsancak Mahmut Esat Bozkurt Caddesi esnaflarından Alptekin Karaosmanoğlu, “Köşenizde, ‘Alsancaklılar Başkan Hakan Tartan’a sesleniyor’ diye bir yazı yazmıştınız. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi esnafları olarak biz de sokaklarımızın bakımsızlığından yakınıyoruz açıkçası. Yaklaşık 15-20 yıldır bu caddenin Sevgi Yolu’na dönüşeceği haberi ile avunup durduk. Ancak hiçbir hareket yok. Başkanımız Dr. Hakan Tartan, bizim cadde ve sokakları da yakın zamanda ele alacak mı, yoksa böyle mi bırakılacak?” diye soruyor.

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