Ulaşımdaki son düzenleme yaşamımızı olumsuz etkiledi







Çiğli 6800 Sokak sakinlerinden Sencer Tümer Evka-2, Esin Sitesi ve Evka- 6 sakinleri adına ESHOT’un yaptığı son düzenleme ile ilgili aşağıdaki eleştirileri yetkililere iletmemizi istedi.

Aynen aktarıyorum:

“Trenler (İZBAN ve METRO) rahat ve modern. Bazı istasyonlardaki problemler (yaya geçitlerinin olmayışı veya yetersizliği gibi) varsa da sistem iyi işliyor. Ancak, köşenizde belirtmediğiniz önemli bulduğumuz bazı konulara dikkat çekmek istiyoruz. ESHOT’un Şubat 2011’deki son düzenlemesi İZBAN ve METRO hatlarına uzak oturanlar için bir eziyet, bir kabus bir işkence haline dönüştü. Örneğin; İZBAN ile birlikte semtimizin 144 ve 145 hatlı otobüsleri iptal edildi, ki bu konuda itiraz etmemize rağmen. Bunlara karşılık Bostanlı İskele otobüsünü Çiğli İstasyon yakınından (aktarma merkezi) geçirip bizi Karşıyaka’ya gitmek için aktarma yapmaya mecbur ettiler.



Dolmuşçu kazandı

Kaldırılan 144 nolu Gümrük otobüsünün alternatifi olan 344’ün kalkması bizi çok fazla etkilemedi ama 20 yıldır kullandığımız Karşıyaka otobüsünün kaldırılması yaşamımızı allak bullak etti. Neden mi? Normalde 25-30 dakikada ve doğrudan Karşıyaka’ya gidilirken, şimdi aktarmalarla bu yolculuk 60 ile 75 dakika arasına çıktı. Ki semtimizde Karşıyaka’da okuyan çocuklarımızın ve çalışanlarımızın yaşamı rezil hale geldi. Bu düzenleme yapılırken işin yağmuru ve çamuru, güneşi, tozu ve toprağı ile akşamı ve gecesi hiç düşünülmedi. Yani Evka- 2, Esin Sitesi ve Evka-6 sakinlerinin yaşamı karardı, düzeni bozuldu. Bu düzenleme dolmuşçulara yaradı. Biz bu tespitlerimizi yetkililere ilettik ama hiçbir şey değişmedi. Ayrıca aktarma merkezleri iyi araştırılmadan, ulaşım olanakları irdelenmeden yapılmış.



‘Ben yaptım oldu’

Örneğin; Bostanlı-Evka-2 otobüsü (445) iskeleden gelişte yolu o kadar uzatıyor ki, tahammül edilir gibi değil. Halbuki dönüş için Mavişehir aktarma merkezi seçilmeliydi. Anadolu Caddesi’nde 4 kilometre ters yönde gidip sonra çevre yolu kavşağından dönüp neredeyse bir o kadar daha geri gelinmeyecekti. Bunun dışında Bostanlı içine giren otobüslerin kaldırılması da hiç iyi olmadı. Yaşlılar, çocuklu kadınlar ve özellikle engelliler açısından çok kötü oldu. Yapılan son düzenlemeler bizi sıkıntıya soktu ve yaşamımızı alt üst etti. Demokrasilerde yönetimler ve belediyeler halkı ve onların huzuru için vardır. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması ‘Ben yaptım oldu’ zihniyetinden başka birşey değil. Yapılan hatalar ve eksiklikler acilen düzeltilmelidir. Yoksa trenleri hizmete sokmakla İzmir’in ulaşımını çözdük demek halkı aldatmak ve hiç saymaktır.”



Ticari yaklaşım böyle olmamalı

Karşıyaka’daki Bravo Patisseri’ye sipariş veren Banu İzgi bir tüketici olarak yaşadığı olumsuzluğu, “Bu pastahaneye sipariş verirken dikkatli olun” diye uyarıyor. Aynen aktarıyorum:

“Pasta siparişi vermek üzere bu pastanenin çalışanı Pınar hanımla görüştüm. Yıllardır gazetemizde alışıla gelmiş geleneği bozma adına Alsancak’taki pastaneler yerine oturduğum Karşıyaka’da bir başlangıç olsun diye bu pastaneye sipariş verdim. Daha sonra pastahane sahibi ile telefonda tanıştım ve olanları ona da ilettim. Tabii bu başlangıç bu pastahane için son oldu. Neden mi? Aktarayım:”

Sipariş vermezdiniz

Siparişi verirken, ‘Alsancak’a getirir misiniz?’ diye sordum. soruma ‘Evet’ denildi ve yol parası talep edilmedi. Pasta 88.00 TL tuttu. Ben de 100.00 TL vereceğimi ve üstüne de 12.00 TL’lik tuzlu kurabiye göndermelerini rica ettim. ‘Peki’ denildi. Pasta siparişim geldi ve 100.00 TL verdim. Verdim ama tuzlu kurabiye yoktu. Sorduğum da, ‘88.00 TL pasta, 12.00 TL de yol parası tuttu’ denildi. Hemen Pınar hanımı aradım ve ‘Kuru pasta göndermemişsiniz. Ayrıca, hani yol parası yoktu’ diye sorduğumda, bana ‘Kuru pastayı bilerek göndermedik. Çünkü siz 100.00 TL vereceğim, dediniz. Kuru pasta ile 110.00 TL tutuyordu, size ‘Yol parası da var’ deseydim, sipariş vermeyebilirdiniz’ cevabını aldım. Şaşırdım. Ticari yaklaşım ve ahlak böyle olmamalı.

