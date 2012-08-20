Turizm kentine hiç yakışmıyor

KARAYOLLARI’NIN SELÇUK’TAKİ YÖN LEVHALARINA TEPKİ VAR

Turizm merkezi Selçuk’ta Karayolları’nın yön levhaları uluslararası standartlara uymadığı gibi çirkinlik ve görüntü kirliliği yaratıyor

Selçuk Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2011 yılında ilçe merkezindeki kavşaklara takılan yön levhalarının, kent estetiğine uymadığından yakındı. Karayolları’na ait yer ve yön tabelalarının kent dışında olması gerekirken, kent içine monte edildiğini belirten belediye yetkilileri şunları söylüyor:



Yayalara da tehlikeli

“Dünyanın önemli turizm kentleri arasında yer alan ilçemizdeki Karayolları’na ait yön levhaları görüntü kirliliği yaratıyor. Özellikle Atatürk Caddesi, hastane ve üst geçitlere asılan yön levhaları, kent estetiğine uymadığı gibi ilçemize de yakışmıyor. İlçe halkımız ile yerli ve yabancı turistlerin sıkça dile getirdiği, dünya kenti ilçemize yakışmayan bu çirkinliğin kaldırılarak, kent içinde olması gereken uluslararası standartlardaki levhalarla düzenlenmesini istiyoruz. Kent içinde uyguladığımız ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine aynı hassasiyeti Karayolları’nın da göstermesini istedik. Ancak 2 yıldır uyulmadı.”



İkinci uyarı ise Selçuk’taki ‘Hastane Kavşağı’nda yayaları bekleyen tehlike için yapıldı. İzmir’den Aydın’a geçişte ve Kuşadası’na dönüşte Selçuk Devlet Hastanesi ile kent merkezine geçişi sağlayan dörtyolun trafik ışıklarındaki yaya çizgileri standartalara uymuyor. Çünkü, Kuşadası istikametine dönüşte ‘Hastane kavşağı’nda araçlara yeşil ışık yandığında, yayalara da yeşil ışık yanması, yayaları büyük tehlike içine sokuyor. Yaya geçit çizgileri, trafik ışıklarından önce çizildiği için yayalar güç durumda kalıyor. Araçlar ışıklara kadar gelirken yayalar zor durumda kalıyor. Belediye yetkilileri, “Oldukça hareketli olan bu kavşakta büyük bir trafik faciası yaşanmaması için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne bu konuyu da ilettik. Ancak, bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı” diyor.



Bu iki konuyu, Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu‘nun dikkatine sunuyorum.



Seyyar ve işportaya kalıcı çözüm getirin

Bu konu İzmir ve ilçelerinde olduğu kadar gazetemizin ulaştığı tüm il ve ilçelerinin de sorunu. Okurlarımız, “Özellikle bayram haftası nedeniyle seyyar satıcı ve işportacı sayısı iyice arttı. En önemlisi de yüksek sesli cihazlarla satış yapılıyor. Belediyeler bu konuda niçin kalıcı önlemler almıyorlar? Hani seyyar satıcıların kent içine girmesi yasaktı? Belediyeler ‘Yüksek sesli cihazlarla satış yapmak yasaktır’ ve ‘Seyyar satıcı ve hurdacıların girmesi yasaktır’ levhaları asarak bu işin içinden sıyrıldıklarını zannediyorlar. Son zamanlarda bunlara traktörlere takılı römorklarda karpuz, kavun, patates, soğan vb. satıcılar eklendi. Özellikle bugün ve yarın bu konuda önlemlerin artırılmasını istiyoruz” diyorlar.



