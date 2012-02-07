Urla’daki meydan projesi hata dolu

Onbir yıldır Urla’da yaşayan İnşaat Mühendisi Demir Pekel Temmuz 2011’de hizmete giren çarşının alışverişe gelenleri zora soktuğunu iletti

Okurumuz Pekel onbir yıl önce taşındığı Urla ile ilgili birikim ve tespitlerini şöyle sıralıyor: “Bugün size bu şirin ilçemizin en değerli ve prestijli yeri olan meydanda, yakın bir zaman önce tamamlanarak hizmete giren yeni düzenleme ve çarşıdan söz etmek istiyorum. Burası beklentilerin aksine fonksiyon ve kullanım hatalarıyla dolu. İlk hata; yol seviyesi altına inşa edilen Bodrum-1 ve Bodrum 2’deki otopark alanlarından mağazaların bulunduğu kata çıkmak bir kabus. Bodrum 2’de arabasını park eden bir kişi, yürüyen merdivenle kesintisiz dükkanların bulunduğu kata çıkamıyor. Çünkü, önce Bodrum-1’e çıkacak, kapıdan geçip otoparkta 50 metre yürüdükten sonra başka bir kapıdan girecek ve tekrar başka bir yürüyen merdivenle alış-veriş katına çıkacaksınız. Bunu ellerinizde torbalar veya market arabasıyla yaptığınızı düşünün...

İki zıt yöne kapı açılmalı

İkinci hata; Bodrum-1 tavandan akan sularla adeta göle dönüyor ve bu yapıya hiç mi hiç yakışmıyor.

Üçünçü hata; Bodrum-1’e arabanızı park ettiniz, alış veriş yaptınız, elinizde torbalar veya market arabasıyla arabanıza gideceksiniz. Mevcut tek kapıdan çıkıp aksi yöndeki arabanıza gitmek için arabaların arasından geçemeyeceğiniz için 100-150 metre sonra arabanıza ulaşacaksınız. Bunun nasıl sıkıntı yarattığı ancak yaşayarak görülebilir. Buradaki sorun otoparkın iki zıt yönüne kapı açılmasıyla giderilebilir.

Diğer bir hata da çarşıdan Bülent Baratalı Bulvarı’na inmek için yapılan merdivenler de. Burası tehlike içermektedir. Merdivenleri kullanan yaşlılar, çocuklu kadınlar ve halk düşerek bir yerlerini kırma riski taşımaktadır. Sonuç olarak şirin ilçemiz Urla’nın güzelleşmesini ve olumlu bir şekilde kalkınmasını arzu eden bir vatandaş olarak böylesine hatalarla dolu bir projeyi/yapıyı hayata geçirerek yaşayanları ileride yapacakları benzer projelerle daha fazla mağdur etmemelerini diliyorum.”

Yağmur suları sokakta kalıyor

Bornova Kazım Dirik Mahallesi 185 Sokak sakinlerinden Soner Ekin, “Her yağmurdan sonra yeterli rögar olmaması ve olanlarından da uygun yere konulmaması nedeniyle sıkıntı çekiyoruz. Sokağımızda her yağmurdan sonra su birikintileri oluşmakta ve bu birikintiler haftalarca kalmaktadır. Kaldırımlara da bilinçsiz araba parkları yapıldığı için kaldırımda yürüyemiyor ve bu su birikintilerinin içinden yürümek zorunda kalıyoruz. Yetkililerden yağmur sonrası bu sokaklarda dolaşarak uygun yerlere ek yağmur rögarları konulmasını istiyoruz” diyor.

