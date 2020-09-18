'Üç mahallenize daha bağlantı yapacağız'

Kente ucuz ve temiz enerjiyi getiren İzmir Doğalgaz, bu yılki yatırım programı kapsamında Yeni Foça’daki dağıtım şebekelerini de genişletecek.

Yeni Foça’da ilk doğalgaz çalışmalarının 2018 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde başlatıldığını söyleyen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, bölge sakinlerinin doğalgazı bu kış ısınma, ocak ve sıcak su olarak birlikte ya da ayrı ayrı da kullanabileceklerini ifade etti. Altyapı çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını dile getiren Genel Müdür Yetik, şöyle devam etti:

“Yeni Foça’da doğalgaza karşı önemli bir talep var. Tüm şartlarımızı zorlayarak Fatih, Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yatırım yapma kararı aldık. Bu mahallelerde yaşayan sakinlerimizi yıl sonuna kadar doğal gazın temizliği, ucuzluğu ve konforu ile buluşturacağız. Ekiplerimiz konutları ziyaret ederek bilgilendirme çalışmalarına başladılar. Vatandaşlarımız ayrıca mahalle muhtarlıklarından ya da genel müdürlüğümüz telefonlarından da bilgi alabilirler. Yeni Foça’da gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları kapsamında 6,4 kilometre çelik hat, 46 kilometre polietilen ana hat, 36 kilometre servis hattı imalatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplam 5 bin 100 adet bina ve bunları kapsayan 5 bin 800 adet hane doğalgaza ulaştırılmış olacak.”

Bizi kim kurtaracak?

Bu şikayeti İzmir Torbalı’dan arayan okurumuz Sadettin Turan yaptı. “Hava kirliliğiyle ilgili sizden bize yardımcı olmanızı istiyoruz” diye başladığı ihbarını şöyle dile getirdi:

“İstisnasız her gece saat 01.00’den sonra havada yoğun ve acı, değişik bir koku hakim oluyor ve nefes almakta güçlük çekiyoruz. Gece havalar da sıcak olduğundan pencereleri açmak istiyoruz ama o zehirli kokudan açamıyoruz. Açtığımızda burnumuz yanıyor ve hemen kapatıyoruz. Torbalı’da bin civarında irili ufaklı fabrika bulunuyor, galiba bu fabrikalardan bir tanesi insanların uyumasını bekliyor ve gece yarısından sonra zehrini kusuyor. Çünkü gündüzleri ve akşamları bu koku olmuyor ve şikayet eden de yok. Gece farkında olmadan eğer pencere açıp yattıysanız bu acı zehri soluyorsunuz. Torbalı’nın havası çok kirli. İzmir ilçeleri arasında Aliağa’dan sonra ikinci sırada. Kentimizi yönetenlerin bu konuya el atmalarını istiyoruz.”