Türkiye’de bir ilk yine EÜ’den geldi

Online çalıştaya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile çeşitli üniversitelerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri katıldı.

Ege Üniversitesi, pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim tecrübelerini düzenlenen online çalıştayda paylaştı. Buluşmaya katılan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, EÜ’nin uzaktan eğitim çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi, “Salgın nedeniyle 23 Mart’tan itibaren tüm üniversitelerde ‘Uzaktan Eğitim Sistemi’ne geçildi. Hepsine tam yetki verdik. Kimi üniversitelerimiz canlı kimileri ise asenkron şekilde tüm olanaklarını bu sürece seferber etti, öğrencilerini hiç yalnız bırakmadı. Önümüzdeki süreçte de alt yapıyı eksiksiz kurduğumuzda daha verimli bir sistem oluşturacağız. Bu konuda yerli yazılımlar üretilmeye başlandı. Ayrıca üniversitelerimizde uzaktan eğitim konusunda çok ciddi araştırmalar yürüten akademisyenlerimiz var. Önümüzdeki dönemde de bir açık ders ekosistemi oluşturmayı planlıyoruz. Gelecek her türlü öneriye açığız.”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, “Üniversiteler, salgın sürecinden en çok etkilenen kurumlar arasında yer aldı. Biz, ‘Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 2018 yılında kurduk. Ders sistemini 2019 yılında öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kullanımına sunduk. Dijital dönüşüm kapsamında ikinci adımımız ise ‘Eğitim Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü’nü kurmak oldu. Bu platform ile zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdık. Öğretim elemanları ve öğrencilerin canlı ders ortamında buluşmalarını sağladık. 23 Mart’tan itibaren eğitimlerimizi senkron ve asenkron olarak sürdürdük. Salgın sürecinde YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın motivasyon ve destekleri ile tek yürek olduk. Tecrübelerimizi paylaşmak adına bu çalıştayı düzenledik. Katılımı için YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.