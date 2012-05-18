UMRE ziyaretine gittik rezil olduk







19 Nisan-11 Mayıs 2012 tarihlerinde UMRE ziyareti için Mekke’ye giden bir grup okurumuz, organizasyonu yapan şirketlerin araştırmasını istediler

İzmirli Hulisi Gürbüz eşi ve annesiyle birlikte geçen ay katıldığı UMRE ziyareti nedeniyle yaşadıklarını, bundan böyle bu ziyareti gerçekleştireceklere örnek olması nedeniyle köşemizden duyurmamızı önerdi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da bu düzenlemeyi yapan şirketleri ‘adam gibi denetlemelerini’ istedi. Okurumuz yaşadıklarını şöyle dile getirdi: “Yaşlı annem, eşim ve ben Umre ziyareti için müracaat ettik. Amacımız, Hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kabe’yi tavaf ve say etmekti. Ancak, ibadet dışında kafile olarak hepimiz hüsrana uğradık. Fazilet Turizm adlı bir şirketin organizasyonu içinde yer aldık. Pasaportlarımız verildiğinde içinde sağlık kontrolünden geçirildiğimize dair imzalı bir belge gördük. Halbuki biz sağlık kontrolünden geçirilmedik. Gidişimiz 19 Nisan 2012 günü gece saat 23.30’da yapılması gerekirken, sabah saat 03.30’da çıkış yapabildik. Uçak hamam gibiydi ve hepimiz daha Cidde’ye gitmeden hastalandık ve uçakta tek bir sağlık personeli yoktu.”



Bir tek yetkili yoktu

“Cidde’den 2 saatlik bir yolculukla Mekke’ye geçtik ve Andalus Tower isimli bir otele (!) yerleştirildik. Bize 4 yıldızlı otel denildiği için şaşırdık. Çünkü, otel sıradan ve çok pisti. Basmane’deki eski oteller bile bu otelden iyiydi. Kalmak istemediğimizi söyledik ama organizasyon gereği başka yer olmadığı için kaldık. Yataklar yırtık, odalar rutubetli, yapağı, toz ve pislik içindeydi. Lavabolar leş gibiydi. Ben sanayici olmama ve sanayide bulunmama rağmen zorluk çektim. Grubumuzda hastalanmayan kalmadı. Organizasyonu yapan şirketten bir muhatab ve derdimizi anlatacak bir yetkili bulamadık. Diyanet İşleri Başkanlığı dini sömürü yapan bu tür şirketleri sorgulaması ve denetlemesi gerekiyor. Diyanet insanları koyun sürüsü gibi teslim etmemeli. 70-80 yaşlarında birçok kişi rezil oldu, hastalandı. Yani anlayacağınız ibadet dışında herşey rezil mi rezildi. 11 Mayıs 2012 günü döndük. Umre’ye gidecekler iyice araştırmadan sakın gitmesinler. Yani yapanın yanında kar kalan bir organizasyon.”







İndi-bindiye yüzde 50 zam çok fazla