Tüm engelleri hep birlikte kaldıralım

“Benimle gezer misin?” adını verdikleri proje için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda bir günlerini engellilere ayırabilecek katılımcı gönüllüler aranıyor.

Bu çağrıyı Datça Belediyesi, Datça Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu ve Datça Engelim Olmayın Derneği birlikte yaptı. 10-16 Mayıs tarihleri arasında engellilere destek olmak isteyenlerin bir günlerini onlara ayırarak, evlerinde ve sosyal hayatlarında yaşadıkları zorlukları birlikte aşmaları sağlanacak. Bu çağrıyı Nisan 2018 ayı içinde sürekli yaptıklarını hatırlatan Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, bu haftaya özel tasarladıkları projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Sürekli yapılacak

“Bu projemize Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın da destek olması bize güç verdi. Biz de Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Kent Konseyi Engelli çalışma grubu ile birlikte ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızla, gönüllüleri bir araya getirip bir günlerini birlikte geçirmelerini istiyoruz. Bu projemizi engellilerin gönüllü arkadaşların deneyimlerinden yararlanarak bir farkındalık yaratmaları amacıyla hazırladık. Gönüllüler etkinliğe engellinin evinde sabah kahvaltısıyla başlayacaklar, öğleden sonraya kadar onların hayatını kolaylaştıracak işler yapacaklar. Tamirat tadilat, cihaz, hayatı kolaylaştırıcı çeşitli ürünler, eşya değişiklikleri, boya badana, temizlik, çamaşır yıkama asma, basit temizlik gibi işlere de yardımcı olunacak. Daha sonra gönüllülerimiz engelli vatandaşlarımızla bulundukları bölgede ister araçla, isterlerse araçsız birlikte gezmeye çıkacaklar. Engellinin erişimi zor olan veya hiç olmayan yerler, kaldırım iniş çıkışları, hatalı park etmiş araçlar, kaldırım işgalleri, otoparklar, alışveriş merkezleri, dükkanlar, kafeler, bankalar gibi yerlerin de aksaklıkları tespit edilerek ilgili birimlere aktarılacak. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanma çalışmaları sosyal medya hesapları ve basın organlarıyla kamuoyuna açıklanacak. En önemlisi de bu proje bu haftada ile kalmayacak, süreklilik kazandırılacak.”

GDZ Elektrik Dağıtım muhtarlarla buluşuyor

GDZ Elektrik Dağıtım, ilkini 2016 yılında başlattığı “Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantılarını sürdürdüğünü bildirdi. Aylık periyodlar halinde düzenlenen toplantıların amacının; görev bölgelerindeki sorunları en iyi bilen muhtarları dinleyerek sorunları kaynağında çözümlemek olduğunu ifade eden GDZ Elektrik Dağıtım yetkilileri konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Muhtarlar, bizimle bir araya gelerek bölgelerindeki elektrik dağıtımdaki sorunlarını aktarıyor ve çözümlerini yerinde sağlıyorlar. Ayrıca yatırım planlarını ilk bilen kişiler oluyor ve Çağrı Merkezi’nde muhtarlarımız için oluşturulan ‘Muhtar Hattı’ ve ‘Mobil Uygulama’ hakkındaki bilgiler veriliyor. Muhtarların numaraları Çağrı Merkezi’ndeki (cep, ofis, ev) sisteme tanımlanıyor. Bu sayede çağrı merkezini arayan muhtarımız beklemeden müşteri temsilcisine 8 saniyede ulaşılabiliyor.”

Dere değil sanki çöplük

İZSU, üç noktada drenaj işlemi yaparak Meles ve Arap derelerinde temizlik çalışması başlattı. 14 iş makinesi ve 16 kamyonla sürdürülen çalışmalarda iki dereden, tabanda ve çıkış ağızlarında birikerek hem istenmeyen kokulara hem de suyun denize çıkışına engel olan toplam 20 bin 100 ton atık malzeme çıkarıldı.

Yetkililer, vatandaşları bu kirlilik konusunda uyardı, daha duyarlı olmaya davet etti.