Bu yaklaşımı kınıyor ve işyeri sahiplerinin dikkatine sunuyorum.”



Sokağımızı ne zaman asfaltlayacaksınız?

Okuyucumuz Ünal Birdal, “19 yıldır Osmangazi’de ikamet ediyorum. Gözlemlerime göre seçimden 1-2 ay önce asfalt ve benzeri çalışmalarla oy avcılığı yapılıyor. Niçin seçimler yaklaşınca bu tür çalışmalar yapılır, diye merak etmişimdir. Osmangazi 910 ve 915 sokaklarda 2 aydır kanal çalışması yapılıyor. Yollar açılıp kapanıyor, açılıp kapanıyor. Yağışlı günlerde hep çamur içinde kaldık, şu anda da toz toprak içinde yaşıyoruz. Bir de işin kolayını bulmuşlar; ‘Çevreye verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz’ levhası koyup bir daha uğramıyorlar. Üstümüz başımız rezil olduğu yetmiyormuş gibi araçlarımızın alt takımları da arızalanıyor. Sokaklarımızın asfaltlanmasını bekliyoruz” diye dert yanıyor.



Baz istasyonları neden kalkmıyor?

Okurumuz Hatice Kaya, “Konak Mithat Paşa Caddesi 339 numaralı Özge Apartmanı sakinleri olarak yıllardır tam karşımızda bulunan ‘Polis Moral Eğitim Merkezi’ ek binasının çatısındaki baz istasyonlarından mağduruz. Yaptığımız sözlü uyarılara, önceki yıllarda binada kiracı durumda olan Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği’nin sözleşme yapıp şirketlerden kira bedelini aldığı ve kendilerinin yapacak bir şeyleri olmadığı söylendi. Ancak yakın zamanda başka baz istasyonu daha kuruldu. Ailelerimizin sağlığını tehdit eden bu durumu acilen ele alınmasını ve baz istasyonlarının kaldırılmasını istiyoruz” diye dert yandı.



İZBAN’da vagon sayısı artırılsın

Emrah Özyaman İZBAN hakkında yazdığımız olumlu ve olumsuz eleştirilere aşağıdaki öneri ile katılmış, aynen aktarıyorum: “Ben Buca’da oturan ve Menderes-Alsancak güzergahını sıkça kullanan bir birey olarak uygulamadan genel olarak memnun olduğumu belirtir, ancak bazı aksaklıklar yaşandığını vurgulamak isterim. Şöyle ki: Ulaşımın yoğun olduğu özellikle sabah ve akşam saatlerinde kullanılan trenlerin vagon sayısının azlığı yığılmalara neden oluyor. Bu sorun giderildiği takdirde İZBAN İzmir’de toplu ulaşım için en çok tercih edilen ve kullanılan araç olacaktır.”



Semtimize yürüyüş parkuru istiyoruz

Urla Zeytinalanı Çamlıçay Mahallesi Nazar Sitesi sakinlerinden Beser Yıldız, “Sitemizin hemen yanından eski Çimtaş Fabrikası’na giden yol geçiyor. Fabrikanın bulunduğu yere bir site yapılıyor. Sitenin inşaat malzemelerini taşıyan kamyonlar yoldan sürat yaparak geçtikleri için sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapan bizleri tedirgin ediyor. Sitemizde de çoğunlukla yaşlılar bulunduğu için korkuyoruz. Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu’nun Zeytinalanı bölgesine bir yürüyüş parkuru yapmasını rica ediyoruz” diyor.



Fatura 45 TL geldi ama 60 TL alındı

Semtimize yürüyüş parkuru istiyoruSemtimize yürüyüş parkuru istiyoruzSemtimize yürüyüş parkuru istiyoruzSemtimize yürüyüş parkuru istiyoruzİZBAN’da vagon

sayısı artırılsınİZBAN’da vagon

sayısı artırılsın Konak Güzelyalı 15/2 Sokak sakinlerinden Ergül Sezgin, “Bu ay ki elektrik tüketim faturamız 45.00 TL olarak geldi. Ancak, banka talimatı ile ödeme yaptığımız için 60.00 TL kesildiğini gördük. GEDİZ Elektrik ilgililerini aradığımızda bize, ‘Saatiniz değiştirildiği için bu kesinti yapıldı’ denildi. İyi de böyle bir kesintinin yapılacağı kesinti yapılacağı ayın fatura bildirimine yansıtılması gerekmiyor mu? O la ki vezneye gidip peşin ödeme yapmamız gerektiğinde yanımızda o kadar para olmazsa ne yapacağız?” dedi.



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