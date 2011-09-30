Urla-Çeşmealtı’nda kablolar halen açıkta

1 Temmuz 2011 tarihli köşemizde “Urla-Çeşmealtı sakinleri korku içinde: Yeraltı (!) kablosu her an kopabilir” başlığı ile sahil yolundaki aydınlatmalara ait yeraltı (!) kablolarının ölüm tehlikesi yarattığını dile getirmiştik. Köşemizi arayan okurlarımız, Urla Çeşmealtı Mustafa Kemal ve Yalı caddelerindeki sahil bandında denize girmeye, teknelerine binmeye ve sahil bandında yürümeye korktuklarını iletmişlerdi.







Halk tedirgin

GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri de, bu konuda Urla Belediyesi’ne yazı yazdıklarını, belediyenin konuya ele aldığını ve sahilde düzenleme yapılarak kabloların yeraltına alınacağını bildirmişlerdi.

Hiçbir şey değişmemiş olacak ki, yaşadığı kente karşı duyarlı okurumuz İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçısı İdris Ercan bakın ne diyor: “Çeşmealtı’nda deniz kenarına yerleştirilen kablolar halkı halen tedirgin etmeye devam ediyor.

Siz köşenizde yazdınız. GEDİZ Elektrik ve Urla Belediyesi yetkilileri ‘Tamam kabloları yeraltına alıyoruz’ diye size cevap gönderdiler. Ancak, 2 aydır hiçbir çalışma yapılmadığı gibi kablolar iyice yıprandı. Önümüz kış ve dalgalar kıyıyı dövmeyeye başladığında tehlike çok daha büyük olacak. Buradan denize girenlerin ve tekne kullananların canları Allah’a emanet. Bilginize.”







BÜYÜKŞEHİR TARIM PARK VE BAHÇELER İŞLERE YETİŞEMİYOR MU?



İnciraltı Kent Ormanı kötü durumda



Okurumuz Cemal Vardar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine soruyorum; ‘İnciraltı Kent Ormanı’nın son halini gördünüz mü?’ Görmediyseniz gelin bir bakın. Orman demeye bin şahit lazım. Buranın halini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de yazdım. Fakat ilgilenen olmadı. Nedense İnciraltı Kent Ormanı ile ilgilenen yok. Ayrıca piknik yapan bir sürü aile mangal yasağına rağmen mangallarını yakıyor. Şu anda bir yangın çıksa yazık olur bu güzelim ormana. Kapıda bir görevli olsa içeri giren arabaları kontrol etse ve mangal yakılmasına göz yumulmasa çok iyi olur” diye uyarıda bulundu.





İnönü’deki ağaçlar susuzluktan kurudu



Konak İnönü Caddesi Esenyalı Mahallesi sakinlerinden Muhittin Kızılkaya, “Cadde ve sokaklarda belediyelerce dikilen o güzelim ağaçlar ne yazık ki bakımsızlıktan kurumaya yüz tuttular. Sadece ağaç dikmekle kent yeşillendirilmiyor. Bu ağaçların diplerinin açılıp, otları temizlendikten sonra belli aralıklarla da sulanması gerekiyor. Özellikle İnönü Caddesi’nde caddeye güzellik ve canlılık katan ağaçlar (Amerikan Koleji karşı bölümünde) yaz boyu susuzluktan kurudu veya kurumak üzere. Yağmur yağdı ama yeterli değil. Belediyenin konuyla ilgili yetkilileri, bu ağaçların bulunduğu yerdeki esnaf ve apartman sakinleri ne yazık ki ilgilenmiyorlar.

Bu konuyu birkaç kez ilgililere ve HİM’e bildirdim. Ama ilgilenen olmadı. Ağaçlar yok olmadan bakıma alınsın” diye dert yandı.



Seyyar satıcılar bizi tehdit ediyor

Balçova Ardıç Sokak sakinleri sokaklarının tek yön olduğunu belirttikten sonra dertlerini şöyle dile getirdiler: “Sokağımız tek yön ama bir şeritini manavlar ve seyyar satıcılar işgal ediyor. Sokaktaki trafik akışı bunlar yüzünden tıkanıyor. Bu konuda dertliyiz. Konuyu belediyemize de bildirdik. Zabıta amiri geldi ve sokağımızı işgal edenleri uyardı. Ancak, belediyeden birileri ismimizi manavlara vermiş olacak ki, bunlar hem bizi, hem de zabıta amirini tehdit ettiler. Sokağımızı işgal eden seyyar satıcılar ve manavlar ‘Sizi asarız, keseriz’ diyorlar. Ardıç Sokak sakinleri olarak sokağımızın bu işgallerden kurtarılmasını istiyoruz.”



60 yaş kartlarında 90 dakika geçerli değil mi?



Okurumuz Tülin Sezer, “60 yaş kent kartlarda 90 dakika içinde ikinci hatta üçüncü vasıtaya binilince kontör yerine aktarma yapılıyordu. Çok kez 90 dakika dolmadan hatta 10-15 dakika içinde metro ya da otobüse binildiğinde makine aktarma yerine kontör atıyor. Bu durumu görevlilere sorduğumuzda, ‘Biz bu işlere bakmıyoruz’ deniliyor. Konu sistemden kaynaklanmış olabilir. ESHOT yetkililerinin açıklama yapmasını istiyoruz” diyor.

Sokak köpekleri sürü halinde geziyor



Bu şikayet Karşıyaka Mavişehir’den geldi. Okurlarımız, “Mavişehir ve çevresi şu anda başı boş köpeklerin cirit attığı yer haline geldi. Özellikle sabahları ve akşamları spor yaparken peşimizden gelen köpekler bizi korkutuyor. Ayrıca 2040 Sokak yanındaki TOKİ’ye ait boş arsa köpeklerin toplanma yeri oldu. Sabaha kadar havlayıp uyutmuyorlar. Bu hayvanlara zarar verilmeden sahiplenilmesini istiyoruz” dediler.



Çayırlı Sokak’ta araç park etmesin



Okurumuz olan bir ESHOT şoförü bakın ne diyor: “Narbel’de oturuyor ve belediye otobüslerini kullanıyorum. Atatürk Mahallesi Çayırlı Sokak’ta park eden arabalar yüzünden (özellikle kahvehanenin önünde) karşıdan gelen araçlarla sorun yaşanıyor. Araçların yola park etmeleri engellense trafik daha rahat akacak. Biz de iş yorgunluğuyla eve dönerken stres yaşamayacağız”

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