Arızalı aydınlatma lambası yenilendi

20 Ocak 2012 Cuma günkü köşemizde “Aydınlatma 20 gündür arızalı” başlıklı yazımızda belirttiğimiz, Karşıyaka Yalı Mahallesi 6329 Sokak sakinlerinin 21 numaralı binanın önündeki arızalı aydınlatma lambası ile ilgili olarak GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü aşağıdaki cevap yazısını gönderdi: “20 Ocak 2012

tarihli haberinizle ilgili olarak; söz konusu aydınlatma arızası Karşıyaka Merkez İlçe İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce 23 Ocak 2012 tarihinde yerinde kontrol edilerek giderilmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.”

Öğrenciler indirimli araç tahsisi istiyor

Bu konuyu Kasım 2011’de dile getirmiş Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun dikkatine sunmuştuk. Sorun giderilmemiş olacak ki, konuyu bir kez daha dile getirmemiz istendi. Okurlarımız Başkan Çerçioğlu’na şöyle seslendi: “Aytepe deki Üniversite Kampüsü ile Veteriner Fakültesi arasında çalışan minibüsler halen öğrencilere zorluk çıkarmakta. Öğrenciler okullarına gitmek için her sabah ya Veteriner Fakültesi’ne yürümek, ya da Işıklı köyü münibüslerine binip iki münibüsle okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Yurtlarına dönerkende aynı sıkıntı çekiliyor. Bunların içinde ikinci öğretimde okuyup gece geç saatlerde dersten çıkanlarda bulunmakta. Minibüsler Veteriner Fakültesi önünde öğrencileri araçtan indiriyorlar .

Işıklı geçit vermiyor

Adnan Menderes Üniveritesi’nde okuyan ve Işıklı’daki Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci, yurtla okul arasında her gün 4 araç değiştiriyor ve 4 ayrı ücret ödüyor. Bu da hem biz velileri, hem de çocuklarımızı mağdur ediyor. Başkanımızdan bu öğrenciler için araç tahsis edilmesini istiyoruz.”

Adliye’ye gitmek de dönmek de çok zor

İzmir trafiği ile ilgili son aylarda oldukça fazla şikayet alıyoruz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Ankara ve Anadolu Caddesi’nden İzmir Adliyesi’ne gelmenin ve dönmenin çok zor olduğunu belirten okurlarımız, “İzmir Adliyesi Otoparkı’nın karşısındaki viyadükteki trafik ışıklarının değiştirilmesi trafiği işlemez hale getirdi. Bayraklı’dan gelip, Çınarlı’ya gidecek araç sürücüleri büyük sıkıntı çekiyor. Dakikalarca gitmek istedikleri yöne dönemiyorlar. Büyük?ehir Trafik yetkililerinin pik saatlerde inceleme yapmasını istiyoruz” diyor.

Mavişehir-Karşıyaka otobüsü geç geliyor

Karşıyaka Şemikler’den Semih Karakaç, “Semt olarak Mavişehir aktarma-Karşıyaka otobüsünden ulaşımımızı sağlıyoruz. Bu otobüsün hareket saatleri belli olmasına rağmen hiçbir zaman vaktinde gelmiyor. İşe veya okula giderken bu otobüse güvenemiyoruz. Ayrıca 222 nolu hatta çalışan bazı şoförler durakta yolcu var mı, yok mu bakmadan geçip gidiyor. Hattımıza hizmet eden otobüslerin saatinde gelmesini ve sefer sayısının artırılmasını istiyoruz” diye dert yandı.

Küçükpark sakinleri denetim bekliyor

Bornova Küçükpark sakinleri aylar önce dile getirdiğimiz sorunlarının devam ettiğini belirterek destek olmamızı istediler. Okurlarımız, “Baz istasyonları kaldırılsın, sağlığımızı tehdit ediyor. Kaldırım ve yollar sadece apartman sakinlerine ve yayalara ait olsun. Tertemiz kalsın, masa vb işgallere göz yumulmasın. İçki ruhsatlı mekanlara izin verilmemesi, mevcut olanların da kapatılması, çözüm olarak da ilçe dışına taşınmaları. Bir de çöp konusunda çözüm üretilsin” diye dert yanıyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.