Çetin Emeç Mahallesi’nin bir kısmının imarının olmadığı, yol olarak kullanılan yerlerde arsa sahiplerinin olduğu, kamulaştırmaların beklendiği belirtildi

8 Haziran 2012 Cuma günkü köşemizde “Burası Mogadişu değil Balçova” başlıklı yazımızda Balçova Çetin Emeç Mahallesi sakinlerinden Emre Erel‘in ilettiği sorunu aktarmıştık. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya Bölgede yaşayan vatandaşları bilgilendirmek için aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aktarıyorum: “Uğur Mumcu Caddesi Balçova’nın imar planları henüz tamamlanmamış yeni gelişme alanı içinde olan bir bölgede yer alıyor. Haberinizde yer aldığı gibi bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hem Balçova Belediyesi’ne hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne mağduriyetlerinin giderilmesi adına vermiş olduğu dilekçeler bulunmaktadır.



Tazminat ödedik

Ancak bahse konu bölgemiz Balçova ilçe olduğundan bu yana imar planları olmayan bir bölgedir. İzmir Büyükşehir ve Balçova Belediyesi olarak 7 yıldır imar planlarını vatandaşın lehine olacak şekilde çalışıyoruz. Tabii yaptığımız imar planları çeşitli kurumlardan ‘Uygun değil’ görüşü ile dönüyor. Son yaptığımız imar planı da bölgenin 1. derecede Kaynak Suyu Koruma Zonları’nda olduğu gerekçesi ile bekletiliyor.



Bölgenin durumu böyleyken Uğur mumcu Caddesi’nin asfaltlanması şu anda mümkün değildir. Uğur Mumcu Caddesi olarak geçen yerde imar planı olmadığı için yol olarak görünen kesitte vatandaşların arsaları da bulunmaktadır. Yasal nedenlerle asfaltlama yapamıyoruz. Orada zamanında yapılmış yolların bazı bölümlerinin asfaltını bile açılan davalar nedeniyle sökmek zorunda kaldık. Aksi durumda hareket etmek bile bile kanunları çiğnemek anlamına gelir. Balçova’da belediye olarak geçmiş yıllarda hatalı el atmalardan 14 milyon TL tazminat ödemeye mahkum olduk. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin farkındayız. Bu mağduriyeti en aza indirmek için tüm yasal engelleri aşmaya çalışıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını da bölgedeki vatandaşlarımız için kullanıyoruz.”

Tellere ulaşan dallar budanacak

Karabağlar, Yeşilyurt Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, “Elektrik telleri her an yangın çıkarabilir. 9113 Sokak ile 9028 Sokak arasındaki iki elektrik direğine bağlı teller Demetevler Parkı’ndaki ağaçlara değiyor. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde teller ark yaparak kıvılcımlar çıkarıyor; elektrikler kesiliyor” diye dert yanmışlardı.

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ilettiğimiz sorunla ilgilendi ve aşağıdaki cevap yazısını gönderdi: “Habere konu bölgedeki havai hatların yer altına alınması işi yatırım programı çalışmaları kapsamında bulunmamakta olup söz konusu havai hatlar ve trafolar 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Ayrıca haberde geçen ağaçların budanması işi Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapıldığından Konak Merkez İlçe İşletme Müdürlüğümüzce muhtarlığa bilgi verilmiştir. Bilgilerinize sunarrz.”

Katlı otoparkı personel kullansın

Bornovalı bir okurumuz bakın ne diyor: “Bornova Büyükpark’ta eskiden fidanlık olan alan, önceki başkan zamanında belediye personeli ve meclis üyeleri için otoparka dönüştürüldü. Halbuki belediyeye aynı mesafede katlı otopark var ve boş duruyor. Zaten Büyükpark’ın önemli bir alanı top sahası, nikah salonu vs. yapılarak yeşil alanlıktan çıkarıldı. Hem belediye personeli ve meclis üyelerine neden böyle bir imtiyaz tanınıyor? Belediye personeli ve meclis üyeleri de araçlarını boş duran katlı otoparkı kullansın.”

Ekmekte yeni kurallar 1 Temmuz’da başlıyor

Ekmeğe yeni getirilen standartlarla ilgili bir basın açıklaması yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı, bakın ne diyor: “4 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren ‘Türk Gıda Kodeksi Endeksi’nin üretici ve perakendecilere yeni yükümlülükler getirdi ve 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Özellikle fırıncı esnafı ile perakende satış yapan esnafın dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde ağır cezalar uygulanacak. 1 Temmuz’dan itibaren, bugüne kadar 55 randımanlı undan yapılan ekmek, 65 randımanlı undan yapılacak. Yani kepek oranı artırılacak. Ayrıca 1.75 olan tuz oranı 1.50 olacak. Vatandaşlar ekmekleri elleri ile ellemeyecek ve ekmek dolaplarının yanında naylon eldiven bulundurulacak. Bir de tam buğday ekmeği bulundurulacak.”

Yollar çok kötü durumda

İzmirli Haydar Şahin, “İzmir’in bozuk yol sorununa artık çare bulunsun. 2 ayda 2 defa araçlarımızı bakıma götürmek zorunda kaldık. Diğer şehirleri dolaşın böyle kötü yollar göremezsiniz! Özellikle yolların kaplamalarındaki bozukluklar araçlarımıza zarar veriyor. Bıktık usandık kötü yollardan. Bırakın tali yolları anayollar, yani büyük cadde ve bulvarlar da bile yollar bozuk. Mazgallar ve diğer şebeke kapakları ya yol seviyesi altında, ya da yolun üstünde; hoplaya zıplaya gidiyorsunuz. Yetkililer, lütfen bu yazımı dikkate alın ve yolları bir kente yakışır hale getirin” diyor.

Her gün trafik kazası yaşanıyor

Karşıyaka Mavişehir sakinlerinden Sinan Arıs, “Mavişehir Cahar Dudayev Bulvarı trafik açısından çok tehlikeli olmaya başladı. Çünkü yolun eğimindeki hata her gün ve özellikle akşamları en az 2-3 trafik kazasına neden oluyor. Bunu belediyemize ilettik. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgilenmesi gerektiği söylendi. Ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Kazalar aralıksız devam ediyor” diye uyardı.

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