Su boşa akıyor, İZSU bu hattı yenilemeli

Urla Çeşmealtı 121 Sokak sakinlerinden Metin Özçiçek, “Aylardan beri su boşa akmaktadır. Ben ve komşular, defalarca telefon ederek, IZSU’yu, en az 20 kez göreve çağıdık, geldiler, tamirini yaptılar ama; yıllar önce tarladan geçirilerek evlere su götüren hattın plastik borusu eskimiş, tamiri bir noktada yapılıyor, bir kaç saat sonra başka bir yerinden patlıyor. Bu plastik ve eski boru hattının tamamının değiştirilmesi gerektiğini, tamirlerin işe yaramadığını, İZSU’nun para kaybettiğini ilgili ve yetkililere anlattık. Son durum: İçme suyu hala boşa akıyor. Eski plastik su boru hattının tamamen yenilenmesi gerekmektedir” diyor.

Köprü ayakları fuhuş yeri oldu

Yenişehir (Tepecik) Pazaryeri civarındaki vatandaşlar hava karardıktan sonra özellikle eşcinsellerin ve onlarla ilişki kurmak isteyenlerin köprü ayaklarının çevresinde cirit attığını belirterek, “Yenişehir’deki köprü ayaklarının karanlık bölümleri adeta bir batakhane gibi çalışıyor. Uygunsuz durumlar yüzünden buradan geçmeye korkuyoruz. Özellikle Kapılar’a bağlanan köprü ayaklarının bulunduğu bölümlerin aydınlatılmasını, çirkinliklerin sona erdirilmesini ve denetimlerin artırılarak kalıcı önlem alınmasını istiyoruz” dedileri.

Doğalgaz ne zaman gelecek?

Bu soruyu Karabağlar Kazımkarabekir Mahallesi İsmetpaşa Caddesi sakinleri soruyor. Okurlarımız, “Semtimizde doğalgaz gelmeyen hemen hemen tek yer bizim kısım kaldı. Yıldız ve Türbe caddelerinin arasında kalan semtimize ne zaman doğalgaz getirilecek? Biz bu konuda gerekli müracaatlarımızı yaptık. Ancak, hiçbir gelişme olmadı. Muhtarımıza soruyoruz, ‘Bu yıl sizin bölgede çalışma yok’ diyor. Doğru mu? Bu kış bizler de kömür ve diğer ısıtıcıları kullanmak istemiyor, doğalgaz ile ısınmak istiyoruz” diyorlar.

Gürültülü parka çözüm getirin

Bornova Çamdibi Rafet Paşa Mahallesi 5185 Sokak sakinleri sokaklarındaki parktan dert yandılar: “Bu parkta her gece sabahlara kadar grublar halinde gençler yüksek seslerle bağırarak eğleniyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi bazı geceler sabaha karşı saat 03.00’te parkın boş olamasından yararlanıp, bağırarak küfürleşerek maçlar yapılıyor. Bu durumu Çamdibi Polis Karakolu’na da ihbar ettik. Ancak aldığımız cevap, ‘Orası park, yapabileceğimiz birşey yok’ oldu. Bu sıcak yaz günlerinde, evlerimizde kapı pencere kapalı oturmaya ve uyumaya mahkum ediliyoruz. Mahalle sakinleri olarak bu durumdan şikayetçiyiz.”

Otoyolda domuzun ne işi var?

İzmirli Celal Bayak 12 Ağustos 2012 Pazar günü Çeşme’den İzmir’e dönerken ailece yaşadıkları kazayı Karayolları yetkililerine iletmemizi istedi. Okurumuz, “İzmir’e dönüyorduk. Saat sabaha karşı 03.15 idi. Zeytinler’e bir kilometre kala yolun ortasında karşımıza bir domuz çıktı. Şaşırdık ve hızımız 110 kilometre olmasına ve kaçmamıza rağmen ön çamurluğun sol tarafından domuza çarptık. Domuz orta refüje fırladı. Domuz otoyola nasıl girebiliyor? Belli ki tellerde bir açıklık var” dedi ve “Ancak bizim yaşadığımız olay bir başkasının da başına gelebilir. Karayolları yetkilileri otoyola hayvan girişi olabilecek yerleri niçin kontrol ettirmiyorlar? Yetkililerin bu konuda özen gösetremelerini istiyorum” diye uyarıda bulundu.

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