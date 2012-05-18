UMRE ziyaretine gittik rezil olduk

19 Nisan-11 Mayıs 2012 tarihlerinde UMRE ziyareti için Mekke’ye giden bir grup okurumuz, organizasyonu yapan şirketlerin araştırmasını istediler
İzmirli Hulisi Gürbüz eşi ve annesiyle birlikte geçen ay katıldığı UMRE ziyareti nedeniyle yaşadıklarını, bundan böyle bu ziyareti gerçekleştireceklere örnek olması nedeniyle köşemizden duyurmamızı önerdi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da bu düzenlemeyi yapan şirketleri ‘adam gibi denetlemelerini’ istedi. Okurumuz yaşadıklarını şöyle dile getirdi: “Yaşlı annem, eşim ve ben Umre ziyareti için müracaat ettik. Amacımız, Hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kabe’yi tavaf ve say etmekti. Ancak, ibadet dışında kafile olarak hepimiz hüsrana uğradık. Fazilet Turizm adlı bir şirketin organizasyonu içinde yer aldık. Pasaportlarımız verildiğinde içinde sağlık kontrolünden geçirildiğimize dair imzalı bir belge gördük. Halbuki biz sağlık kontrolünden geçirilmedik. Gidişimiz 19 Nisan 2012 günü gece saat 23.30’da yapılması gerekirken, sabah saat 03.30’da çıkış yapabildik. Uçak hamam gibiydi ve hepimiz daha Cidde’ye gitmeden hastalandık ve uçakta tek bir sağlık personeli yoktu.”
Bir tek yetkili yoktu
“Cidde’den 2 saatlik bir yolculukla Mekke’ye geçtik ve Andalus Tower isimli bir otele (!) yerleştirildik. Bize 4 yıldızlı otel denildiği için şaşırdık. Çünkü, otel sıradan ve çok pisti. Basmane’deki eski oteller bile bu otelden iyiydi. Kalmak istemediğimizi söyledik ama organizasyon gereği başka yer olmadığı için kaldık. Yataklar yırtık, odalar rutubetli, yapağı, toz ve pislik içindeydi. Lavabolar leş gibiydi. Ben sanayici olmama ve sanayide bulunmama rağmen zorluk çektim. Grubumuzda hastalanmayan kalmadı. Organizasyonu yapan şirketten bir muhatab ve derdimizi anlatacak bir yetkili bulamadık. Diyanet İşleri Başkanlığı dini sömürü yapan bu tür şirketleri sorgulaması ve denetlemesi gerekiyor. Diyanet insanları koyun sürüsü gibi teslim etmemeli. 70-80 yaşlarında birçok kişi rezil oldu, hastalandı. Yani anlayacağınız ibadet dışında herşey rezil mi rezildi. 11 Mayıs 2012 günü döndük. Umre’ye gidecekler iyice araştırmadan sakın gitmesinler. Yani yapanın yanında kar kalan bir organizasyon.”
Seyyar satıcılar bıktırıdı artık
Konak-Göztepe sakinleri seyyar satıcılardan dert yandılar. Okurlarımız, “Seyyar satıcı işgalini bir kez daha yetkililere aktarmanızı istiyoruz. Her gün sabah 07.00’de simitçilerle uyanıyoruz. Sucu ve tüpçülerin geçişi saat 12.00’ye kadar sürüyor. Ardından seyyar manavlar akşama kadar satış yapıyor. Tüm satışlar yüksek sesli cihazlarla yapılıyor. Konak Belediyesi Zabıta ekipleri niçin bunları takip etmiyor? Hafta sonları da hurdacılar işgal ediyor” diye ihbarda bulundular.
Mithatpaşa Caddesi’ne doğalgaz gelecek mi?
Karabağlar Araphasan Mahallesi sakinlerinden Hakan Kırılmaz, “Üçyol-Üçkuyular metro çalışması nedeniyle 235 ve 239 sokak köşesindeki kırık kaldırım 3 yıldır onarılmadı. Kaldırımı metro inşaatına malzeme getiren ağır tonajlı kamyonlar parçaladı. 3 yıldır araçların mecburi istikameti olarak oldukça fazla kullanılan bu yol ne yazık ki halen ele alınmadı. Ayrıca mahalle muhtarının da bürosu ve evi de bu sokakta olmasına rağmen onarılmadı. Bunun dışında 239 Sokak üzerinde, 4 yıl kadar önce yapılan yüksek kaldırımlar, şu anda yaşlılar ve çocuklu bayanlar için azap veriyor. Ayrıca kaldırıma yakın duran araçlar kapılarını açamıyor ve araçlardan inemiyorlar. Sokağımızın acilen ele alınmasını istiyoruz” diye dert yandı.
Karabağlar 177 Sokak sakinleri, “Sokağımız bundan 2 yıl önce Çifte Minareli Camii’ye kadar çok güzel bir şekilde asfaltlandı. Asfaltlandı ama koca sokağa yağmur suyu için kanal açılmadı ve mazgal konulmadı. Tabii yağmurlu günlerde bu sokak dere gibi oluyor ve karşıdan karşıya geçilmez hal alıyor. İZSU yetkililerinin yağışların kesildiği şu günlerde sokağımızı incelemeye aldırıp yağmur suyu kanalı açtırmalarını istiyoruz” dediler.